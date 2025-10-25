Därför slår hjärnan fortfarande AI med hästlängder

Dessutom: en AI-konferens i Kroatien, ett nytt miljardbolag som gör läkares liv lättare – och en konsultjätte som fick betala tillbaka fyra miljoner efter att ha låtit ChatGPT göra jobbet.

I avsnittet berättar Katarina om sin resa till Kroatien där staden Novska håller på att bli landets nya gaming- och AI-center. Små länder kan vara snabbfotade, menar hon – och med rätt språkstrategi kan även kroatiska och svenska AI-modeller hävda sig globalt.

Viggo bjuder på veckans chefstips: ”Vill du ha högre lön – byt jobb.” Det i samband med ett nytt amerikanskt lagförslag som vill stoppa AI från att sätta löner.

Brain 2.0 – How to lift and lead in the AI era

Sen dyker de ner i Katarinas nya bok Brain 2.0 – How to lift and lead in the AI era, där hon beskriver hjärnan som en orkester som ständigt väljer vad som är värt vår uppmärksamhet. Just det, säger hon, är nyckeln även till AI:s framsteg – att kunna fokusera på det som verkligen betyder något.

Mot slutet berättar Viggo om Breakits techkonferens där unga grundare bygger miljardbolag genom att lösa tråkiga problem, som läkarnas journalhantering. Och så veckans skratt: Deloitte tvingades betala tillbaka miljoner till Australien efter att ha lämnat in en AI-genererad rapport.

Kort sagt: Hjärnan vinner ännu en gång över maskinen – både i energi, kreativitet och humor.