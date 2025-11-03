Dagensps.se
Weekend

Vitlök på menyn? Det kan löna sig

Mer vitlök, bättre doft, säger forskarna.
Mer vitlök, bättre doft, säger forskarna. (Foto: Unsplash)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 03 nov. 2025Publicerad: 03 nov. 2025

Det du äter kan påverka mer än du tror. En ingrediens med dåligt rykte visar sig ha en oväntad effekt.

Att dofta gott handlar inte bara om parfym.

En smakfavorit med skamfiltrat rykte visar sig kunna påverka hur attraktiv din doft uppfattas, och lämnar forskarna förvånade.

Doften avslöjar mer än du tror

Varje människa har en unik doft som formas av gener, hormoner och hälsa. Men enligt forskare kan även kosten påverka vårt naturliga luktavtryck.

BBC skriver att det inte bara handlar om vad som sker i munnen, utan också i huden där ämnen från maten frigörs via svettkörtlarna.

Hur du luktar kan i sin tur påverka hur attraktiv du uppfattas. Det har fått forskare att börja granska vilka livsmedel som faktiskt gör skillnad.

Frukt och grönt lockar näsan

En australisk studie som BBC hänvisar till visar att män som äter mycket frukt och grönsaker uppfattas som mer väldoftande och attraktiva. Deras svett beskrevs som sötare, renare och mer blomlik.

Forskarna menar att växtämnen och antioxidanter, som karotenoider i morötter och tomater, påverkar både hudens färg och kroppens naturliga doft.

De som åt mycket kolhydrater uppfattades däremot ha en mindre tilltalande doft, medan en kost med frukt, grönt, protein och hälsosamma fetter kopplades till en mer behaglig doftprofil.

Köttet som tappar poäng

En annan studie, ledd av forskare i Tjeckien, fokuserade på köttkonsumtionens effekt på kroppslukt. Kvinnor fick lukta på svettprover från män som följt olika dieter, en med kött och en utan.

Resultatet? Män som åt vegetariskt uppfattades som mer attraktiva och mindre intensiva i doften än när de åt kött.

Forskarna, ledda av Jan Havlíček vid Karlsuniversitetet i Prag, spekulerar i att hög köttkonsumtion påverkar hur kroppen bryter ned ämnen som sedan utsöndras genom svett.

Den oväntade attraktionshöjaren

En kyss-risk, ja. Men tydligen också ett doftlyft. (Foto: Canva)
En kyss-risk, ja. Men tydligen också ett doftlyft. (Foto: Canva)
Men den största överraskningen handlar ändå om något helt annat. Ett livsmedel som länge fått skulden för dålig andedräkt visade sig göra kroppen mer attraktiv, trots sin starka lukt.

I flera experiment fick kvinnor lukta på svettprover från män som ätit olika mängder av ingrediensen, och de som fått mest bedömdes som mest attraktiva. Forskarna blev så förvånade över resultatet att de testade effekten tre gånger – med samma utfall.

Forskarnas slutsats? Mer av det här – mer attraktionskraft. De som ätit mest beskrevs till och med som “väldigt sexiga”, enligt BBC.

Även män som tog kosttillskott med samma ingrediens uppfattades som mer attraktiva, enligt forskarna. Förklaringen tros vara ämnets antioxidanter och antibakteriella effekter, som kan påverka hur kroppen utsöndrar luktämnen.

Vilket livsmedel det handlar om? Vitlök.

Fakta: Vitlökens superkrafter

Vitlök har använts i tusentals år, från vikingar till faraoner för smak, styrka och hälsa.

När klyftan krossas frigörs allicin, svavelföreningen bakom både den skarpa doften och många av vitlökens hälsoeffekter.

Studier visar att regelbundet intag kan sänka blodtryck och förbättra blodfetter, samtidigt som den har antibakteriella och antiinflammatoriska egenskaper.

Och ja – vissa studier tyder till och med på att vitlök kan stöta bort fästingar.

Källa: Svensk hälsokost.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

