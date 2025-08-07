Idag lämnade vi bilen och lät stranden ta över. I Zoutelande fann vi inte bara sand mellan tårna utan också ett hotell för framtidens miljardärer, drinkar med restriktioner – och en solbränna i färgskalan ‘kokt skaldjur”.
Viggos bilsemester: Kräftbröst, Aperol och Netflix-hotell
Strandliv och solbränna i Zoutelande
Idag var den första dagen som vi inte satt i bilen. En underbar dag alltså. Vi hängde på stranden i Zoutelande. Den är bred som två fotbollsplaner och flera mil lång, bakom en hög vall av sand. Vågorna var beskedliga, vattnet runt 20 grader och solen sken från en klarblå himmel. En svag bris från havet gav svalka, vilket gjorde att jag inte märkte att mitt bröst sakta bytte färg till nykokt kräfta – trots att jag stundtals gömde mig under vårt parasoll och, mycket omanligt, använde sololja.
Öl, mackor och semesterlycka
Anna hade gjort picknick. Det innebar mackor och öl. Finns det bättre strandmat? Efter detta gick vi en promenad och tittade på det hotell vi ska bo på när vi blir miljardärer. Det heter Duinhotel Tien Torens och ser ut som något från en Netflix-serie om framtidens semesterboende – och känns ungefär lika drömmigt. Hotellet är byggt rakt in i den högsta sanddynen i området, med svävande träterrasser, gräs på taket och havet ett sandkorn bort.
Ett hotell för James Bond i Zoutelande
Arkitekturen smälter in i landskapet så pass att man får dubbelkolla att det faktiskt är ett hotell och inte James Bonds hemliga strandvilla. Vi hann även med några drinkar på en strandbar. Överallt satt skyltar om att man måste ha t-shirt på överkroppen. Personalen tog upp vår beställning på en liten padda och strax efteråt kom någon springandes med våra Aperol Spritz och jordnötter.
Filmkväll inför allvar på vår bilsemester
På kvällen laddade vi upp med Saving Private Ryan. Inom kort ska vi vandra på Omaha Beach.
Nu fortsätter bilresan till Villers-sur-Mer.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
