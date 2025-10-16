Stjärnkocken Fredrik Eriksson: “Jag har inga planer på att stänga kiosken” har stått vid spisen i 45 år, vunnit Årets Kock, lagat mat till kungligheter och öppnat två av Stockholms mest älskade restauranger. Men trots framgångarna står Fredrik Eriksson, 61 år, fortfarande i luckan varje lunch på Långbro Värdshus.
Stjärnkocken Fredrik Eriksson: “Jag har inga planer på att stänga kiosken”
Mest läst i kategorin
Flygbolaget som går mot strömmen – bjuder på vin till alla i kabinen
Ryanair vill förbjuda alkohol på flygplatser. SAS säljer en plastmugg vin för minst 89 kronor och Norwegian tar betalt för både dryck och leende. Men vi har hittat ett flygbolag som går åt motsatt håll – och bjuder alla passagerare på öl och vin, även i ekonomiklass. Skåla med vin på 10 000 meter Medan …
Forskarna avslöjar: Den perfekta åldern för ett glas vin
Forskningen om vin är tydlig: alkohol är aldrig nyttigt – men ibland lite mindre farligt. En ny genomgång i The Telegraph visar att det faktiskt finns elva år i livet då kroppen hanterar alkohol bäst. Perfekt för dig som älskar vin, men ogillar bakfylla, ångest och åldrande på cellnivå. Vin – fiende redan i fosterstadiet …
De vill förbjuda teflonpannan – EU jagar kemikalier
Kalifornien vill förbjuda teflonpannan. I Kanada växer oron. Och snart kan även Sverige stå inför ett förbud mot köksredskap som innehåller PFAS – de så kallade evighetskemikalierna. Frågan är bara: vad ska vi steka våra ägg i då? EU värmer upp för PFAS-förbud Det som började som ett kaliforniskt miljöutspel håller på att bli globalt. …
Premiär för veckans perfekta vintips – från Texas till Toscana
Nu börjar Perfect Weekend med veckans vintips – för dig som vill ha något gott i glaset till helgen, men också för dig som vill veta vilka flaskor som förtjänar en plats i vinkällaren. Här hittar du allt från prisvärda fynd till eleganta långlagrare, och förstås några flaskor som bara gör livet lite roligare. Tipsen …
Farväl flygplansvin – hej mocktail!
Flygplansvin har haft sin storhetstid. Nu är det mocktail som regerar i 10 000 meters höjd. De frekventa resenärerna byter bubbel mot balans, och till och med Virgin Atlantic stänger sina barer ombord. Sverige hänger på trenden – vi dricker mindre än på decennier och mår märkligt nog bättre av det. Välkommen till den nyktra …
”Jag känner inget stopp. Det är fortfarande vansinnigt kul”, säger han i en intervju med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling när han firar 20 år med sitt värdshus i Älvsjö. Och svindlande 45 år i restaurangbranschen.
Fredrik Eriksson: 45 år i köket – och fortfarande hungrig
Han vann Årets Kock redan 1987, långt innan någon visste vad en influencer var. Han har lagat mat till både kungligheter och konstnärer, men trivs fortfarande bäst i luckan på Långbro Värdshus i Älvsjö.
”Jag känner inget stopp. Det är fortfarande vansinnigt kul”, säger han och skrattar. ”Jag har ingen plan på att stänga kiosken. Tvärtom – jag tycker bara det blir roligare.”
Lyxväskan ute – men lyxresan lever
Lyxindustrin är i gungning. De höga klackarna och lyxväskan står orörda i garderoben och Louis Vuitton-kläderna samlar damm.
Senaste nytt
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Stora vinster och ännu större historier: Legendariska slotjackpottar
Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …
Ett värdshus med själ – och med historia
När Långbro Värdshus öppnade 2005 var Fruängen och Älvsjö inte direkt några gastronomiska destinationer. De flesta stockholmare hade aldrig hört talas om Långbro Park. Men Fredrik såg något ingen annan såg.
”Det var en chansning. Parken var inte etablerad, huset var slitet och Fruängen var ju inte det skojigaste centrumet direkt. Men jag såg potentialen”, säger han.
Huset, som tidigare varit överläkarens villa till sjukhuset, hade en charm som gick rakt in i hjärtat på honom. ”Det var något med platsen. Jag kände direkt att det kunde bli ett nutida värdshus – ett öppet hus för många.”
Det blev en succé. I dag är Långbro en institution och en fastighet som Fredrik äger. Här äter Älvsjöbor sin söndagsbrunch, här firas bröllop, dop och pensioner. Och i köket står fortfarande Fredrik Eriksson själv, i kockrock och med samma energi som för 20 år sedan.
Stjärnkocken: ”Jag står i luckan varje lunch”
Medan andra stjärnkockar blir PR-profiler och konsulter, står Fredrik fortfarande mitt i servicen.
”Jag står i luckan varje lunch mellan elva och fjorton”, säger han. ”Det är en av dagens bästa stunder. Full restaurang, bra team, härligt tempo – det kan jag aldrig tröttna på.”
Och han menar det.
”Jag tycker fortfarande att det är vansinnigt kul att laga mat. Jag kan inte tröttna på det. Jag älskar att stå hemma och laga klassiker, testa nya rätter eller ta hand om råvaror. Det där hantverket, det är fortfarande det som driver mig.”
Från Eriks Fisk till egen krogkung
Fredrik Erikssons karriär är på många sätt en svensk kockhistoria i koncentrat. Han började laga mat som tonåring, skoltrött men nyfiken.
”Jag växte upp i en vanlig familj, mycket mat med mamma och farmor på landet. Skörden, fisket, jakten – hela känslan av att ta tillvara på det man har. Det var där intresset började”, säger han.
När han som 16-åring fick prova att jobba på restaurang i Västerås visste han direkt: det här var hans värld. ”Jag tyckte det var vansinnigt kul från dag ett. Jag var fast.”
Efter några år i Frankrike och en period hos Leif Mannerström i Göteborg fick han tipset att knacka på dörren hos Erik Lallerstedt i Stockholm.
”Det var kö till att få jobba där. Jag knackade på dörren och efter ett tag blev jag insläppt. Ingen sa någonting de första månaderna. Jag frågade till slut hur det gick, men de sa bara: ’Ingen säger något? Då går det bra’. Och så körde jag på.”
Erik Lallerstedt blev hans gastronomiska pappa. ”Han var stenhård, men otroligt inspirerande. Det hände alltid saker runt honom – intressanta gäster, gästspel, kontakter. Det var en fantastisk skola.”
Fredrik stannade i sju år och formades till den yrkesman han fortfarande är.
En marulk blev ett genombrott för Fredrik Eriksson
1987 kom genombrottet. Fredrik vann Årets Kock – bara 23 år gammal – med en rätt som fortfarande sitter i minnet.
”Grillad fylld marulk”, säger han och ler. ”Björn Halling sa att det var en riktigt bra rätt, och jag håller med.”
Han minns tävlingen som en brytpunkt. ”Det var innan datorer, innan PR. Det var början på karriären. Men Erik sa direkt efteråt: ’Bra, men nu måste du fortsätta jobba’. Och det gjorde jag.”
Sedan dess har han sett svensk gastronomi utvecklas i raketfart.
”Tävlingen är på en helt annan nivå idag. Det är nästan som Formel 1. Jag tycker det är fantastiskt, men man får inte glömma grunderna. Man måste kunna laga mat innan man börjar med molekylärgastronomi.”
”Vi förstår oron” – statliga Swedavia om Arlandas kris
SAS flyttar fler långdistanslinjer till Köpenhamn – och lämnar ett Arlanda som kämpar med tomma gater och växande skulder.
Nationalmuseum – konsten att servera kultur
När Nationalmuseum öppnade på nytt 2018 var det med Fredrik Eriksson bakom grytorna. Restaurangen har blivit ett nav i museets kulturliv.
”Det går starkare än någonsin. Vi har gratis entré på torsdagskvällar – det har blivit en succé. Utställningarna drar folk, och maten gör att de stannar längre. Jag tycker det är ett drömprojekt.”
Han berättar om samarbetet med museichefen Patrick Amsellem.
”Han vågar utmana. Vi har gjort många grejer tillsammans som folk sa inte skulle funka – och det har det gjort. Det är ett väldigt kreativt samarbete.”
Krogkoden – för framtidens restaurang
När pandemin var över stod Fredrik inför en annan utmaning: att skapa en arbetsplats som folk vill vara på. Resultatet blev Krogkoden.
”Det är vårt sätt att bygga en hållbar arbetsplats. Det handlar inte bara om råvaror, utan om social hållbarhet. Vad innebär det att jobba här? Vilka värderingar står vi för? Hur utvecklas man?”
Han berättar att teamet nu består av 65 fast anställda med olika åldrar och bakgrunder.
”Vi gjorde teaterövningar häromdagen – 50 personer som spelade mot varandra på engelska. Hela gänget var teaterapor dagen efter. Det ger energi och påminner oss om att service handlar om att kommunicera.”
Älvsjö före Stureplan för stjärnkocken
När Långbro öppnade låg all prestige innanför tullarna. Idag är det annorlunda.
”Jag tror folk har tröttnat på att allt ska hända på Stureplan. När vi startade var Midsommarkransen och Aspudden rätt ohippa. Nu är det tvärtom. Folk vill äta bra mat nära där de bor. Och så länge man levererar kvalitet spelar adressen mindre roll.”
Han applåderar också andra som vågat satsa utanför stan.
”Adam och Albin har gjort ett fantastiskt jobb med Solen i Slakthusområdet. Det är bra för Stockholm att det sprider sig. Vi behöver fler starka krogar utanför city.”
Framtiden – fortfarande med sleven i hand
Fredrik fyller 61, men pratar med energin hos någon som just öppnat sitt första ställe.
”Jag kommer inte öppna fler krogar. Jag vill vårda de två jag har. Mina barn vill inte ta över, men jag tänker inte sluta. Så länge jag tycker det är kul, kör jag på.”
Han ler när han berättar om sin frus enda regel:
”Hon har sagt att jag inte får sälja. Hon vet att jag är usel på att vara hemma på vardagskvällar. Och hon har nog rätt.”
Fredrik Eriksson: ”Man måste behålla nyfikenheten”
Vad är hemligheten bakom 45 år i restaurangbranschen – och fortfarande med gnistan kvar?
”Nyfikenhet”, säger han utan att tveka. ”Att vilja lära sig nya saker, att utvecklas, att förstå människor. Och att aldrig tappa känslan för maten.”
Det låter enkelt, men i Fredrik Erikssons värld är det en livsfilosofi.
”Ett värdshus ska vara en plats där människor möts, äter, pratar, skrattar. Det har alltid varit min drivkraft. Jag tror att den aldrig tar slut.”
Perfect Weekend Guide: Långbro Värdshus och Fredrik Eriksson
Plats: Långbro Park, Älvsjö.
Startade: 2005.
Signaturrätt: Wallenbergare med brynt smör, ärtor och lingon.
Känd för: brunch, julbord och värdskap med hjärta.
Fun fact: Fredrik Eriksson vann Årets Kock 1987 – vid 23 års ålder.
Vill du läsa mer om trender och restauranger? Då rekommenderar jag vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Röda Huset i Stockholm kvar bland världens 50 bästa barer och Krönika: Ett köttkrig väntas på Stureplan.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Bilfiaskot som Dodge försökte dölja
Det var tänkt att bli svaret på Ford Ranchero och El Camino, men Dodge Rampage fick ett kort liv i skuggan av sina kända konkurrenter. Bilen, som var ett vågat försök på pickupmarknaden, har nu blivit en bortglömd kuriositet i bilhistorien. Ramper i skuggan av Ram Dodge Rampage, som debuterade för över 40 år sedan, …
Kometen Lemmon syns över Sverige – så ser du den i oktober
Det händer inte varje höst, men just nu kan svenskar med kikare och lite tur få syn på något riktigt sällsynt. Kometen C/2025 A6 – mer känd som Lemmon – närmar sig Jorden och syns redan svagt på natthimlen. I slutet av oktober kan den till och med glimta till för blotta ögat. En rymdsten …
Stjärnkocken Fredrik Eriksson: “Jag har inga planer på att stänga kiosken”
Stjärnkocken Fredrik Eriksson: “Jag har inga planer på att stänga kiosken” har stått vid spisen i 45 år, vunnit Årets Kock, lagat mat till kungligheter och öppnat två av Stockholms mest älskade restauranger. Men trots framgångarna står Fredrik Eriksson, 61 år, fortfarande i luckan varje lunch på Långbro Värdshus. ”Jag känner inget stopp. Det är …
Skarpa varningen till kontantlösa Sveriges banker
Sverige pekas ut som ”mer sårbart för hybridkrigsattacker” på grund av att samhället i stort sett är kontantlöst, skriver Bloomberg. Det här har fått svenska Riksbanken att lägga större tonvikt vid att betalningsnätverk är motståndskraftiga för attacker, samtidigt som regeringen ökar sina försvarsutgifter och varnar medborgarna att vara förberedda på kris och katastrof och i …
Rapport: Nordea bättre än experterna trott
Nordea är först ut att öppna böckerna för det tredje kvartalet bland storbankerna. Rapporten slog experternas förväntningar på flera punkter. Samtidigt sjönk intäkterna jämfört med i fjol vilket vd Frank Vang-Jensen beskyller de sänkta räntorna för. Läs även: Ökade intäkter väntar i rapporterna – men se upp med två sektorer – Dagens PS Hög lönsamhet …