Från svält till världens lyxigaste ris

Vilka svenska bolag kommer att bli morgondagens vinnare – och hur hittar man dem innan marknaden gör det? För Simon Peterson, fondförvaltare på Carnegie Fonder, handlar det om att förstå bolagen på djupet och våga tänka långsiktigt. – Vi vill hitta välskötta bolag som kan skapa värde för sparare många år framöver. Det kräver att …

Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …

Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …

Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …

Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …

Bara tusen askar per år

Bakom det exklusiva riset står 91-årige Keiji Saika, president för Toyo Rice Corporation i Wakayama. Han har lett företaget sedan 1985, men började sin risrevolution redan på 1970-talet. Då oroade han sig över hur mycket vatten som gick till spillo när japanska hushåll sköljde sitt ris. Han tillbringade tio år med att utveckla en maskin som kunde putsa bort risets yttre skal så effektivt att kornen inte längre behövde sköljas. Resultatet blev Musenmai – det första ”sköljfria” riset.

ANNONS

Sedan fortsatte han. Genom att finjustera tekniken lärde han sig behålla risets inre näringslager – sub-aleuronskiktet och grodden – men ändå få fram ett vitt, luftigt ris. Kinmemai Better White Rice föddes. Efter det kom Kinmemai Better Brown Rice, ett fullkornsris med bättre smak och snabbare tillagningstid.

”Vi är inte bara ett risföretag,” sa Saika i en intervju med Health E-Insights. ”Vi är teknikutvecklare. Ingen annan tillverkar rispoleringsmaskiner som våra.”

Det tar tre månader att odla ris – men bara tre sekunder att äta upp det. (Foto: TT)

Riset som medicin

Saika talar om ris som andra talar om religion. ”Från början betraktades ris som örtmedicin,” säger han. ”Det är mat som botar.” Hans Kinmemai-ris innehåller mer fibrer, magnesium, vitaminer och enzymer som omvandlar stärkelse till naturliga sockerarter – maltos och glukos – vilket gör det både nyttigare och lättare för kroppen att ta upp.

När riset kokas sväller det mer än vanligt, vilket gör att du blir mätt på mindre mängd. Resultatet? Upp till tio procent färre kalorier per portion.

”I våra studier såg vi att 75 procent av de som åt Kinmemai varje dag i tre månader upplevde förbättrad hälsa,” säger Saika. ”Riset aktiverar kroppens naturliga immunförsvar.”

Guinness och glamour

ANNONS

År 2016 lyckades Toyo Rice ta sig in i Guinness rekordbok – inte för smak, utan för pris. På företagets webbutik sålde man sex påsar à 140 gram för 18 000 yen, motsvarande över 11 000 yen per kilo. Reglerna var hårda: en oberoende kund måste köpa riset, ta emot det och verifiera köpet. ”Det var en mardröm att få godkänt,” skrattade Saika. ”Men när certifikatet kom var allt slutsålt – både de trettio boxarna vi hade i lager och de trehundra vi egentligen tänkt exportera.”

Sedan dess har Kinmemai Premium blivit ett årligt fenomen. Bara tusen boxar tillverkas varje år och säljs slut på timmar. Och trots prislappen är vinsten marginell. ”Projektet är till för att hylla japanskt ris och inspirera unga bönder,” säger Saika.

När det okokta riset glänser vet du att det är dags att ta bild till Instagram. (Foto: TT)

Från hunger till överflöd

Saikas passion går långt tillbaka. Efter andra världskriget drabbades Japan av svält. En tyfon slog ut risfälten och människor dog av hunger. ”Min familj överlevde på ål och fågel,” berättar han. ”Därför betyder ris allt för mig. Det är livets kärna.”

I dag arbetar han fortfarande varje dag i fabriken i Wakayama. ”De flesta i min ålder spelar golf. Jag polerar ris,” säger han. ”Jag vill fortsätta utveckla teknologier som förbättrar människors hälsa – även om jag inte har mycket tid kvar.”

Han äter Kinmemai tre gånger om dagen. ”Jag är ingen kock, men jag älskar att äta,” säger han. ”Och jag är bra på att putsa ris.”

Läs även: Forskarna förvånade: maten som gör dig mer attraktiv

Ett ris som glänser – och engagerar

ANNONS

Kinmemai Premium serveras oftast varmt, inte som sushi, eftersom det blir för mjukt när det blandas med vinäger. Kockar som Fujimoto och Hongkongs risexpert Nansen Lai är överens: smaken är exceptionell – men omöjlig att kalkylera i en restaurang.

”Det här är ett ris du äter för sig själv, inte för att dölja under sås eller fisk,” säger Lai. ”Det är som att dricka ett dyrt vin utan is.”

Ändå har projektet fått en oväntad effekt: stolthet. Bönder vars ris väljs ut flygs till Tokyo för prisceremonin. Lokaltidningar skriver om dem. Unga odlare inspireras att satsa vidare.

För Keiji Saika handlar allt till slut om hälsa. ”Om vi återinför risets läkande kraft kan vi minska sjukvårdskostnaderna,” säger han. ”Det är inte dyrt – det är en investering i mänsklighetens framtid.”

Riset växer med fötterna i lera och huvudet i solen. (Foto: Canva)

Perfect Weekend Guide: världens lyxigaste ris

• Pris: Cirka 10 800 yen per ask (840 gram), drygt 750 kronor..

• Producent: Toyo Rice Corporation, Wakayama, Japan.

• Smakprofil: Söt, rund, glansig och med perfekt tuggmotstånd.

• Hälsoeffekt: Upp till tio procent färre kalorier, rik på fibrer, vitaminer och enzymer som stärker immunförsvaret.

• Serveras bäst: Varmt, utan tillbehör – eller i en lyxig kaiseki-måltid.

• Fun fact: Endast 1 000 boxar produceras varje år, och de säljs slut på timmar.

Källa: CNN Travel, Health E-Insights, Guinness World Records, Toyo Rice Corporation.

Vill du läsa mer om mat och krogar? Då rekommenderar jag vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Veckans perfekta vintips – schnitzel och sköna österrikare, Därför slår hjärnan fortfarande AI med hästlängder och Viggos dagbok vecka 43 – från dovhjort till AI-miljarder.

ANNONS