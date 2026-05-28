När flyget är försenat gör många samma sak: öppnar mobilen, söker på ”flygersättning” och klickar på första bästa bolag som lovar hjälp. Helst kostnadsfri hjälp.
Nu varnas svenska resenärer för flygindustrins nya mellanhand
Men nu varnas svenska resenärer för att vissa kompensationsföretag kan bli en dyr historia i sig.
I Danmark berättar flera flygresenärer för TV 2 att de fått fakturor på tusentals kronor från bolaget Flypenge efter att ha sökt ersättning för inställda eller försenade flyg. En man fick en räkning på motsvarande nästan 10 000 svenska kronor efter en försening från Rom.
Problemet enligt kunderna: de trodde att tjänsten var helt kostnadsfri.
”No cure, no pay” – tills fakturan kommer
Danska Flypenge marknadsför sig med modellen ”no cure, no pay”. Budskapet är enkelt: får kunden ingen ersättning behöver kunden heller inte betala.
Men i villkoren står samtidigt att bolaget kan kräva ersättning om kunden exempelvis avbryter processen, inte skickar in rätt uppgifter eller söker kompensation via flera bolag samtidigt.
Det där framgår dock mest i det finstilta. Där ingen människa varit frivilligt sedan Telias första modemavtal.
Flera danska jurister riktar nu kritik mot upplägget. Marie Jull Sørensen, professor i juridik vid Aalborgs universitet, säger till TV 2 att konsumenter får intrycket att tjänsten saknar ekonomisk risk.
Då måste också undantagen vara mycket tydligare, menar hon.
Svenskar kan hamna i samma situation
Historien är högintressant även för svenska resenärer. Marknaden för flygkompensation har vuxit kraftigt efter pandemin och många svenskar använder bolag som AirHelp och andra aktörer för att driva krav mot flygbolag.
Samtidigt går flygindustrin in i ännu en stökig sommar med kapacitetsproblem, bränsleoro och förseningar runt om i Europa. Fler inställda flyg betyder också fler människor som söker snabb hjälp på nätet.
Och där finns affären.
Ny bransch på resenärernas frustration
Det har vuxit fram en hel industri kring arga passagerare. Förr stod människor och skrek vid gaten. Nu fyller de i formulär.
EU:s regler ger resenärer rätt till ersättning vid många förseningar och inställda flyg, men processen upplevs ofta som krånglig. Därför har mellanhänderna blivit fler.
Problemet är att många resenärer verkar tro att ”gratis hjälp” verkligen betyder gratis hjälp.
Det gör den inte alltid.
För svenska konsumenter är lärdomen enkel: läs villkoren innan du klickar på godkänn. Särskilt om du är stressad, strandad och sitter på ett flygplatsgolv i Sydeuropa med nio procents batteri kvar i mobilen.
Det är då man fattar sina sämsta ekonomiska beslut. Efter taxfreebutiken.
Perfect Weekend Guide: Dina rättigheter vid försenat flyg
EU:s regler för flygersättning gäller om du reser från ett EU-land eller flyger med ett EU-baserat flygbolag till EU.
Du kan ha rätt till ersättning om flyget blir mer än tre timmar försenat, ställs in med kort varsel eller ombordstigning nekas på grund av överbokning.
Ersättningen ligger normalt på:
• 250 euro för kortare flygningar
• 400 euro för medellånga flygningar
• 600 euro för längre flygningar utanför EU
Flygbolaget måste dessutom ofta stå för mat, dryck och hotell om förseningen blir lång.
Det viktiga: du kan göra ansökan själv direkt till flygbolaget. Du behöver inte använda ett kompensationsbolag som tar provision eller avgifter.
Spara alltid:
• boardingkort
• bokningsnummer
• kvitton på extra kostnader
• sms eller mejl om förseningen
Många flygbolag har egna formulär på sina hemsidor där du kan ansöka kostnadsfritt.
Om flygbolaget säger nej kan du gå vidare till Konsument Europa eller Allmänna reklamationsnämnden, ARN.
Det kräver lite tålamod. Men det gör även boarding på ett lågprisflyg till Alicante i juli.
