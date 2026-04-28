83 procent erkänner: Vi äter från golvet – men väljer med omsorg

Godis ja, sushi nej

Topplistan är lika logisk som den är avslöjande. Godis, vindruvor och nötter är det som oftast räddas från golvet. Saker som går att borsta av, blåsa på eller helt enkelt ignorera.

I andra änden hittar vi sushi, ägg och skinka samt falukorv. Här går gränsen. Inte ens den mest avslappnade hemmakocken vill ta diskussionen med sig själv där.

En intressant detalj: en av fem kan tänka sig att äta en tappad smörgås – men bara om den landar rätt. Smörgåsen har alltså en inbyggd baksida som ingen riktigt vill erkänna att de kan acceptera.

Generation golv är här

Yngre svenskar är mer förlåtande mot köksgolvet än äldre. Bara 8 procent av de yngre säger kategoriskt nej, jämfört med 15 procent bland de äldre.

Det kan handla om riskbenägenhet. Eller om att yngre helt enkelt inte orkar bry sig lika mycket. Eller att de inte har samma relation till städning.

Vi är renare än vi tror – eller mer cyniska

– ”Vi vill ju gärna tänka att vi är väldigt ordentliga. Men vardagen tar ofta över”, säger Anders Börgdal på Unilin Northern Europe.

Han har en poäng. Antingen är svenska köksgolv betydligt renare än ryktet säger. Eller så har vi blivit skickliga på att blunda när det passar.

Smörgåsen lever farligt – allt avgörs i landningen. (Foto: Canva)

Undersökningen är genomförd av Sifo på uppdrag av golvtillverkaren Pergo.

83 procent av svenskarna äter mat från golvet – men bara 16 procent följer femsekundersregeln.

Det viktigaste kriteriet är vad som tappats, inte hur länge det legat där.