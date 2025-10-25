Hjärnan drar bara 17 watt – ändå klarar den saker som världens största superdatorer fortfarande kämpar med. I veckans podcast AI+ pratar Katarina Gospic och Viggo Cavling om hjärnans otroliga effektivitet, AI:s växande energihunger och varför det ibland är bättre att tänka biologiskt än tekniskt.
Därför slår hjärnan fortfarande AI med hästlängder
Mest läst i kategorin
AI+ avslöjar: Så mycket data ligger oanvänd
Nästan all företagsdata i världen ligger oanvänd – som dolda guldtackor i digitala kassavalv. I veckans avsnitt av AI+ berättar Katarina Gospic om IBM:s AI-konferens i Orlando, där hon avslöjar programledarkollegan Viggo Cavling varför 99 procent av all affärsdata aldrig används – och hur det kan förändras. Popcorn av idéer i Orlando På IBM:s stora …
Podcast: AI är ungefär som Sagan om ringen
I det senaste avsnittet av podcasten AI+ tar Viggo Cavling och Katarina Gospic lyssnarna på en resa som börjar på Riche i Stockholm och slutar i Nordkorea. Först står sjukvården i fokus. OpenAI:s nya satsning Health Bench visar hur AI minskar antalet fel i diagnoser och behandlingar. Cavling berättar om sin frus vardag som barnmorska …
Framtidens biokraft – nyckeln till framtidens elsystem
De senaste årens skenande elpriser har gjort oss medvetna om utmaningarna för elproduktionen. Samtidigt som vi behöver skala upp kraftigt så kämpar vi med en grön omställning för att bromsa en total klimatkollaps – en utveckling som kräver ny innovation om vi ska ha en realistisk chans. Det är inte seriöst att tala om en …
Förvaltaren: "AI ökar produktiviteten ännu mer än vi tror"
Handlar AI-utvecklingen om att ersätta människor i allt det vi gör, eller är det ett verktyg som vi ska kunna använda för att bli ännu mer produktiva? Det blir mycket snack om teknikutvecklingens påverkan på människan och marknaden när Erik Sprinchorn, fondförvaltare från Tin Fonder, gästar Placerafonden. Han menar att AI i bästa fall kan …
Powerduo Spotifys nya röster: "Kulturell upplysning"
I en värld där medveten kapitalism och hållbara initiativ blir allt viktigare, tar Spotify täten med skådespelaren Alexander Skarsgård och entreprenören Niklas Adalberth. Alexander Skarsgård har genom åren hunnit spelat många roller, där han har utnyttjat sin fysiska närvaro som Tarzan och vikingaprinsen Amleth i “The Northman”, eller som en våldsam make i “Big Little …
Dessutom: en AI-konferens i Kroatien, ett nytt miljardbolag som gör läkares liv lättare – och en konsultjätte som fick betala tillbaka fyra miljoner efter att ha låtit ChatGPT göra jobbet.
I avsnittet berättar Katarina om sin resa till Kroatien där staden Novska håller på att bli landets nya gaming- och AI-center. Små länder kan vara snabbfotade, menar hon – och med rätt språkstrategi kan även kroatiska och svenska AI-modeller hävda sig globalt.
Viggo bjuder på veckans chefstips: ”Vill du ha högre lön – byt jobb.” Det i samband med ett nytt amerikanskt lagförslag som vill stoppa AI från att sätta löner.
Brain 2.0 – How to lift and lead in the AI era
Sen dyker de ner i Katarinas nya bok Brain 2.0 – How to lift and lead in the AI era, där hon beskriver hjärnan som en orkester som ständigt väljer vad som är värt vår uppmärksamhet. Just det, säger hon, är nyckeln även till AI:s framsteg – att kunna fokusera på det som verkligen betyder något.
Mot slutet berättar Viggo om Breakits techkonferens där unga grundare bygger miljardbolag genom att lösa tråkiga problem, som läkarnas journalhantering. Och så veckans skratt: Deloitte tvingades betala tillbaka miljoner till Australien efter att ha lämnat in en AI-genererad rapport.
Kort sagt: Hjärnan vinner ännu en gång över maskinen – både i energi, kreativitet och humor.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Läge för sparare att möblera om portföljen – "satsa på Kina"
Anders Elgemyr, erfaren investeringsexpert och vd på den svenska delen av Carlsquare Bank, ser ett långsiktigt trendskifte som helt utmanar hur sparare bör sätta samman sin portfölj. Det spår han när han gästar Dagens PS studio och samtidigt ger sin syn på svenska börsen, en potential AI-bubbla och varför han tror kinesiska aktier står inför …
Gammal taktik används för att slippa smäll om AI kraschar
Samma typ av strategi som hjälpte investerare att inte dras med ner när IT-bubblan sprack används nu för att parera vid en eventuell AI-bubbla. Tjurmarknaden på börsen i spåren av AI-boomen har fått många att varna för en bubbla med den nya tekniken. Börsvärderingarna har skjutit i höjden och rekorden avlöser varandra på Wall Streets …
Därför slår hjärnan fortfarande AI med hästlängder
Hjärnan drar bara 17 watt – ändå klarar den saker som världens största superdatorer fortfarande kämpar med. I veckans podcast AI+ pratar Katarina Gospic och Viggo Cavling om hjärnans otroliga effektivitet, AI:s växande energihunger och varför det ibland är bättre att tänka biologiskt än tekniskt. Dessutom: en AI-konferens i Kroatien, ett nytt miljardbolag som gör …
Trump till Nordkoreas Kim: Hör av dig – vi kan ses
USA:s president Donald Trump är i Asien och tycker att Nordkoreas ledare Kim Jong-Un kan höra av sig, så att de kan träffas. Donald Trump säger enligt Bloomberg att han är ”öppen för det” och att det gärna får basuneras ut. Presidenten påbörjade Asienresan sent under fredagskvällen, lokal tid. Under vistelsen ska han träffa Kinas …
USA-inflationen skräller: ”Investerarna inte besvikna”
USA:s inflation överraskar och var lägre än väntat, den jämförs nu med ”en oas som släcker törsten hos en trött ökenresenär”. Både det amerikanska konsumentprisindexet, KPI, och inflationstakten på årsbasis i september är glädjande siffror för investerarna. KPI ökar med 0,3 procent under månaden medan den årliga inflationstakten var 3 procent, berättar CNBC. ”Exklusive livsmedel …