Viggos bilsemester: Kräftbröst, Aperol och Netflix-hotell

Öl, mackor och semesterlycka

Anna hade gjort picknick. Det innebar mackor och öl. Finns det bättre strandmat? Efter detta gick vi en promenad och tittade på det hotell vi ska bo på när vi blir miljardärer. Det heter Duinhotel Tien Torens och ser ut som något från en Netflix-serie om framtidens semesterboende – och känns ungefär lika drömmigt. Hotellet är byggt rakt in i den högsta sanddynen i området, med svävande träterrasser, gräs på taket och havet ett sandkorn bort.

Denna sanddyn är högre än hyran i Vasastan. (Foto: Viggo Cavling)

Ett hotell för James Bond i Zoutelande

Arkitekturen smälter in i landskapet så pass att man får dubbelkolla att det faktiskt är ett hotell och inte James Bonds hemliga strandvilla. Vi hann även med några drinkar på en strandbar. Överallt satt skyltar om att man måste ha t-shirt på överkroppen. Personalen tog upp vår beställning på en liten padda och strax efteråt kom någon springandes med våra Aperol Spritz och jordnötter.

Hotellet smälter in i naturen – och i min privata framtidsdröm. (Foto: Viggo Cavlng)

Filmkväll inför allvar på vår bilsemester

På kvällen laddade vi upp med Saving Private Ryan. Inom kort ska vi vandra på Omaha Beach.

Nu fortsätter bilresan till Villers-sur-Mer.