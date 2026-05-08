Veckans vintips hyllar vårmat. Det finns en särskild sorts mat vi äter när vi närmar oss sommaren som inte försöker imponera med kraft. Den gör något svårare: den smakar av ljuset, det gröna och precis här och nu. Ärtfylld ravioli med pocherad vit sparris, fermenterat sparrissmör, grillad kololja och färska ärtor är precis en sådan rätt.
Här möts pastans mjuka fyllighet, sparrisens lätta beska, ärtornas gröna sötma och smörets djup. Kololjan lägger till en rostad, nästan sotig ton som gör rätten mer vuxen än den först verkar. Det är vårmat, men inte tunn vårmat. Den kräver drycker med friskhet, struktur och tillräcklig precision för att inte försvinna i smöret.
Som vanligt: orkar du inte göra hela rätten, ta inspiration. Färsk pasta, sparris, smör och ärtor räcker långt. Om du inte har hunnit med att fermentera sparris i år så går det bra att ersätta det med en skvätt vin.
Veckans vintips – Ärtfylld ravioli och viner med vår i glaset
I veckans tips kommer fyra spår som passar rätten på olika sätt: en frisk Grüner veltliner till den enkla vårmiddagen, en pigg Bourgogne Aligoté när helgen får börja, en Chassagne-Montrachet för den mer ambitiösa flaskan, och en ljus italiensk lager för den som hellre dricker öl än vin.
Till ikväll: Weingut Müller Kremstal Grüner Veltliner Vom Loess 2024
Det här är det självklara valet om man vill att maten ska stå i centrum. Grüner veltliner har en ovanlig förmåga att förstå gröna råvaror utan att förstärka deras beska. Här finns päron, persika, gröna äpplen, färska örter och lime, med den friska ryggrad som behövs till både vit sparris och fermenterat sparrissmör.
Till raviolin fungerar vinet som en citronklyfta med bättre uppförande. Det skär genom smöret, fångar upp ärtornas sötma och låter sparrisen kännas mer elegant än svår. Ett vin som inte ställer sig framför rätten, utan bredvid den.
Till helgen: Bourgogne Aligoté Joseph Drouhin 2024
All vit Bourgogne behöver inte vara Chardonnay. Ibland är det nästan bättre med Bourgognes lite piggare kusin: Aligoté. Joseph Drouhins Bourgogne Aligoté är friskt, örtigt och citrondrivet, med gula äpplen och en liten bivaxig ton som ger vinet mer kropp än man först tror. Det gör det väldigt användbart till den ärtfyllda raviolin. Syran skär genom sparrissmöret, örterna möter ärtorna och citronkänslan lyfter den vita sparrisen.
Det här är inget vin som försöker dominera. Det håller rätten ren, grön och vårig, vilket är precis poängen.
Till källaren: Chassagne-Montrachet Joseph Drouhin 2023
Det här är flaskan för den som vill ta raviolin in i Chardonnays Bourgogne-land. Chassagne-Montrachet är inget blygt vin, men rätt använt kan det vara väldigt vackert till vårmat med smör, pasta och lätt rostade toner.
Joseph Drouhins version har friskhet, gröna äpplen, päron och citron, men också brynt smör, valnöt och en rostad fatton som gör att den klarar mer än bara det gröna på tallriken. Till den ärtfyllda raviolin möter vinet sparrissmöret utan att bli tungt, fångar upp kololjan och ger rätten en mer generös, restaurangig känsla.
Det är inte flaskan för en snabb tisdag. Det är flaskan för när vårmiddagen får ta plats, antingen i år eller om fem. Vinet vinner på lagring, men smakar utmärkt även för den som inte kan vänta.
Veckans öltips: Menabrea Birra Bionda
För den som hellre dricker öl än vin är Menabrea Birra Bionda ett fint val här. Det är en ljus italiensk lager med ren, maltig smak, mild beska och toner av ljust bröd, honung och örter.
Till den ärtfyllda raviolin gör ölet något ganska användbart. Kolsyran lättar upp sparrissmöret, den milda maltigheten möter pastans fyllighet och den örtiga tonen passar fint till ärtorna och den vita sparrisen. Det blir inte lika stramt som vin, men väldigt lätt att tycka om.
Kololjan får dessutom lite sällskap av ölets brödiga, lätt rostade känsla. Det gör att rätten inte bara blir grön och vårig, utan också lite mer matig. En bra påminnelse om att öl inte alltid behöver vara kraftigt, mörkt eller humligt för att fungera till ambitiös mat.
Det här är ölet för den som vill hålla middagen avslappnad, men ändå genomtänkt.
Veckans vintips görs av Mikael Björkqvist, matredaktör på AVEQIA. Han gillar drycker som gör maten bättre snarare än tvärtom. Poängen här är inte att hitta ett enda rätt svar, utan att visa hur samma rätt kan få olika uttryck beroende på stil, ursprung och ambitionsnivå.