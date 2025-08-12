Viggos resdagbok i Dunkerque

Håller ditt bundna bolån på att löpa ut eller tycker du att din bank inte ger dig den räntan du borde ha? Då finns det ett knep som är bättre än alla andra knep när du ska pruta på bolåneräntan.? Det finns flera sätt att förhandla sin boränta på och det finns tusenlappar att spara. …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Den kilometerbreda stranden ser ut exakt som i Christopher Nolans teatrala film om händelsen. Däremot är soldaterna förstås borta och ersatta av turister från närområdet. Känslan är Atlantic Beach, New Jersey – ni fattar, det är inte de rikaste som åker hit på semester.

I taxin tillbaka från stranden till vårt Airbnb-kyffe under en takås pratar vi med Bolt-chauffören om Zlatan. Jag förklarar att vi är från samma hemstad, men att Zlatan har glömt sitt förflutna. Vill du veta mer om detta tycker jag att du ska lyssna på Ebbe Gerttens P1 Dokumentär ”Zlatan, Malmö och den brustna kärleken” som släpps på torsdag.

Här väntade 300 000 soldater på räddning. Idag väntar man på att pommes fritesen ska bli klara.

Musslor, vitt vin och 5+

Vi åt ljuvliga musslor på en strandbar och drack vitt vin. 5+.

I vår Polestar 4 hann vi med Britt Eklands suveräna Sommar och stora delar av Maryam Moghaddams berättelse om hur det är att komma till Sverige som flykting – och om livet i Iran.

När mod är livsfarligt

Tänk om Iran fick en progressiv regering som ville ge sin befolkning utveckling. Jag är säker på att många av Mellanösterns knutar skulle lösas upp snabbare än vi kan ana. Men tyvärr bromsas detta av att de nuvarande ledarna skulle hamna i samma fängelsehålor som de själva satt sina fiender i.

Enligt FN:s människorättsorgan avrättades 901 personer under 2024 i Iran, en ökning från föregående års 853. Maryam Moghaddam riskerar alltså livet med sitt Sommar. Det är en outhärdlig tanke.

