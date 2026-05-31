Turismen står för nära 13 procent av Thailands bnp, och för Vietnam är siffran 9 procent. Även i länder som Kambodja och Filippinerna skapar turismen många jobb och ger ett välkommet tillskott av utländskt kapital.
Irankriget slår mot Asiens turism
Kriget i Iran slår mot turistberoende i länder i Sydostasien. Höjda bränslepriser och inställda flyg hotar årets högsäsong.
Turismen står för nära 13 procent av Thailands bnp, och för Vietnam är siffran 9 procent. Även i länder som Kambodja och Filippinerna skapar turismen många jobb och ger ett välkommet tillskott av utländskt kapital.
Bristen på flygbränsle har nu tvingat flera flygbolag i Sydostasien att ställa in avgångar. Turismen i området har heller ännu inte helt återhämtat sig från covid 19-pandemin.
Det som händer fem år från varandra – först pandemin och nu kriget – är fruktansvärt för turistindustrin, säger Jitsai Santaputra från konsultfirman Lantau group i Bangkok.
Analysföretaget Moody’s uppskattar att effekterna av kriget kommer att minska den ekonomiska tillväxten i området med 0,1 till 0,4 procentenheter år 2026.