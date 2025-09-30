NYTT:

Trumps nya tullar slår mot Sverige

Hemligheten bakom Martha Stewarts superhjärna

Martha Stewart är beviset på att snooze-knappen är överskattad. (Foto: AP)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 30 sep. 2025Publicerad: 30 sep. 2025

Martha Stewart är 84 år men tänker snabbare än många trettioåringar. Hemligheten bakom hennes superhjärna stavas korsord, tidiga morgnar och en grön juice direkt från den egna trädgården. Och ja, vi pratar om samma Martha Stewart som byggde ett miljardimperium på mat, design och lifestyle.

Fyra på morgonen är det nya åtta

Anledningen till det tidiga uppvaknandet är enkel. Stewart bor på en gård, och när personalen kommer klockan sju vill hon redan vara igång. Hon berättar i podcasten Lipstick on the Rim att hon vill visa samma energi som sina medarbetare. På ren svenska: ledarskap genom korsord.

Pilates i gryningen, korsord före frukost. Martha hinner mer än de flesta gör på en vecka. (Foto: AP)
Korsord som hjärnträning gäller för Martha

Stewart läser hela New York Times, inklusive alla gåtor, ordlekar och hjärntwisters. Hon kallar det ”silly games” men påpekar att det håller hjärnan i trim. Forskning ger henne rätt. Den amerikanske hjärnforskaren Marc Milstein menar att så kallade ”SuperAgers” – människor i 80-årsåldern med minne som 30-åringar – alltid fortsätter att lära sig nya saker. Så nästa gång du fastnar på DN:s lördagskryss kan du skylla på att du investerar i din framtida ungdom.

Pilates, grön juice och Manhattan

När hjärnan är genomtränad går Stewart vidare till kroppen. Pilates eller gym, sedan hem och mixa en grön juice på grönsaker från den egna trädgården. Därefter kör hon in till New York för möten, events och nya affärer. Att hon ofta kommer hem sent verkar inte bekymra henne. Vem behöver åtta timmars sömn när man kan ha evig ungdom.

Robert Redford – skådespelaren med unik karisma och integritet

När Robert Redford gick bort i sitt hem i Utah 16 september 2025, 89 år gammal, var det inte bara en av filmhistoriens största stjärnor som försvann. Det
Martha Stewart: en hel karriär byggd på att vara före alla andra – även på morgonen. (Foto: AP)
Vad kan vi lära oss av Martha

Nej, du behöver inte ställa klockan på fyra. Men kanske kan du sno ett par av hennes knep:

  • Gör korsordet innan du öppnar mailen.
  • Träna kroppen med något som inte kräver löpband på SATS.
  • Drick något grönt som inte innehåller matcha från Pressbyrån.

Resten kan vi lämna till Martha. Hon har ändå redan tänkt på allt.

Inte bara superhjärna – superentreprenör också. (Foto: AP)

Perfect Weekend Guide: Martha Stewarts karriär

  • Född 1941 i New Jersey och började sin karriär som modell innan hon blev cateringentreprenör på 1970-talet.
  • Lanserade tidningen Martha Stewart Living 1990 och sitt tv-program året därpå – hon blev snabbt USA:s mest kända lifestyleguru.
  • Har byggt ett affärsimperium inom mat, heminredning, böcker och media, värderat till flera miljarder dollar, och är än i dag en av världens mest inflytelserika livsstilsprofiler.

Netflix satsar allt på Guinness – James Norton tar huvudrollen

Netflix har kastat upp en tungviktare på streamingbordet. Nu är det premiär för “House of Guinness”, skapad av Steven Knight.

Vill du läsa mer om nöjen och krogliv? Då rekommenderar vi vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Den nya kejsaren i en allt mer konsoliderad medievärld eller Skippa Tinder och bara häng i baren.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

