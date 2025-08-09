Dagensps.se
Weekend
Resor

Viggos resdagbok: Laddstopp, strandliv och krigshistoria i Normandie

Villers-sur-Mer – där röken från cigaretterna blandas med doften av croissanter.
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 09 aug. 2025Publicerad: 09 aug. 2025

Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling skriver resdagbok på bilsemestern i Frankrike. Idag från en laddningsstation i Caen. 

Laddstationens långa minuter

Skriver dessa rader på en laddningsstation i Caen. Vi ska vara här i en timme och fjorton minuter, men det går alltid snabbare att tanka el än vad Polestar 4 tror. Dock är det fortfarande inte i närheten av att tanka bensin.

Min pappa skrev alltid dagbok, och varje gång vi hade tråkigt tillsammans tog han upp sin lilla bok och skrev. Gissa om det blev ännu tråkigare för undertecknad. Med detta vill jag säga att det är ingen slump att min älskade Anna gått och köpt kaffe. Vad gör man inte för att få tiden att gå?

Hus vi planerar att köpa när vi blir rika.
Kärlek vid första klunken

Jag kan varmt rekommendera Villers-sur-Mer – en underbar liten stad fylld med fransoser som röker och dricker vin och öl på stadens små mysiga kaféer och barer. Anna blev förtjust i Café de France. Jag blev förälskad i vårt kvarters lilla Carrefour. Tänk ICA Aptiten – men med alkohol.

Dock hade jag en alkoholfridag, och det gjorde att jag sov som en sten på natten och drömde att Anders Nissen var tillbaka i livet. Det är alltid lite fint att drömma om de döda.

Harris på stranden

Det blev en dag på stranden i går fredag. Jag läste ut Robert Harris bok om Dreyfus-rättegången. Harris är min nya favoritförfattare – jag ska läsa alla hans böcker. Började genast på hans bok München.

Vi åt middag i vår Airbnb-lägenhet och lunchpicknick på stranden. Förutom att balansera semesterekonomin uppskattar man restaurangbesök mer när de inte blir en daglig vana.

Historien vid horisonten

Nu är vi på väg mot Omaha Beach, den mest kända stranden under D-day, där 2400 soldater dog den 6 juni 1944. De amerikanska unga männen och pojkarna offrade sina liv för att vi ska kunna vara här på semester. Det är respekt. Tyvärr känner man inte samma sak när Trump meddelar att han ska träffa Putin i Alaska nästa vecka.

Danska rötter och familjehistorier

Överallt här i Normandie påminns man om D-day och dess betydelse. Gatorna är uppkallade efter Roosevelt, Kennedy och Eisenhower. Flaggor från USA och Kanada vajar överallt – och förstås de europeiska. Men inte Sveriges.

Om någon skulle fråga var jag kommer från säger jag självfallet att min pappa var dansk. Och ja, han protesterade faktiskt när tyskarna ockuperade Danmark och fick sitta i fängelse på vatten och bröd i två veckor för detta. Den danska regeringen var rädd att det skulle bli myteri om min pappas och många andra danskars tankar spred sig.

Detta var i alla fall vad min pappa sa till mig. Han dog redan 1983 så det blir svårt att kontrollera, men det är en fin historia.

Efter krigsskådeplatsen drar vi vidare till Saint-Malo.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

