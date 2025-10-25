Dagens PS
Dagensps.se
PS Studio
Podcast

Därför slår hjärnan fortfarande AI med hästlängder

Viggo Cavling och Katarina Gospic leder podcasten AI+ för Dagens PS Perfect Weekend.
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 25 okt. 2025Publicerad: 25 okt. 2025

Hjärnan drar bara 17 watt – ändå klarar den saker som världens största superdatorer fortfarande kämpar med. I veckans podcast AI+ pratar Katarina Gospic och Viggo Cavling om hjärnans otroliga effektivitet, AI:s växande energihunger och varför det ibland är bättre att tänka biologiskt än tekniskt.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Dessutom: en AI-konferens i Kroatien, ett nytt miljardbolag som gör läkares liv lättare – och en konsultjätte som fick betala tillbaka fyra miljoner efter att ha låtit ChatGPT göra jobbet.

I avsnittet berättar Katarina om sin resa till Kroatien där staden Novska håller på att bli landets nya gaming- och AI-center. Små länder kan vara snabbfotade, menar hon – och med rätt språkstrategi kan även kroatiska och svenska AI-modeller hävda sig globalt.

Viggo bjuder på veckans chefstips: ”Vill du ha högre lön – byt jobb.” Det i samband med ett nytt amerikanskt lagförslag som vill stoppa AI från att sätta löner.

Brain 2.0 – How to lift and lead in the AI era

Sen dyker de ner i Katarinas nya bok Brain 2.0 – How to lift and lead in the AI era, där hon beskriver hjärnan som en orkester som ständigt väljer vad som är värt vår uppmärksamhet. Just det, säger hon, är nyckeln även till AI:s framsteg – att kunna fokusera på det som verkligen betyder något.

Mot slutet berättar Viggo om Breakits techkonferens där unga grundare bygger miljardbolag genom att lösa tråkiga problem, som läkarnas journalhantering. Och så veckans skratt: Deloitte tvingades betala tillbaka miljoner till Australien efter att ha lämnat in en AI-genererad rapport.

Kort sagt: Hjärnan vinner ännu en gång över maskinen – både i energi, kreativitet och humor.

ANNONS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AIKarriärPodcasttech
Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.  

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Anders Elgemyr, vd på den svenska delen av Carlsquare Bank, tror att sparare kan gynnas av att börja snegla på den kinesiska börsen igen.
Spela klippet
Börs & Finans

Läge för sparare att möblera om portföljen – "satsa på Kina"

25 okt. 2025
ANNONS
ANNONS