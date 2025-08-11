Dagensps.se
Weekend
Resor

Viggos resdagbok: Tidvattenschock i piraternas stad

Anna beställde pizza, jag beställde historisk stämning.
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 11 aug. 2025Publicerad: 11 aug. 2025

Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling skriver resdagbok på bilsemestern i Frankrike. Saint-Malo bjuder på 12 meters magi, granitstarka stadsmurar och en historia fylld av välklädda pirater. Vi kom för musslorna, men fick plastglasvin, poddar och en lektion i att ta tidvattnet på allvar.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Strandliv med 12 meters magi

Igår var det strandliv igen. Att ligga vid en strand och uppleva tolv meters tidvatten för första gången är overkligt. I vår lilla badvik var allt vatten borta, så när som på en liten pöl, och bara några timmar senare var platsen där vi solat under havsytan. Ett mirakel för oss – och en vanlig grå vardag för alla andra runt oss.

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Piraternas stad

Saint-Malo har ett av de största tidvattenskillnaderna i världen. På 1600- och 1700-talet var staden känd som hemstad för corsaires – statligt sanktionerade kapare som i praktiken var välklädda pirater. De seglade ut för att kapa fiendens skepp och kom hem med laster som gjorde stadens borgare rika. Tack vare detta blomstrade handeln, och husen i den historiska stadskärnan – Intra-Muros – byggdes i en robust granit som tål både kanonkulor och Atlantstormar.

Tolv meters tidvatten – som att bo i en naturfilm med egen regissör.

Sten för sten

Efter att ha bombats svårt under andra världskriget byggdes stadens historiska kärna upp igen sten för sten, vilket ger en nästan overklig känsla av att vandra i en perfekt bevarad kuliss. Vi gick runt på stadsmuren och tittade ut över ett torrlagt hav tillsammans med tusentals andra turister. Vi hade planerat att äta musslor på vår lokala restaurang precis vid vattnet, men köket var stängt. Det gick dock bra att ta med hämtmat och sitta på uteserveringen och dricka barens vin i plastglas. Anna köpte en pizza och jag höll våra platser och läste Harris München.

Pretto och poddar

Vi har förstås även hunnit med några Sommar i P1. Ida Engvoll, skådespelare, tar upp kampen om att vara mest pretentiös i landet med sitt preppertal om mat. Cecilia Hagen, journalist, gav en underbar bild av ålderdomen. Vi hann även med Alex och Sigge-podden. Där fick jag veta att Alex ägnat två arbetsdagar åt att försöka stänga av bilens larm – och misslyckats. Han försökte också förklara att han inte menade allvar när han berättade att han skulle röka ut den kritiker som sålt ett recensionsexemplar av hans senaste bok på ett antikvariat. Jag blir alltid en smula nedstämd av att höra en person som inte tar sina egna ord på allvar.

ANNONS

Mot Dunkerque

Idag vänder vi tillbaka mot norr. Nästa stopp blir Dunkerque.

Läs även: Viggos resdagbok: Från D-Day till crème brûlée i Bretagne
Läs även: Viggos resdagbok: Laddstopp, strandliv och krigshistoria i Normandie

Läs även: Viggos resdagbok från en bilsemester: Vi är i paradiset

Läs även: Viggos bilsemester: Kräftbröst, Aperol och Netflix-hotell

Läs även: Viggos resdagbok: 170 på Autobahn, en whisky i Groningen och Sommar i P1

Läs även: Viggos dagbok från en bilsemester i Europa, del 1

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
DagbokresorsemesterViggo Cavling
Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS