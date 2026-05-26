Investeringssparkonto har kommit att bli svenskarnas favorit för aktier och fonder. Men även den enkla sparformen har sina fällor.
ISK-fällan många går i – kan gå miste om 600 000 kronor skattefritt
Idag har drygt 4,2 miljoner svenskar ett eller flera investeringssparkonton.
Drygt hälften av oss placerar vårt sparande i aktier och cirka 70 procent sparar i fonder.
Ett finger med i spelet har troligtvis den skattefria grundnivån. De första 150 000 kronorna blev skattefria förra året och i år har gränsen höjts till 300 000 kronor.
För den som sparar ensam är matematiken hyfsat enkel. Men i många hushåll har man också ett gemensamt sparande, även om kontot bara står på en person. Och det kan, ur skattesynpunkt, vara dumt.
Läs även: 5 000 varje månad: Här är fonderna svenska sparare väljer just nu. Dagens PS
Kan bli 600 000 kronor
Att många svenska hushåll har ett gemensamt sparande, som till stor del sköts av den ena partnern, ”är inte ovanligt”, skriver Frida Bratt hos Dagens Industri.
”Problemet” är att den skattefria ISK-nivån gäller per person, inte per hushåll. Det betyder att par som samlar hela sparandet på ett och samma konto kan gå miste om en del av skattefördelarna.
”Om man delar upp det gemensamma sparandet på två personer så kan den skattefria delen uppgå till 600 000”, konstaterar Bratt.
Barnets pengar är barnets
Man bör dock inte gå för långt i jakten på lägre skatt.
Att lägga ett eget sparande i barnets namn bara för att utnyttja den skattefria nivån är enligt Bratt ”ingen bra idé”.
Skälet är enkelt: pengar som sätts in på ett konto i barnets namn tillhör barnet. Föräldern kan inte längre använda pengarna fritt. När barnet fyller 18 år får han eller hon dessutom tillgång till kapitalet.
Det som var tänkt som ett smart skatteupplägg kan därför få en helt annan effekt än föräldern tänkt sig.
Missa inte: Jobbet svenskarna undviker – tjänar 56 800 kronor i månaden. Dagens PS
Andra fällor
Annat man bör undvika är att låta oinvesterade pengar ligga kvar på kontot, eftersom även de beskattas. Pengar som inte ska investeras relativt snart kan därför passa bättre på ett sparkonto med ränta.
Di varnar också för att flytta pengar ut och in från ISK i onödan, eftersom en återinsättning räknas som en ny insättning och kan höja kapitalunderlaget.
Läs också: Så undviker du onödig ISK-skatt i vår och sparar tusenlappar. Realtid