Veckans saftigaste bonus, viktigaste siffror och jobbigaste sanningar

Samsung delade ut 3,2 miljoner i bonus per anställd

När 47 000 anställda på Samsungs halvledardivision hotade med strejk valde ledningen en ovanlig lösning. Istället för lönehöjning fick varje anställd en engångsbonus på 3,2 miljoner kronor.

Det jublas högt i Sydkorea sedan Samsung gått med på att betala ut cirka 3,2 miljoner kronor i bonus till varje anställd på avdelningen för halvledare. Hotet om en massiv strejk fick ledningen att böja sig för fackets krav med besked. (Foto: Hong Ki-won/Yonhap via AP/TT)

Totalt drygt 36 miljarder euro. AI-boomen och den globala efterfrågan på minneschip ger Samsung råd att vara generösa, och avtalet innebär att 10,5 procent av chipdivisionens rörelsevinst framöver går direkt till personalens bonuspott.

Det är en signal om hur het kampen om halvledarkompetens har blivit globalt.

ANNONS

Jobbet ingen vill ha trots 56 800 i månadslön

Sverige har arbetslöshet och varsel. Ändå skriker arbetsgivare efter folk inom vissa yrken. IT-arkitekter toppar listan med 56 800 kronor i månaden, hela 15 200 kronor över medellönen.

Nätverksspecialister landar på 48 100 och tandhygienister på 40 900. ”Det råder stor brist som förväntas bestå”, säger Fouzieh Eliassy, ordförande för Sveriges Tandhygienister.

Gemensamt för yrkena är att de kräver utbildning och specialistkompetens, men för den som är villig att satsa är konkurrensen ovanligt låg och lönerna ovanligt höga.

ISK-fällan som kan kosta dig 600 000 kronor

4,2 miljoner svenskar har ISK. Men många gör samma misstag och samlar hela hushållets sparande på ett enda konto. Delar man upp det på två personer kan den skattefria delen nå 600 000 kronor, påpekar Frida Bratt.

Andra klassiker är oinvesterade pengar som beskattas ändå, och onödiga flytt som höjer kapitalunderlaget.

Det skattefria beloppet dubblades i år från 150 000 till 300 000 kronor per person, vilket gör det ännu viktigare att ha rätt upplägg. Enkla misstag, dyra konsekvenser.

ANNONS

Två F-35 nådde aldrig Europa

Fem brittiska F-35B lämnade Texas i mars. Tre nådde RAF Marham i Norfolk. Två tvingades nödlanda på Azorerna med tekniska fel. Det är inte första gången.

Finland ratade svenska Jas Gripen. De valde i stället amerikanska jaktplanet F-35 och hoppas att de ska fungera. (Foto: TT)

Förra sommaren satt ett brittiskt F-35B fast i Indien i 37 dagar efter hydraulikproblem. Spanien och Schweiz har redan brutit med Lockheed Martin, och incidenterna förstärker intresset för alternativ.

Mönstret av tekniska problem med de amerikanska planen börjar bli svårt att avfärda som enskilda händelser, och i Europa pratas det allt oftare om Saab Gripen.

Den kriminella ekonomin omsätter 352 miljarder

Ekonomisk brottslighet i Sverige motsvarar nu 5,5 procent av BNP, en fördubbling från tidigare uppskattningar.

Brottsvinsterna landar på 185 miljarder kronor per år. AI-drivna bedrägerier är 4,5 gånger mer lönsamma än traditionella metoder och vishing-anmälningarna har sexdubblats på sex år. Sverige ligger efter grannländerna.

Finland har bättre ägardata, Danmark har obligatorisk digital bokföring. Här hemma godkänns lån på 200 000 kronor på tio sekunder utan inkomstverifiering.

ANNONS

En enda utredning av ekonomisk brottslighet kostade samhället 100 miljoner kronor och ledde till sex månaders fängelse.

Trumps historiska bottenrekord

34 procent godkännande, 58 procent missnöje. Donald Trump slår sitt eget bottenrekord och är den mest impopulära amerikanska presidenten sedan 2009.

Tre av fyra amerikaner bedömer ekonomin som dålig eller medelmåttig. Bensinpriset har gått från under tre dollar till 4,48 per gallon.

The Economist ger demokraterna 9 av 10 chanser att ta representanthuset i mellanårsvalet. Trots det dominerar Trump fortfarande sitt eget parti, och hans kandidater fortsätter att vinna primärval runt om i landet.

7 av 10 chefer är sönderstressade

73 procent av Sveriges chefer känner sig stressade. 54 procent har övervägt att sluta. Meditation och träning hjälper bara 16 procent.

”Vad fan håller vi på med?” säger läkaren Walter Osika vid Karolinska Institutet. Problemet sitter inte i individen utan i organisationen. Oklara prioriteringar, felriktade incitament och bristande beslutsstrukturer.

Mail, möten, måsten – även chefer går på knäna. Skandias rapport visar att psykisk ohälsa ökar bland chefer och tjänstemän i Sverige. (Foto: Canva)

ANNONS

Stressrelaterad sjukskrivning kostade Sverige 9,9 miljarder kronor under 2024, och globalt har chefsengagemanget sjunkit till lägsta nivån på fem år.

Hushållsfolien som fixar ditt wifi

Och så veckans mest oväntade knep. En bit aluminiumfolie bakom routern kan förstärka wifi-signalen genom att reflektera radiovågorna åt rätt håll istället för att sprida dem mot väggar och tomma rum. Samma princip används redan i avancerad kommunikationsteknik och satellitutrustning.

Resultatet varierar beroende på hemmiljö, men tricket har fått miljontals visningar på sociala medier och speglar en växande frustration över hemmanätverk som aldrig lever upp till det man betalar för.