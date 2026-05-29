Kärnavfallsgraven spricker: "Vi är oroliga"

Skulle vara provisorisk

Man fyllde sedan kratern med mer än 120 000 ton radioaktivt avfall och täckte med ett betonglock – en provisorisk lösning, sade man då men den har sedan aldrig ersatts.

Konstruktionen är ett stort problem i sig, skriver Science Alert. Kupolen vilar på porös korallmark utan något tätskikt under.

Det gör att grundvatten kan sippra in fritt under kupolen och ut igen.

Kärnkraftsbubblan: ”Då spricker den”. Dagens PS

ANNONS

Kärnkraftverk – en syn som enligt plan ska bli vanligare världen över. Men hur det radioaktiva avfall vi får av kärnkraft ska förvaras är olöst. (Foto: Petr David Josek/AP-TT)

Varnade för sex år sedan

Science Alert påpekar att havsforskaren Ken Buesseler redan för sex år sedan varnade för att läckan kunde bli betydligt större i samband med att havsnivåerna steg och vid kraftiga stormar.

Hos ABC berättar kemisten Ivana Nikolic-Hughes, Columbia University, att hon sedan sprickorna redan 2018 när hon tog jordprover i området.

”Med tanke på att havsnivåerna stiger och att det finns tecken på att stormarna blir kraftigare, oroar vi oss för att kupolen inte kommer att hålla”, säger hon.

Ön det gäller ligger bara två meter över havsytan och prognoser säger att Marshallöarna kan utsättas för en meters havsnivåhöjning redan till år 2100.

Sökes: Frivilliga att ta hand om kärnavfall. Dagens PS