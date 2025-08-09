Viggos resdagbok: Laddstopp, strandliv och krigshistoria i Normandie

Håller ditt bundna bolån på att löpa ut eller tycker du att din bank inte ger dig den räntan du borde ha? Då finns det ett knep som är bättre än alla andra knep när du ska pruta på bolåneräntan.? Det finns flera sätt att förhandla sin boränta på och det finns tusenlappar att spara. …

Kärlek vid första klunken

Jag kan varmt rekommendera Villers-sur-Mer – en underbar liten stad fylld med fransoser som röker och dricker vin och öl på stadens små mysiga kaféer och barer. Anna blev förtjust i Café de France. Jag blev förälskad i vårt kvarters lilla Carrefour. Tänk ICA Aptiten – men med alkohol.

Dock hade jag en alkoholfridag, och det gjorde att jag sov som en sten på natten och drömde att Anders Nissen var tillbaka i livet. Det är alltid lite fint att drömma om de döda.

Harris på stranden

Det blev en dag på stranden i går fredag. Jag läste ut Robert Harris bok om Dreyfus-rättegången. Harris är min nya favoritförfattare – jag ska läsa alla hans böcker. Började genast på hans bok München.

Vi åt middag i vår Airbnb-lägenhet och lunchpicknick på stranden. Förutom att balansera semesterekonomin uppskattar man restaurangbesök mer när de inte blir en daglig vana.

Historien vid horisonten

Nu är vi på väg mot Omaha Beach, den mest kända stranden under D-day, där 2400 soldater dog den 6 juni 1944. De amerikanska unga männen och pojkarna offrade sina liv för att vi ska kunna vara här på semester. Det är respekt. Tyvärr känner man inte samma sak när Trump meddelar att han ska träffa Putin i Alaska nästa vecka.

Danska rötter och familjehistorier

Överallt här i Normandie påminns man om D-day och dess betydelse. Gatorna är uppkallade efter Roosevelt, Kennedy och Eisenhower. Flaggor från USA och Kanada vajar överallt – och förstås de europeiska. Men inte Sveriges.

Om någon skulle fråga var jag kommer från säger jag självfallet att min pappa var dansk. Och ja, han protesterade faktiskt när tyskarna ockuperade Danmark och fick sitta i fängelse på vatten och bröd i två veckor för detta. Den danska regeringen var rädd att det skulle bli myteri om min pappas och många andra danskars tankar spred sig.

Detta var i alla fall vad min pappa sa till mig. Han dog redan 1983 så det blir svårt att kontrollera, men det är en fin historia.

Efter krigsskådeplatsen drar vi vidare till Saint-Malo.

