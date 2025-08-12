Dagensps.se
Viggos resdagbok i Dunkerque

Här väntade 300 000 soldater på räddning. Idag väntar man på att pommes fritesen ska bli klara. (Foto: Viggo Cavling)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 12 aug. 2025Publicerad: 12 aug. 2025

Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling skriver resdagbok på en bilsemester i Frankrike. Nu i Dunkerque där historien känns i sandkornen och där dagens drama mest handlar om vem som får sista platsen vid strandbaren.

En stad skriven i krigets historia

Nu är vi i Dunkerque. Ännu en helig plats för möpar – alltså militärt överintresserade personer. Dunkerque blev världskänt i maj–juni 1940 när staden stod i centrum för en av andra världskrigets mest dramatiska evakueringar. Efter att tyska styrkor snabbt trängt fram genom Belgien och norra Frankrike var över 300 000 brittiska och franska soldater instängda på stränderna vid Dunkirk. I Operation Dynamo, mellan 26 maj och 4 juni, lyckades en armada av örlogsfartyg och civila båtar rädda merparten av dem över Engelska kanalen till Storbritannien.

Musslor och vitt vin – det närmaste Frankrike kommer en religiös upplevelse.
Från soldater till semesterfirare

Den kilometerbreda stranden ser ut exakt som i Christopher Nolans teatrala film om händelsen. Däremot är soldaterna förstås borta och ersatta av turister från närområdet. Känslan är Atlantic Beach, New Jersey – ni fattar, det är inte de rikaste som åker hit på semester.

I taxin tillbaka från stranden till vårt Airbnb-kyffe under en takås pratar vi med Bolt-chauffören om Zlatan. Jag förklarar att vi är från samma hemstad, men att Zlatan har glömt sitt förflutna. Vill du veta mer om detta tycker jag att du ska lyssna på Ebbe Gerttens P1 Dokumentär ”Zlatan, Malmö och den brustna kärleken” som släpps på torsdag.

Här väntade 300 000 soldater på räddning. Idag väntar man på att pommes fritesen ska bli klara.

Musslor, vitt vin och 5+

Vi åt ljuvliga musslor på en strandbar och drack vitt vin. 5+.

I vår Polestar 4 hann vi med Britt Eklands suveräna Sommar och stora delar av Maryam Moghaddams berättelse om hur det är att komma till Sverige som flykting – och om livet i Iran.

När mod är livsfarligt

Tänk om Iran fick en progressiv regering som ville ge sin befolkning utveckling. Jag är säker på att många av Mellanösterns knutar skulle lösas upp snabbare än vi kan ana. Men tyvärr bromsas detta av att de nuvarande ledarna skulle hamna i samma fängelsehålor som de själva satt sina fiender i.

Enligt FN:s människorättsorgan avrättades 901 personer under 2024 i Iran, en ökning från föregående års 853. Maryam Moghaddam riskerar alltså livet med sitt Sommar. Det är en outhärdlig tanke.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

