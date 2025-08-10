Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling skriver resdagbok på bilsemestern i Frankrike. Idag från världens största militära landstigning till världens bästa dessert – allt på mindre än 24 timmar.
Viggos resdagbok: Från D-Day till crème brûlée i Bretagne
Mest läst i kategorin
Viggos resdagbok: Laddstopp, strandliv och krigshistoria i Normandie
Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling skriver resdagbok på bilsemestern i Frankrike. Idag från en laddningsstation i Caen. Laddstationens långa minuter Skriver dessa rader på en laddningsstation i Caen. Vi ska vara här i en timme och fjorton minuter, men det går alltid snabbare att tanka el än vad Polestar 4 tror. Dock är det fortfarande …
Italiensk mat på riktigt i Rom? Ta bussen bort från Fontana di Trevi
Att äta sig igenom Roms historiska centrum är som att bläddra i en blek kokbok på engelska. Men bara några hållplatser bort väntar en annan stad – en där romarna själva äter, dricker och lever. Här är några ställen som bevisar att pastans framtid inte ligger bland gladiatorhjälmar i plast. Centocelle: Inälvor och champagne Menabò …
Glöm Gotland – Lettland är billigare, vackrare och häftigare
I Lettland får du kritvita stränder utan trängsel, skogssafari i sovjetjeep, världens bredaste vattenfall och hotell med noll stjärnor – på ett bra sätt. En Perfect Weekend i Lettland är som Visby möter Twin Peaks, fast billigare och med bättre bröd. Riga: Sovjet, sås och solnedgång klockan 23 Vi börjar där alla börjar i Lettland: …
5 sätt att bli uppgraderad till en svit utan att betala
Att få nyckeln till en svit med utsikt – utan att betala en krona extra – är resevärldens motsvarighet till att vinna på Triss. Men det krävs mer än tur. Här kommer Perfect Weekends guide till hur du faktiskt får ett hotell att ge dig guldkanten du förtjänar. Välj rätt tidpunkt – och gärna regn …
Viggos resdagbok från en bilsemester: Vi är i paradiset
Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling rapporterar från en bilsemester i Normandie, där havet sjunger, bilen gnäller och servitören glömmer medium. Vykort från Villers-sur-Mer Nu är vi i Villers-sur-Mer. Staden vid havet. Jag skriver dessa rader till en kör av måsar som skränar. Det är något vackert över denna sång som lägger sig över havets vågor, …
Julafton för alla möpar
Den 6 juni 1944 genomfördes världshistoriens största amfibieoperation. Över 156 000 allierade soldater – från USA, Storbritannien, Kanada och flera andra länder – landsteg vid Normandies kust för att påbörja befrielsen av det naziockuperade Europa. Operationen fick kodnamnet Overlord, och den första dagen kallades D-Day.
Igår var vi på plats för att beundra Omaha Beach – det var hit de amerikanska soldaterna skickades. Det var jag och min älskade Anna, och tusentals andra från hela världen. På stranden blev det lite absurt när folk låg och solade samtidigt som andra var märkbart berörda. Det var ju här som tusentals unga män dog när nazisterna sköt korseld från tyska MG42-kulsprutor rakt in i landstigningsbåtarna. Utmed strandpromenaden vajade många flaggor – men förstås ingen svensk.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Algoritmer som slår magkänslan - AI tar plats i spelvärlden
AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …
Det bästa knepet när du ska pruta på bolåneräntan
Håller ditt bundna bolån på att löpa ut eller tycker du att din bank inte ger dig den räntan du borde ha? Då finns det ett knep som är bättre än alla andra knep när du ska pruta på bolåneräntan.? Det finns flera sätt att förhandla sin boränta på och det finns tusenlappar att spara. …
Där tystnaden talar
Betydligt mer värdig var stämningen på den amerikanska kyrkogården i Colleville-sur-Mer, med sina 9 387 kors och Davidsstjärnor. En av de mest gripande platserna i världen, skulle jag tro. Det finns inga ord för att beskriva den tacksamhet jag känner inför dem som offrade sina liv här, för att vi i Europa i dag kan leva i frihet.
Spielberg möter medeltiden
Sedan fortsatte bilresan till Mont-Saint-Michel – ett kloster ute i havet som ser ut att vara hämtat ur en skräckfilm av Steven Spielberg. Även här var vi tusentals turister från hela världen, men allt var mästerligt organiserat. Det gick kostnadsfria bussar från parkeringen, över en smal bro till den lilla ön. I de smala gränderna runt klostret var det stundtals lika trångt som på Västerlånggatan i Stockholm.
Men precis som i Gamla stan gick det att leta upp en sidogata och plötsligt vara nästan ensam, med utsikt över det torrlagda havet. Det var ebb vid vårt besök. Precis som i Tranströmers berömda dikt såg jag valv efter valv – både i arkitekturen och i människorna. Det var kostnadsfritt att besöka ön, men det var förstås inte kostnadsfritt att parkera vår älskade Polestar 4.
Saint-Malo och svetslågan
Dagen avslutades i Saint-Malo på restaurang Café L’Ouest. Suverän mat och ljuvlig stämning. Det var förstås många turister även här, men också lokalbefolkning som fick varm service av personalen. Jag älskar restauranger där det finns stamgäster som uppträder som om de var i sitt vardagsrum – det är en kvalitetsstämpel.
Hovmästaren såg ut att vara Leif Månssons kusin. Den senare är känd som Stockholms (Riches) bästa hovmästare. Åt ostron och kyckling, och avslutade måltiden med flamberad crème brûlée. Det ser fint ut på Instagram, men smaken blir bättre med svetslåga.
Idag blir det strandliv i Bretagne.
Läs även: Viggos resdagbok: Laddstopp, strandliv och krigshistoria i Normandie
Läs även: Viggos resdagbok från en bilsemester: Vi är i paradiset
Läs även: Viggos bilsemester: Kräftbröst, Aperol och Netflix-hotell
Läs även: Viggos resdagbok: 170 på Autobahn, en whisky i Groningen och Sommar i P1
Läs även: Viggos dagbok från en bilsemester i Europa, del 1
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Senaste nytt
Viggos resdagbok: Från D-Day till crème brûlée i Bretagne
Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling skriver resdagbok på bilsemestern i Frankrike. Idag från världens största militära landstigning till världens bästa dessert – allt på mindre än 24 timmar. Julafton för alla möpar Den 6 juni 1944 genomfördes världshistoriens största amfibieoperation. Över 156 000 allierade soldater – från USA, Storbritannien, Kanada och flera andra länder – …
Varningen: DHL kan utnyttjas av bedragare
Bedragare fortsätter hitta nya sätt att lura paketkunder. Den här gången är det DHL som står i centrum för en bluff som har fått konsumentrådgivningen att gå ut med en skarp varning. Tyska konsumentrådgivningen har gått ut med en bluff-varning.? Bluffen går ut på att mottagare får meddelanden som ser ut att komma från DHL. …
37-åringen bor ovanpå en guldgruva
På ön Bømlo i västra Norge ligger Lykling, en gång landets svar på Klondike. Här bor 37-årige Sindre Larsen – ovanpå en guldgruva. Guldet vid Lykling upptäcktes på 1880-talet och var ett geologiskt undantag. Halterna var så höga att vissa stenar innehöll upp till 240 gram guld per ton – långt över vad som anses …
Trump har en plan för Ukraina – nu sätter Europa ner foten
Ukrainas gränser får inte ritas om med våld. Det slår europeiska ledare fast efter att Donald Trump öppnat för en fredsuppgörelse som kan innebära att Ukraina avstår ockuperade områden till Ryssland. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj försöker samla stöd från Europas huvudstäder inför det uppmärksammade mötet mellan Trump och Vladimir Putin i Alaska nästa vecka – …
Här reas nya elbilar ut – hundratusentals kronor billigare
Dyra elbilar? Inte nödvändigtvis. Med rätt sökning dyker ett 50-tal bilar upp med en prislapp på under 300 000 kronor. Att köpa elbil kostar. I maj låg medianpriset för begagnade elbilar på 330 000 kronor, enligt siffror från Blocket. Dessa bilar har gått mellan 1 000 och 14 999 mil.? Det är förvisso billigare jämfört …