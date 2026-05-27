7 av 10 chefer sönderstressade – har blivit en affärsrisk

Systemfel, inte individuellt misslyckande

Varför hjälper inte individuella insatser? En analys i Harvard Business Review från april 2026 pekar på att utbrändhet är ett systemdesignproblem, inte ett individuellt.

Grundorsakerna är oklara prioriteringar, felriktade incitament och bristande beslutsstrukturer. Utbrändhet ser dessutom olika ut beroende på var i organisationen man befinner sig, vilket gör den svårare att upptäcka och åtgärda.

Det bekräftas av Chefs undersökning. 78 procent uppger för hög arbetsbelastning som orsak. 47 procent pekar på otydliga roller och motstridiga krav.

44 procent upplever stor ensamhet i chefsrollen. Mellanchefer är särskilt utsatta, klämda mellan ledningens krav och medarbetarnas behov.

Samtidigt jobbar chefer i flera branscher minst 20 timmar övertid varje månad. Och forskning visar att de mest motiverade cheferna bestraffas med ännu mer arbete, vilket accelererar vägen mot utbrändhet.

Globalt ras i chefsengagemang

Bilden är inte unik för Sverige. Gallups State of the Global Workplace 2026 visar att chefsengagemanget har fallit från 31 procent till 22 procent på tre år. Den lägsta nivån på fem år.

Chefer har tappat sin så kallade ”engagement premium” och är nu lika oengagerade som sina medarbetare.

Falcks rapport baserad på drygt 4 000 chefer visar att chefer rapporterar högre stress än medarbetarna. Nästan var fjärde chef hinner inte slutföra sina arbetsuppgifter i tid.

Stressrisken är högst bland chefer mellan 30 och 39 år, där närmare 37 procent ligger i riskzonen.

I USA har andelen arbetstagare som beskriver sig som ”mycket stressade” ökat från 19 procent 2024 till 30 procent 2026, enligt en undersökning från NAMI och Ipsos. Mer än hälften, 53 procent, rapporterar utbrändhet det senaste året.

Bland VD:ar är bilden ännu mörkare. Enligt Businessolver rapporterar 55 procent av toppcheferna psykiska hälsoutmaningar som ångest, depression eller utbrändhet.

Det är en ökning med 24 procentenheter jämfört med föregående år.

Arbetsplatsen kan bli lösningen

Feelgoods jobbhälsorapport från maj 2026, baserad på närmare 16 000 respondenter, visar att arbetsplatsen i sig kan vara den starkaste skyddsfaktorn. De som har tre nyckelfaktorer på plats, chefsstöd, bra arbetsmiljö och tid för återhämtning, har tre gånger lägre risk för sjukfrånvaro.

”Cirka 30 procent av ditt eget mående kommer från människorna i din omgivning. En chef är närvarande i många människors liv på daglig basis”, säger Micael Dahlen, professor vid Handelshögskolan i Stockholm, till tidningen Chef.

”Om man inte känner sig helt bekväm med att vara på en arbetsplats, hur ska man då kunna motivera andra att göra det mesta av sin tid där?”

Allt fler chefer svarar på frågan genom att gå. Med ett globalt chefsengagemang på lägsta nivån på fem år är det inte längre bara en hälsofråga. Det är en affärsrisk.