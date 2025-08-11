Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling skriver resdagbok på bilsemestern i Frankrike. Saint-Malo bjuder på 12 meters magi, granitstarka stadsmurar och en historia fylld av välklädda pirater. Vi kom för musslorna, men fick plastglasvin, poddar och en lektion i att ta tidvattnet på allvar.
Viggos resdagbok: Tidvattenschock i piraternas stad
Strandliv med 12 meters magi
Igår var det strandliv igen. Att ligga vid en strand och uppleva tolv meters tidvatten för första gången är overkligt. I vår lilla badvik var allt vatten borta, så när som på en liten pöl, och bara några timmar senare var platsen där vi solat under havsytan. Ett mirakel för oss – och en vanlig grå vardag för alla andra runt oss.
Piraternas stad
Saint-Malo har ett av de största tidvattenskillnaderna i världen. På 1600- och 1700-talet var staden känd som hemstad för corsaires – statligt sanktionerade kapare som i praktiken var välklädda pirater. De seglade ut för att kapa fiendens skepp och kom hem med laster som gjorde stadens borgare rika. Tack vare detta blomstrade handeln, och husen i den historiska stadskärnan – Intra-Muros – byggdes i en robust granit som tål både kanonkulor och Atlantstormar.
Sten för sten
Efter att ha bombats svårt under andra världskriget byggdes stadens historiska kärna upp igen sten för sten, vilket ger en nästan overklig känsla av att vandra i en perfekt bevarad kuliss. Vi gick runt på stadsmuren och tittade ut över ett torrlagt hav tillsammans med tusentals andra turister. Vi hade planerat att äta musslor på vår lokala restaurang precis vid vattnet, men köket var stängt. Det gick dock bra att ta med hämtmat och sitta på uteserveringen och dricka barens vin i plastglas. Anna köpte en pizza och jag höll våra platser och läste Harris München.
Pretto och poddar
Vi har förstås även hunnit med några Sommar i P1. Ida Engvoll, skådespelare, tar upp kampen om att vara mest pretentiös i landet med sitt preppertal om mat. Cecilia Hagen, journalist, gav en underbar bild av ålderdomen. Vi hann även med Alex och Sigge-podden. Där fick jag veta att Alex ägnat två arbetsdagar åt att försöka stänga av bilens larm – och misslyckats. Han försökte också förklara att han inte menade allvar när han berättade att han skulle röka ut den kritiker som sålt ett recensionsexemplar av hans senaste bok på ett antikvariat. Jag blir alltid en smula nedstämd av att höra en person som inte tar sina egna ord på allvar.
Mot Dunkerque
Idag vänder vi tillbaka mot norr. Nästa stopp blir Dunkerque.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
