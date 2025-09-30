Hemligheten bakom Martha Stewarts superhjärna

Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …

Korsord som hjärnträning gäller för Martha

Stewart läser hela New York Times, inklusive alla gåtor, ordlekar och hjärntwisters. Hon kallar det ”silly games” men påpekar att det håller hjärnan i trim. Forskning ger henne rätt. Den amerikanske hjärnforskaren Marc Milstein menar att så kallade ”SuperAgers” – människor i 80-årsåldern med minne som 30-åringar – alltid fortsätter att lära sig nya saker. Så nästa gång du fastnar på DN:s lördagskryss kan du skylla på att du investerar i din framtida ungdom.

Pilates, grön juice och Manhattan

När hjärnan är genomtränad går Stewart vidare till kroppen. Pilates eller gym, sedan hem och mixa en grön juice på grönsaker från den egna trädgården. Därefter kör hon in till New York för möten, events och nya affärer. Att hon ofta kommer hem sent verkar inte bekymra henne. Vem behöver åtta timmars sömn när man kan ha evig ungdom.

Martha Stewart: en hel karriär byggd på att vara före alla andra – även på morgonen. (Foto: AP)

Vad kan vi lära oss av Martha

Nej, du behöver inte ställa klockan på fyra. Men kanske kan du sno ett par av hennes knep:

Gör korsordet innan du öppnar mailen.

Träna kroppen med något som inte kräver löpband på SATS.

Drick något grönt som inte innehåller matcha från Pressbyrån.

Resten kan vi lämna till Martha. Hon har ändå redan tänkt på allt.

Inte bara superhjärna – superentreprenör också. (Foto: AP)

Perfect Weekend Guide: Martha Stewarts karriär

Född 1941 i New Jersey och började sin karriär som modell innan hon blev cateringentreprenör på 1970-talet.

Lanserade tidningen Martha Stewart Living 1990 och sitt tv-program året därpå – hon blev snabbt USA:s mest kända lifestyleguru.

Har byggt ett affärsimperium inom mat, heminredning, böcker och media, värderat till flera miljarder dollar, och är än i dag en av världens mest inflytelserika livsstilsprofiler.

