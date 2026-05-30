Varje vecka dyker mönster upp i det ni läser mest. Den här veckan handlade det om pengar ni kanske missar, jobb ni kanske borde söka och en börs som kanske inte fungerar som ni tror. Alla vill förstå varför Samsungs anställda fick miljonbonusar, varför svenska chefer går in i väggen och hur en bit hushållsfolie kan lösa era wifi-problem.
Veckans saftigaste bonus, viktigaste siffror och jobbigaste sanningar
Från det stora till det lilla, här är veckans mest engagerande artiklar i ett svep.
Börsens smutsiga lilla hemlighet
I 60 procent av fallen kommer du förlora pengar på de aktier du investerar i. Bara 3,7 procent av alla amerikanska aktier de senaste hundra åren har skapat hela börsens avkastning, visar ny forskning från Arizona State University.
Fem bolag, Apple, Nvidia, Microsoft, Alphabet och Amazon, står för över en femtedel av allt värdeskapande. Resten? Statistiskt brus.
Samtidigt visar siffrorna att 79 procent av professionella fondförvaltare inte ens slog index förra året, vilket gör frågan ännu mer provocerande. Är börsen fortfarande en marknadsplats, eller ett kasino styrt av en handfull monopolspelare?
Samsung delade ut 3,2 miljoner i bonus per anställd
När 47 000 anställda på Samsungs halvledardivision hotade med strejk valde ledningen en ovanlig lösning. Istället för lönehöjning fick varje anställd en engångsbonus på 3,2 miljoner kronor.
Totalt drygt 36 miljarder euro. AI-boomen och den globala efterfrågan på minneschip ger Samsung råd att vara generösa, och avtalet innebär att 10,5 procent av chipdivisionens rörelsevinst framöver går direkt till personalens bonuspott.
Det är en signal om hur het kampen om halvledarkompetens har blivit globalt.
Jobbet ingen vill ha trots 56 800 i månadslön
Sverige har arbetslöshet och varsel. Ändå skriker arbetsgivare efter folk inom vissa yrken. IT-arkitekter toppar listan med 56 800 kronor i månaden, hela 15 200 kronor över medellönen.
Nätverksspecialister landar på 48 100 och tandhygienister på 40 900. ”Det råder stor brist som förväntas bestå”, säger Fouzieh Eliassy, ordförande för Sveriges Tandhygienister.
Gemensamt för yrkena är att de kräver utbildning och specialistkompetens, men för den som är villig att satsa är konkurrensen ovanligt låg och lönerna ovanligt höga.
ISK-fällan som kan kosta dig 600 000 kronor
4,2 miljoner svenskar har ISK. Men många gör samma misstag och samlar hela hushållets sparande på ett enda konto. Delar man upp det på två personer kan den skattefria delen nå 600 000 kronor, påpekar Frida Bratt.
Andra klassiker är oinvesterade pengar som beskattas ändå, och onödiga flytt som höjer kapitalunderlaget.
Det skattefria beloppet dubblades i år från 150 000 till 300 000 kronor per person, vilket gör det ännu viktigare att ha rätt upplägg. Enkla misstag, dyra konsekvenser.
Två F-35 nådde aldrig Europa
Fem brittiska F-35B lämnade Texas i mars. Tre nådde RAF Marham i Norfolk. Två tvingades nödlanda på Azorerna med tekniska fel. Det är inte första gången.
Förra sommaren satt ett brittiskt F-35B fast i Indien i 37 dagar efter hydraulikproblem. Spanien och Schweiz har redan brutit med Lockheed Martin, och incidenterna förstärker intresset för alternativ.
Mönstret av tekniska problem med de amerikanska planen börjar bli svårt att avfärda som enskilda händelser, och i Europa pratas det allt oftare om Saab Gripen.
Den kriminella ekonomin omsätter 352 miljarder
Ekonomisk brottslighet i Sverige motsvarar nu 5,5 procent av BNP, en fördubbling från tidigare uppskattningar.
Brottsvinsterna landar på 185 miljarder kronor per år. AI-drivna bedrägerier är 4,5 gånger mer lönsamma än traditionella metoder och vishing-anmälningarna har sexdubblats på sex år. Sverige ligger efter grannländerna.
Finland har bättre ägardata, Danmark har obligatorisk digital bokföring. Här hemma godkänns lån på 200 000 kronor på tio sekunder utan inkomstverifiering.
En enda utredning av ekonomisk brottslighet kostade samhället 100 miljoner kronor och ledde till sex månaders fängelse.
Trumps historiska bottenrekord
34 procent godkännande, 58 procent missnöje. Donald Trump slår sitt eget bottenrekord och är den mest impopulära amerikanska presidenten sedan 2009.
Tre av fyra amerikaner bedömer ekonomin som dålig eller medelmåttig. Bensinpriset har gått från under tre dollar till 4,48 per gallon.
The Economist ger demokraterna 9 av 10 chanser att ta representanthuset i mellanårsvalet. Trots det dominerar Trump fortfarande sitt eget parti, och hans kandidater fortsätter att vinna primärval runt om i landet.
7 av 10 chefer är sönderstressade
73 procent av Sveriges chefer känner sig stressade. 54 procent har övervägt att sluta. Meditation och träning hjälper bara 16 procent.
”Vad fan håller vi på med?” säger läkaren Walter Osika vid Karolinska Institutet. Problemet sitter inte i individen utan i organisationen. Oklara prioriteringar, felriktade incitament och bristande beslutsstrukturer.
Stressrelaterad sjukskrivning kostade Sverige 9,9 miljarder kronor under 2024, och globalt har chefsengagemanget sjunkit till lägsta nivån på fem år.
Hushållsfolien som fixar ditt wifi
Och så veckans mest oväntade knep. En bit aluminiumfolie bakom routern kan förstärka wifi-signalen genom att reflektera radiovågorna åt rätt håll istället för att sprida dem mot väggar och tomma rum. Samma princip används redan i avancerad kommunikationsteknik och satellitutrustning.
Resultatet varierar beroende på hemmiljö, men tricket har fått miljontals visningar på sociala medier och speglar en växande frustration över hemmanätverk som aldrig lever upp till det man betalar för.