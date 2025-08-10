Viggos resdagbok: Från D-Day till crème brûlée i Bretagne

Håller ditt bundna bolån på att löpa ut eller tycker du att din bank inte ger dig den räntan du borde ha? Då finns det ett knep som är bättre än alla andra knep när du ska pruta på bolåneräntan.? Det finns flera sätt att förhandla sin boränta på och det finns tusenlappar att spara. …

Där tystnaden talar

Betydligt mer värdig var stämningen på den amerikanska kyrkogården i Colleville-sur-Mer, med sina 9 387 kors och Davidsstjärnor. En av de mest gripande platserna i världen, skulle jag tro. Det finns inga ord för att beskriva den tacksamhet jag känner inför dem som offrade sina liv här, för att vi i Europa i dag kan leva i frihet.

Mont-Saint-Michel: som om Sagan om Ringen fått franska pengar.

Spielberg möter medeltiden

Sedan fortsatte bilresan till Mont-Saint-Michel – ett kloster ute i havet som ser ut att vara hämtat ur en skräckfilm av Steven Spielberg. Även här var vi tusentals turister från hela världen, men allt var mästerligt organiserat. Det gick kostnadsfria bussar från parkeringen, över en smal bro till den lilla ön. I de smala gränderna runt klostret var det stundtals lika trångt som på Västerlånggatan i Stockholm.

Men precis som i Gamla stan gick det att leta upp en sidogata och plötsligt vara nästan ensam, med utsikt över det torrlagda havet. Det var ebb vid vårt besök. Precis som i Tranströmers berömda dikt såg jag valv efter valv – både i arkitekturen och i människorna. Det var kostnadsfritt att besöka ön, men det var förstås inte kostnadsfritt att parkera vår älskade Polestar 4.

Café L’Ouest – där hovmästaren har Stockholmskusiner.

Saint-Malo och svetslågan

Dagen avslutades i Saint-Malo på restaurang Café L’Ouest. Suverän mat och ljuvlig stämning. Det var förstås många turister även här, men också lokalbefolkning som fick varm service av personalen. Jag älskar restauranger där det finns stamgäster som uppträder som om de var i sitt vardagsrum – det är en kvalitetsstämpel.

Hovmästaren såg ut att vara Leif Månssons kusin. Den senare är känd som Stockholms (Riches) bästa hovmästare. Åt ostron och kyckling, och avslutade måltiden med flamberad crème brûlée. Det ser fint ut på Instagram, men smaken blir bättre med svetslåga.

Idag blir det strandliv i Bretagne.

