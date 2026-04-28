Glöm femsekundersregeln. Svenskarna kör sin egen modell – och den är betydligt mer opportunistisk än vi vill erkänna. En ny Sifo-undersökning visar att 83 procent av oss utan större dramatik plockar upp mat från köksgolvet och äter den.
83 procent erkänner: Vi äter från golvet – men väljer med omsorg
Inte efter en exakt tidsgräns, utan efter en snabb mental riskanalys. Kort sagt: det handlar mindre om sekunder och mer om vilken mat som ligger där och stirrar på dig.
Det är maten som avgör – inte tiden
Den klassiska femsekundersregeln lever kvar som idé, men i praktiken är den mest en nostalgisk kvarleva. Bara 16 procent säger att de faktiskt följer den.
I stället svarar 44 procent att det är typen av livsmedel som avgör. Torrt, kompakt och förlåtande? Då åker det upp igen. Kladdigt, slemmigt eller allmänt misstänkt? Då får det ligga kvar som ett monument över dåliga beslut.
Det här är inte irrationellt. Det är snarare en snabb kalkyl där risk, hunger och lathet möts i ett tyst samförstånd.
Godis ja, sushi nej
Topplistan är lika logisk som den är avslöjande. Godis, vindruvor och nötter är det som oftast räddas från golvet. Saker som går att borsta av, blåsa på eller helt enkelt ignorera.
I andra änden hittar vi sushi, ägg och skinka samt falukorv. Här går gränsen. Inte ens den mest avslappnade hemmakocken vill ta diskussionen med sig själv där.
En intressant detalj: en av fem kan tänka sig att äta en tappad smörgås – men bara om den landar rätt. Smörgåsen har alltså en inbyggd baksida som ingen riktigt vill erkänna att de kan acceptera.
Generation golv är här
Yngre svenskar är mer förlåtande mot köksgolvet än äldre. Bara 8 procent av de yngre säger kategoriskt nej, jämfört med 15 procent bland de äldre.
Det kan handla om riskbenägenhet. Eller om att yngre helt enkelt inte orkar bry sig lika mycket. Eller att de inte har samma relation till städning.
Vi är renare än vi tror – eller mer cyniska
– ”Vi vill ju gärna tänka att vi är väldigt ordentliga. Men vardagen tar ofta över”, säger Anders Börgdal på Unilin Northern Europe.
Han har en poäng. Antingen är svenska köksgolv betydligt renare än ryktet säger. Eller så har vi blivit skickliga på att blunda när det passar.
Undersökningen är genomförd av Sifo på uppdrag av golvtillverkaren Pergo.
83 procent av svenskarna äter mat från golvet – men bara 16 procent följer femsekundersregeln.
Det viktigaste kriteriet är vad som tappats, inte hur länge det legat där.
