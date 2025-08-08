Viggos resdagbok från en bilsemester: Vi är i paradiset

Håller ditt bundna bolån på att löpa ut eller tycker du att din bank inte ger dig den räntan du borde ha? Då finns det ett knep som är bättre än alla andra knep när du ska pruta på bolåneräntan.? Det finns flera sätt att förhandla sin boränta på och det finns tusenlappar att spara. …

AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Lallerstedt, Mannerström och menyn från 1700-talet

Jag tänker på när Erik Lallerstedt och Leif Mannerström kom hit första gången på 1700-talet och insåg att det är så här livet borde vara. Sedan åkte de hem och startade några av landets första riktiga restauranger. Alltså kopior av franska restauranger.

Igår var vi på en av dem: Le Mermoz. Jag gissar att menyn har sett likadan ut de senaste 500 åren. Vem behöver något annat än ostron, musslor och en rejäl stek i ostsås? Okej, jag glömde Pastis före, Calvados efter – och vin i mitten. Men mer än detta? Ni fattar!

Läs även: Viggos dagbok från en bilsemester: Musslor, misstro och mediebranschens mörker

Fransk strandpoesi börjar alltid med en mås som skränar.

Airbnb med utsikt och hattköp på marknad

Jag är inte längre på bilsemester och skriver dagbok. Jag är i paradiset! Alltså i regionen Calvados i Normandie.

ANNONS

Vi har hittat ett Airbnb med utsikt mot havet. Vi har hittat en gata med en marknad där jag köpte en hatt. Keps är nämligen förbjudet i Frankrike. Liksom paddor – när man beställer på restaurang.

Pastis före, vin under, Calvados efter – franskt kostcirkelgodkännande.

Fransk service: från skosula till råbiff

Vår servitör var mycket stressad och glömde bort att jag ville ha min stek medium. Det kom ut en skosula. Jag påpekade misstaget och fick snart en stek som var bleu i mitten.

Tre Sommar i P1 – och ett samtal med bilen

På vägen hit i vår Polestar 4 hann vi med tre Sommar i P1. Rissa Seidou, områdespolis i Järva, berättade sin historia om livet. Sjukt bra. Min kompis Anders Eriksson, Lyssnarnas sommarvärd och entreprenör, berättade sin historia om livet i reseindustrin. Han är en äkta förebild. Henrik Berggren, författare och historiker, pratade om Sverige och USA. Tre plus – när böcker är viktigare än verkligheten.

Bilen vill att jag ska dricka kaffe – hela tiden

Bilen går som den ska, men samtidigt pågår en kamp. Den vill uppfostra mig och piper varje gång jag kör för fort. Den vill hela tiden att jag ska ta en paus och dricka kaffe. Även om vi precis gjorde det – i en timme – när batteriet laddades.

En polis tyckte att jag körde för fort. Då minskade jag ner på farten och slapp böter.

ANNONS

Slutord från paradiset

Ni förstår – jag ÄR i paradiset.