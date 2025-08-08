Dagensps.se
Weekend

Viggos resdagbok från en bilsemester: Vi är i paradiset

Jag är på väg att bli fransman – börjar med hatt, slutar med Calvados.
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 08 aug. 2025Publicerad: 08 aug. 2025

Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling rapporterar från en bilsemester i Normandie, där havet sjunger, bilen gnäller och servitören glömmer medium.

Vykort från Villers-sur-Mer

Nu är vi i Villers-sur-Mer. Staden vid havet. Jag skriver dessa rader till en kör av måsar som skränar. Det är något vackert över denna sång som lägger sig över havets vågor, som metodiskt slår in mot stranden. Ja, ni märker – efter bara några timmar på fransk jord är jag förvandlad till en äkta poet.

Lallerstedt, Mannerström och menyn från 1700-talet

Jag tänker på när Erik Lallerstedt och Leif Mannerström kom hit första gången på 1700-talet och insåg att det är så här livet borde vara. Sedan åkte de hem och startade några av landets första riktiga restauranger. Alltså kopior av franska restauranger.

Igår var vi på en av dem: Le Mermoz. Jag gissar att menyn har sett likadan ut de senaste 500 åren. Vem behöver något annat än ostron, musslor och en rejäl stek i ostsås? Okej, jag glömde Pastis före, Calvados efter – och vin i mitten. Men mer än detta? Ni fattar!

Fransk strandpoesi börjar alltid med en mås som skränar.

Airbnb med utsikt och hattköp på marknad

Jag är inte längre på bilsemester och skriver dagbok. Jag är i paradiset! Alltså i regionen Calvados i Normandie.

Vi har hittat ett Airbnb med utsikt mot havet. Vi har hittat en gata med en marknad där jag köpte en hatt. Keps är nämligen förbjudet i Frankrike. Liksom paddor – när man beställer på restaurang.

Pastis före, vin under, Calvados efter – franskt kostcirkelgodkännande.

Fransk service: från skosula till råbiff

Vår servitör var mycket stressad och glömde bort att jag ville ha min stek medium. Det kom ut en skosula. Jag påpekade misstaget och fick snart en stek som var bleu i mitten.

Tre Sommar i P1 – och ett samtal med bilen

På vägen hit i vår Polestar 4 hann vi med tre Sommar i P1. Rissa Seidou, områdespolis i Järva, berättade sin historia om livet. Sjukt bra. Min kompis Anders Eriksson, Lyssnarnas sommarvärd och entreprenör, berättade sin historia om livet i reseindustrin. Han är en äkta förebild. Henrik Berggren, författare och historiker, pratade om Sverige och USA. Tre plus – när böcker är viktigare än verkligheten.

Bilen vill att jag ska dricka kaffe – hela tiden

Bilen går som den ska, men samtidigt pågår en kamp. Den vill uppfostra mig och piper varje gång jag kör för fort. Den vill hela tiden att jag ska ta en paus och dricka kaffe. Även om vi precis gjorde det – i en timme – när batteriet laddades.

En polis tyckte att jag körde för fort. Då minskade jag ner på farten och slapp böter.

Slutord från paradiset

Ni förstår – jag ÄR i paradiset.

Viggos bilsemester: Kräftbröst, Aperol och Netflix-hotell

Idag lämnade vi bilen och lät stranden ta över. I Zoutelande fann vi inte bara sand mellan tårna utan också ett hotell för framtidens miljardärer och drinkar.
Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

