Veckans vintips – Sotad pilgrimsmussla och viner som smakar hav

Till ikväll: Poggiotondo Vermentino Delle Conchiglie

Poggiotondo är ett familjedrivet gods i Toscanas inland, men Vermentino är en druva som bär havet med sig nästan oavsett var den odlas. Här finns citrus, vita blommor och ett lätt saltstänk i doften, exakt den sorts anslag som spelar fint mot pilgrimsmusslans söta kärna.

Smaken är frisk och rak, med tydlig mineralitet och en lätt bitterhet i avslutet som är så användbar till skaldjur. Vinet skär snyggt genom ajoblancons nötiga krämighet och rensar gommen efter varje tugga. Det här är en av de där kombinationerna som inte alltid låter så mycket på förhand, men som visar sig vara nästan självklart rätt när den väl sitter. Skaldjur och Vermentino är stillsam magi.

Till helgen: Longavi Glup Chenin Blanc 2023

Longaví är ett projekt som föddes i mötet mellan Chile och Sydafrika, mellan Julio Bouchon och David Nieuwoudt, två vinmakare med en gemensam övertygelse om att Chenin Blanc hör hemma på fler platser än man först tänker sig.

Druvorna skördas för hand tidigt på morgonen i Maulés vulkaniska jord. Musten jäser med skalen, vilar vidare på dem och lagras sedan på jästfällningen utan filtrering. Resultatet är ett lätt grumligt vin med energi, spänst och en nästan taktil känsla i glaset. Här finns gröna äpplen, citrus och våt sten, men också en krämig textur som gör att vinet inte bara skär, utan också bär.

Till musslans sötma, ajoblancons mandeltoner och currytuilens kryddighet är det en träff som först känns lite oväntad, men snabbt blir helt självklar.

”Ajoblanco var ursprungligen fattigmansmat i Andalusien. Nu sitter den bredvid pilgrimsmussla och ett chilenskt naturvin och ser väldigt belåten ut.”

Palmer & Co Blanc de Blancs Brut Vintage 2013: 1599 kr | art. 755306 | 750 ml | Frankrike, Champagne

Till källaren: Palmer & Co Blanc de Blancs Brut Vintage 2013

Palmer & Co är ett kooperativ i Reims, grundat av odlare som ville göra champagne på sina egna villkor. Blanc de Blancs, gjort enbart på Chardonnay, ger ett vin med en annan stramhet och precision än många bredare cuvéer.

2013 var en stark årgång i Champagne, med mogen frukt och bibehållen friskhet, och särskilt Chardonnay visade sig från sin bästa sida. Det här är en champagne som både har börjat visa mognad och fortfarande har mycket kvar att ge. Mineraliteten, citrusdjupet och den långa syran gör den till ett mycket precist val till pilgrimsmusslans rena sötma och ajoblancons mandelnötighet.

Det går absolut att öppna nu, men den som väntar belönas. Särskilt på magnum.

Veckans öltips: Gotlands Bryggeri Wisby Weisse

Wisby Weisse är ett klassiskt gotländskt veteöl i bayersk stil, ofiltrerat, grumligt och med toner av banan, kryddnejlika och aprikos. Det är kanske inte det mest väntade valet till en rätt som denna, men just därför också så roligt när det träffar rätt.

Här finns något i ölets kryddighet som speglar currytuilen, något i citrusdraget som möter fingerlimen och något i den mjuka, runda vetekroppen som tar hand om musslans sötma utan att konkurrera med den. Det gör matchningen mindre högtidlig än champagnevägen, men inte mindre precis.

Vin är inte alltid svaret. Den här gången kan ett gotländskt veteöl mycket väl vara det.

Mikael Björkqvist, matredaktör på AVEQIA, gillar drycker som gör maten bättre snarare än tvärtom. Poängen här är inte att hitta ett enda rätt svar, utan att visa hur samma rätt kan få olika uttryck beroende på stil, ursprung och ambitionsnivå.

