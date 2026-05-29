Tre ryska oljetankers attackerade nära Turkiet
Tre oljetankers, som tidigare identifierats som delar av Rysslands skuggflotta, har attackerats av drönare i Svarta havet utanför Turkiets kust.
Uppgifterna kommer efter ett uttalande från sjöfartsbyrån Tribeca, som citeras av Kyiv Independent.
Ryssland använder som bekant sin skuggflotta av åldrande, ofta underförsäkrade tankfartyg för att runda internationella sanktioner mot sin oljehandel.
Nu har vi visserligen haft en udda situation när det gäller sanktionerna, eftersom USA sedan man inledde sitt krig mot Iran, gett fri lejd åt ryska oljefartyg och gett Ryssland en god möjlighet att fylla på sin krigskassa.
Deltar i hybridkrigföring
Samtidigt har en annan farhåga kring skuggflottan varit att man i väst misstänkt att vissa fartyg ur skuggflottan, kan vara kopplade till en bredare rysk hybridverksamhet i Europa, inklusive spionage och drönaroperationer.
De tre oljetankers det nu handlar om – James II, Altura och Velora – befann sig alla cirka 80 kilometer utanför Turkiets norra kust, när drönarattackerna genomfördes. Inga skador rapporteras i besättningarna.
Ukraina har attackerat
Ukraina har inte kommenterat rapporten om attackerna, men ukrainska drönare med lång räckvidd har riktat in sig mot Rysslands skuggflottas tankfartyg bland annat runt Turkiets Svartahavs-kust de senaste månaderna.
Ända sedan Rysslands fullskaliga invasion 2022, har Ukraina uppmanat allierade länder att uppdatera sin lagstiftning, så att fartyg i Rysslands skuggflotta kan beslagtas och deras olja omdirigeras till förmån för europeisk säkerhet.
Frankrike mest aktivt
Frankrike har varit mest aktivt på det området och aktivt inriktat sig på skuggflottan i sina vatten och agerat mot fartyg i slutet av september 2025, i januari 2026 och sedan återigen i slutet av mars i år.
Dessutom genomförde man i början av mars en gemensam operation med Belgien, för att beslagta en sanktionerad rysk oljetanker som gick under guineansk flagg.
25 mars meddelade Storbritannien att dess väpnade styrkor och övrig brottsbekämpande personal får tillstånd att borda fartyg ur rysk skuggflottan i brittiska vatten.
Finland utsatt – beroende av Östersjön
Även Finland har agerat bestämt och har en extremt utsatt situation i Östersjön, med över 90 procent av sin export som i dag går sjövägen.
I praktiken är Finland i dag en ”önation” sedan gränsen mot Ryssland stängdes och den enda öppna landsgränsen är i norr.
Det gör Finland ytterst beroende av att Östersjön hålls öppen utan incidenter – och likväl att ingen oljekatastrof inträffar med något av de undermåliga fartygen ur skuggflottan.
