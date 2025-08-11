Viggos resdagbok: Tidvattenschock i piraternas stad

Håller ditt bundna bolån på att löpa ut eller tycker du att din bank inte ger dig den räntan du borde ha? Då finns det ett knep som är bättre än alla andra knep när du ska pruta på bolåneräntan.? Det finns flera sätt att förhandla sin boränta på och det finns tusenlappar att spara. …

AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Piraternas stad

Saint-Malo har ett av de största tidvattenskillnaderna i världen. På 1600- och 1700-talet var staden känd som hemstad för corsaires – statligt sanktionerade kapare som i praktiken var välklädda pirater. De seglade ut för att kapa fiendens skepp och kom hem med laster som gjorde stadens borgare rika. Tack vare detta blomstrade handeln, och husen i den historiska stadskärnan – Intra-Muros – byggdes i en robust granit som tål både kanonkulor och Atlantstormar.

Tolv meters tidvatten – som att bo i en naturfilm med egen regissör.

Sten för sten

Efter att ha bombats svårt under andra världskriget byggdes stadens historiska kärna upp igen sten för sten, vilket ger en nästan overklig känsla av att vandra i en perfekt bevarad kuliss. Vi gick runt på stadsmuren och tittade ut över ett torrlagt hav tillsammans med tusentals andra turister. Vi hade planerat att äta musslor på vår lokala restaurang precis vid vattnet, men köket var stängt. Det gick dock bra att ta med hämtmat och sitta på uteserveringen och dricka barens vin i plastglas. Anna köpte en pizza och jag höll våra platser och läste Harris München.

Pretto och poddar

Vi har förstås även hunnit med några Sommar i P1. Ida Engvoll, skådespelare, tar upp kampen om att vara mest pretentiös i landet med sitt preppertal om mat. Cecilia Hagen, journalist, gav en underbar bild av ålderdomen. Vi hann även med Alex och Sigge-podden. Där fick jag veta att Alex ägnat två arbetsdagar åt att försöka stänga av bilens larm – och misslyckats. Han försökte också förklara att han inte menade allvar när han berättade att han skulle röka ut den kritiker som sålt ett recensionsexemplar av hans senaste bok på ett antikvariat. Jag blir alltid en smula nedstämd av att höra en person som inte tar sina egna ord på allvar.

ANNONS

Mot Dunkerque

Idag vänder vi tillbaka mot norr. Nästa stopp blir Dunkerque.

Läs även: Viggos resdagbok: Från D-Day till crème brûlée i Bretagne

Läs även: Viggos resdagbok: Laddstopp, strandliv och krigshistoria i Normandie

Läs även: Viggos resdagbok från en bilsemester: Vi är i paradiset

Läs även: Viggos bilsemester: Kräftbröst, Aperol och Netflix-hotell

Läs även: Viggos resdagbok: 170 på Autobahn, en whisky i Groningen och Sommar i P1

Läs även: Viggos dagbok från en bilsemester i Europa, del 1