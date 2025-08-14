Viggos resdagbok: En speciell backspegel, en strulande bilnyckel och en rad Sommar-program som väckte både skratt och ilska. Så här såg min näst sista dag på bilsemestern ut.
Viggos resdagbok: Zlatan, Sommar och ett Airbnb-fiasko
Viggos resdagbok: Barfota i Dunkerque och musslor vid havet
Viggos resdagbok: I Dunkerque kostar bussen ingenting – men att handla öl utan skor är en dålig idé. Med nyinköpta foppatofflor på fötterna slutade dagen ändå vid strandkanten, med musslor, Bourgogne och en familjehistoria som gör att man vill komma tillbaka. När barfota blev för mycket i Dunkerque Det var ingen slump att vi inte …
Den bästa utsikten över Stockholm – och Dunkerque
En gång anställde jag en reporter från Småland. Han hade ett skämt som hans pappa, som var handelsresande, lärt honom: Var är den bästa utsikten över Stockholm? I backspegeln. Jag skulle kunna säga samma sak om Dunkerque.
Vårt Airbnb-kyffe kommer att bli ett löfte till mig själv att aldrig mer boka ett boende till “ett jättebra pris”. Man får alltid vad man betalar för.
Polestar 4 – snabb men strulig
Nu är vi i alla fall på väg hemåt i vår Polestar 4. Den funkar fint på Autobahn i 200 kilometer i timmen. Bilens stora svaghet är nyckeln – alltså den lilla plastbit utan knappar som ska öppna bildörrarna. Ibland funkar den inte, och då känner man sig som en total idiot. Vi har bytt batteriet, men det löste inte problemet.
Jag gillar inte heller att bilen vill uppfostra mig och ständigt påpekar att jag ska ta en kopp kaffe när jag svajar lite i vägrenen. Jag är dessutom skeptisk till att bakrutan är ersatt med en kamera och att backspegeln är en tv-skärm. Det gör att man inte kan flörta med passagerarna i baksätet. Och när jag backar blir det aldrig riktigt rakt. Det är kanske en vanesak. Men ändå.
Lunchstopp i Nederländerna
Laddning med vårt kort funkar däremot förträffligt. Det går snabbt och funkar överallt. Idag lyckades vi pricka in en station i Nederländerna med ett hotell som påminde om ESS Groups. Lunchen var mil bättre än McD, men ändå långt sämre än Riche.
Sommar i P1 – från fubbick till väckarklocka
På vägen hann vi med ett gäng Sommar-program. Vi inledde med Ebbe Gerttens dokumentär om Zlatans svek mot Malmö. Det var kul att höra min egen röst i några sekunder, men ska timmen sammanfattas i ett enda ord blir det: fubbick. Zlatan alltså.
Vi tröttnade direkt på Clas Svahns prat om UFO:n. Yvonne Hirdman, professor i kvinnohistoria, däremot var vass. Jag delar hennes bild att Simone de Beauvoirs ord om hur man blir en kvinna förvanskas av dagens queerfeminister. Istället för att fokusera på de hundratusentals kvinnor som lever under hedersförtryck pratar de om strunt.
Vi hann även med Pascal Engmans Sommar. Han gjorde mig nästan tårögd när han pratade om vårt gemensamma yrke: journalist och författare. För första gången blev jag riktigt sugen på att läsa hans böcker. Det är precis så jag tycker att programmet ska fungera – som en smart väckarklocka.
Sista etappen i Viggos resdagbok
I morgon är vi tillbaka i Sverige, och då kommer den sista resdagboken från denna bilsemester i Europa.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
