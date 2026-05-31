Irankriget slår mot Asiens turism

Bristen på flygbränsle har nu tvingat flera flygbolag i Sydostasien att ställa in avgångar. Turismen i området har heller ännu inte helt återhämtat sig från covid 19-pandemin.

Det som händer fem år från varandra – först pandemin och nu kriget – är fruktansvärt för turistindustrin, säger Jitsai Santaputra från konsultfirman Lantau group i Bangkok.

Analysföretaget Moody’s uppskattar att effekterna av kriget kommer att minska den ekonomiska tillväxten i området med 0,1 till 0,4 procentenheter år 2026.