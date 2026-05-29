En betongkupol med kärnavfall är på väg att spricka i Stilla havet. Nu kan stigande havsnivåer frigöra radioaktivt avfall.
Kärnavfallsgraven spricker: "Vi är oroliga"
Det handlar om en i grunden provisorisk betongkupol, fylld med kärnavfall och placerad vid Marshallöarna i Stilla havet.
För den så kallade Runitkupolen, med amerikanskt kärnavfall, har synliga sprickor dokumenterats.
”Förhöjda strålningsnivåer”
Australiska tv-bolaget ABC rapporterar om förhöjda strålningsnivåer i omgivningarna och om spår av plutonium-239.
Kupolen kom till åren 1977-1980 för att försegla en krater på ön Runit, en krater som uppstått 1958 när USA sprängde en 18 kilotons kärnladdning. Det var alltså en bom kraftigare än den som fälldes över Hiroshima.
Skulle vara provisorisk
Man fyllde sedan kratern med mer än 120 000 ton radioaktivt avfall och täckte med ett betonglock – en provisorisk lösning, sade man då men den har sedan aldrig ersatts.
Konstruktionen är ett stort problem i sig, skriver Science Alert. Kupolen vilar på porös korallmark utan något tätskikt under.
Det gör att grundvatten kan sippra in fritt under kupolen och ut igen.
Varnade för sex år sedan
Science Alert påpekar att havsforskaren Ken Buesseler redan för sex år sedan varnade för att läckan kunde bli betydligt större i samband med att havsnivåerna steg och vid kraftiga stormar.
Hos ABC berättar kemisten Ivana Nikolic-Hughes, Columbia University, att hon sedan sprickorna redan 2018 när hon tog jordprover i området.
”Med tanke på att havsnivåerna stiger och att det finns tecken på att stormarna blir kraftigare, oroar vi oss för att kupolen inte kommer att hålla”, säger hon.
Ön det gäller ligger bara två meter över havsytan och prognoser säger att Marshallöarna kan utsättas för en meters havsnivåhöjning redan till år 2100.