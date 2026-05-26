ISK-fällan många går i – kan gå miste om 600 000 kronor skattefritt

Ett finger med i spelet har troligtvis den skattefria grundnivån. De första 150 000 kronorna blev skattefria förra året och i år har gränsen höjts till 300 000 kronor.

För den som sparar ensam är matematiken hyfsat enkel. Men i många hushåll har man också ett gemensamt sparande, även om kontot bara står på en person. Och det kan, ur skattesynpunkt, vara dumt.

Kan bli 600 000 kronor

Att många svenska hushåll har ett gemensamt sparande, som till stor del sköts av den ena partnern, ”är inte ovanligt”, skriver Frida Bratt hos Dagens Industri.

”Problemet” är att den skattefria ISK-nivån gäller per person, inte per hushåll. Det betyder att par som samlar hela sparandet på ett och samma konto kan gå miste om en del av skattefördelarna.

”Om man delar upp det gemensamma sparandet på två personer så kan den skattefria delen uppgå till 600 000”, konstaterar Bratt.