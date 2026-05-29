Tre ryska oljetankers attackerade nära Turkiet

Ukraina har attackerat

Ukraina har inte kommenterat rapporten om attackerna, men ukrainska drönare med lång räckvidd har riktat in sig mot Rysslands skuggflottas tankfartyg bland annat runt Turkiets Svartahavs-kust de senaste månaderna.

Ända sedan Rysslands fullskaliga invasion 2022, har Ukraina uppmanat allierade länder att uppdatera sin lagstiftning, så att fartyg i Rysslands skuggflotta kan beslagtas och deras olja omdirigeras till förmån för europeisk säkerhet.

ANNONS

Betyget på ryska trupperna: ”De är utmattade”. Dagens PS

Frankrike mest aktivt

Frankrike har varit mest aktivt på det området och aktivt inriktat sig på skuggflottan i sina vatten och agerat mot fartyg i slutet av september 2025, i januari 2026 och sedan återigen i slutet av mars i år.

Dessutom genomförde man i början av mars en gemensam operation med Belgien, för att beslagta en sanktionerad rysk oljetanker som gick under guineansk flagg.

25 mars meddelade Storbritannien att dess väpnade styrkor och övrig brottsbekämpande personal får tillstånd att borda fartyg ur rysk skuggflottan i brittiska vatten.

Zelenskyj: Så mycket kostar kriget Ryssland. Dagens PS

Ukrainsk personal förbereder drönare för attacker. Nu rapporteras att tre oljetankers ur ryska skuggflottan attackerats nära Turkiet i Svarta havet. (Foto: Efrem Lukatsky/AP-TT)

Finland utsatt – beroende av Östersjön

Även Finland har agerat bestämt och har en extremt utsatt situation i Östersjön, med över 90 procent av sin export som i dag går sjövägen.

ANNONS

I praktiken är Finland i dag en ”önation” sedan gränsen mot Ryssland stängdes och den enda öppna landsgränsen är i norr.

Det gör Finland ytterst beroende av att Östersjön hålls öppen utan incidenter – och likväl att ingen oljekatastrof inträffar med något av de undermåliga fartygen ur skuggflottan.

Utrikesministern: ”Se upp med män som vill skriva historia”. Dagens PS