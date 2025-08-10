Dagensps.se
Weekend
Resor

Viggos resdagbok: Från D-Day till crème brûlée i Bretagne

Omaha Beach: idag solkräm, igår blod, svett och tårar.
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 10 aug. 2025Publicerad: 10 aug. 2025

Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling skriver resdagbok på bilsemestern i Frankrike. Idag från världens största militära landstigning till världens bästa dessert – allt på mindre än 24 timmar.

Den 6 juni 1944 genomfördes världshistoriens största amfibieoperation. Över 156 000 allierade soldater – från USA, Storbritannien, Kanada och flera andra länder – landsteg vid Normandies kust för att påbörja befrielsen av det naziockuperade Europa. Operationen fick kodnamnet Overlord, och den första dagen kallades D-Day.

Igår var vi på plats för att beundra Omaha Beach – det var hit de amerikanska soldaterna skickades. Det var jag och min älskade Anna, och tusentals andra från hela världen. På stranden blev det lite absurt när folk låg och solade samtidigt som andra var märkbart berörda. Det var ju här som tusentals unga män dog när nazisterna sköt korseld från tyska MG42-kulsprutor rakt in i landstigningsbåtarna. Utmed strandpromenaden vajade många flaggor – men förstås ingen svensk.

Colleville-sur-Mer – här är tystnaden högre än något gevärsskott.
Där tystnaden talar

Betydligt mer värdig var stämningen på den amerikanska kyrkogården i Colleville-sur-Mer, med sina 9 387 kors och Davidsstjärnor. En av de mest gripande platserna i världen, skulle jag tro. Det finns inga ord för att beskriva den tacksamhet jag känner inför dem som offrade sina liv här, för att vi i Europa i dag kan leva i frihet.

Mont-Saint-Michel: som om Sagan om Ringen fått franska pengar.

Spielberg möter medeltiden

Sedan fortsatte bilresan till Mont-Saint-Michel – ett kloster ute i havet som ser ut att vara hämtat ur en skräckfilm av Steven Spielberg. Även här var vi tusentals turister från hela världen, men allt var mästerligt organiserat. Det gick kostnadsfria bussar från parkeringen, över en smal bro till den lilla ön. I de smala gränderna runt klostret var det stundtals lika trångt som på Västerlånggatan i Stockholm.

Men precis som i Gamla stan gick det att leta upp en sidogata och plötsligt vara nästan ensam, med utsikt över det torrlagda havet. Det var ebb vid vårt besök. Precis som i Tranströmers berömda dikt såg jag valv efter valv – både i arkitekturen och i människorna. Det var kostnadsfritt att besöka ön, men det var förstås inte kostnadsfritt att parkera vår älskade Polestar 4.

Café L’Ouest – där hovmästaren har Stockholmskusiner.

Saint-Malo och svetslågan

Dagen avslutades i Saint-Malo på restaurang Café L’Ouest. Suverän mat och ljuvlig stämning. Det var förstås många turister även här, men också lokalbefolkning som fick varm service av personalen. Jag älskar restauranger där det finns stamgäster som uppträder som om de var i sitt vardagsrum – det är en kvalitetsstämpel.

Hovmästaren såg ut att vara Leif Månssons kusin. Den senare är känd som Stockholms (Riches) bästa hovmästare. Åt ostron och kyckling, och avslutade måltiden med flamberad crème brûlée. Det ser fint ut på Instagram, men smaken blir bättre med svetslåga.

Idag blir det strandliv i Bretagne.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

