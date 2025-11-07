Efter krigets svält lovade Keiji Saika sig själv att ingen japan någonsin skulle gå hungrig igen. Sjuttio år senare säljer han världens dyraste ris – ett korn som glänser som en diamant och påstås kunna göra dig både friskare och lyckligare.
Från svält till världens lyxigaste ris
Risets Rolls-Royce
”World’s Best Rice” står det i guld på den svarta förpackningen. Inuti ligger Kinmemai Premium – världens dyraste ris. En liten ask på 840 gram kostar runt 10 800 yen, drygt 750 kronor. Det är alltså 73 kronor skålen. Utvecklat av det japanska företaget Toyo Rice Corporation och godkänt av Guinness World Records som världens dyraste ris.
Kocken Kenichi Fujimoto, bosatt i Hongkong och tidigare elev till flera Michelinstjärnor, tar emot ett provpaket i sitt kök. ”Sånt här är ofta mer marknadsföring än kvalitet,” muttrar han, men kokar ändå en kastrull. Doften sprider sig. ”Det här riset är Japans själ,” säger han. ”Bra sushi är 80 procent ris och 20 procent fisk.”
Efter 15 minuter är domen klar: ”Smaken är balanserad, texturen perfekt, och varje korn glimmar som en diamant. Men jag kommer inte köpa det till restaurangen – gästerna skulle aldrig betala trippelt för en skål ris,” säger Fujimoto och skrattar.
Bara tusen askar per år
Bakom det exklusiva riset står 91-årige Keiji Saika, president för Toyo Rice Corporation i Wakayama. Han har lett företaget sedan 1985, men började sin risrevolution redan på 1970-talet. Då oroade han sig över hur mycket vatten som gick till spillo när japanska hushåll sköljde sitt ris. Han tillbringade tio år med att utveckla en maskin som kunde putsa bort risets yttre skal så effektivt att kornen inte längre behövde sköljas. Resultatet blev Musenmai – det första ”sköljfria” riset.
Sedan fortsatte han. Genom att finjustera tekniken lärde han sig behålla risets inre näringslager – sub-aleuronskiktet och grodden – men ändå få fram ett vitt, luftigt ris. Kinmemai Better White Rice föddes. Efter det kom Kinmemai Better Brown Rice, ett fullkornsris med bättre smak och snabbare tillagningstid.
”Vi är inte bara ett risföretag,” sa Saika i en intervju med Health E-Insights. ”Vi är teknikutvecklare. Ingen annan tillverkar rispoleringsmaskiner som våra.”
Riset som medicin
Saika talar om ris som andra talar om religion. ”Från början betraktades ris som örtmedicin,” säger han. ”Det är mat som botar.” Hans Kinmemai-ris innehåller mer fibrer, magnesium, vitaminer och enzymer som omvandlar stärkelse till naturliga sockerarter – maltos och glukos – vilket gör det både nyttigare och lättare för kroppen att ta upp.
När riset kokas sväller det mer än vanligt, vilket gör att du blir mätt på mindre mängd. Resultatet? Upp till tio procent färre kalorier per portion.
”I våra studier såg vi att 75 procent av de som åt Kinmemai varje dag i tre månader upplevde förbättrad hälsa,” säger Saika. ”Riset aktiverar kroppens naturliga immunförsvar.”
Guinness och glamour
År 2016 lyckades Toyo Rice ta sig in i Guinness rekordbok – inte för smak, utan för pris. På företagets webbutik sålde man sex påsar à 140 gram för 18 000 yen, motsvarande över 11 000 yen per kilo. Reglerna var hårda: en oberoende kund måste köpa riset, ta emot det och verifiera köpet. ”Det var en mardröm att få godkänt,” skrattade Saika. ”Men när certifikatet kom var allt slutsålt – både de trettio boxarna vi hade i lager och de trehundra vi egentligen tänkt exportera.”
Sedan dess har Kinmemai Premium blivit ett årligt fenomen. Bara tusen boxar tillverkas varje år och säljs slut på timmar. Och trots prislappen är vinsten marginell. ”Projektet är till för att hylla japanskt ris och inspirera unga bönder,” säger Saika.
Från hunger till överflöd
Saikas passion går långt tillbaka. Efter andra världskriget drabbades Japan av svält. En tyfon slog ut risfälten och människor dog av hunger. ”Min familj överlevde på ål och fågel,” berättar han. ”Därför betyder ris allt för mig. Det är livets kärna.”
I dag arbetar han fortfarande varje dag i fabriken i Wakayama. ”De flesta i min ålder spelar golf. Jag polerar ris,” säger han. ”Jag vill fortsätta utveckla teknologier som förbättrar människors hälsa – även om jag inte har mycket tid kvar.”
Han äter Kinmemai tre gånger om dagen. ”Jag är ingen kock, men jag älskar att äta,” säger han. ”Och jag är bra på att putsa ris.”
Ett ris som glänser – och engagerar
Kinmemai Premium serveras oftast varmt, inte som sushi, eftersom det blir för mjukt när det blandas med vinäger. Kockar som Fujimoto och Hongkongs risexpert Nansen Lai är överens: smaken är exceptionell – men omöjlig att kalkylera i en restaurang.
”Det här är ett ris du äter för sig själv, inte för att dölja under sås eller fisk,” säger Lai. ”Det är som att dricka ett dyrt vin utan is.”
Ändå har projektet fått en oväntad effekt: stolthet. Bönder vars ris väljs ut flygs till Tokyo för prisceremonin. Lokaltidningar skriver om dem. Unga odlare inspireras att satsa vidare.
För Keiji Saika handlar allt till slut om hälsa. ”Om vi återinför risets läkande kraft kan vi minska sjukvårdskostnaderna,” säger han. ”Det är inte dyrt – det är en investering i mänsklighetens framtid.”
Perfect Weekend Guide: världens lyxigaste ris
• Pris: Cirka 10 800 yen per ask (840 gram), drygt 750 kronor..
• Producent: Toyo Rice Corporation, Wakayama, Japan.
• Smakprofil: Söt, rund, glansig och med perfekt tuggmotstånd.
• Hälsoeffekt: Upp till tio procent färre kalorier, rik på fibrer, vitaminer och enzymer som stärker immunförsvaret.
• Serveras bäst: Varmt, utan tillbehör – eller i en lyxig kaiseki-måltid.
• Fun fact: Endast 1 000 boxar produceras varje år, och de säljs slut på timmar.
Källa: CNN Travel, Health E-Insights, Guinness World Records, Toyo Rice Corporation.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
