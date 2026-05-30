Världens 7 vackraste bilar bevisar att skönhet aldrig åldras

Citroën DS Décapotable. Gudinnan klädde av sig

80 000 beställningar på tio dagar. Det var responsen när Citroën DS visade sig på Paris-salongen i oktober 1955. Bilen fick smeknamnet Déesse. Gudinnan. Och den gjorde alla andra bilar på marknaden till gårdagens nyheter över en natt.

Men den riktiga fullträffen kom några år senare. När karossörmästaren Henri Chapron skar bort taket.

När Citroen DS lanserades 1955 var det en chock för många och bilen fick smeknamnet Gudinnan. Som cabriolet blev hon ännu vackrare. (Foto: Witmer & Odjik)

Chapron hade redan 1958 byggt en egen inofficiell cabrioletversion, Croisette. Citroën såg vad han gjort och förstod direkt.

1960 debuterade DS Décapotable på Paris-salongen, och från februari 1961 kunde den beställas. Handbyggd i små serier. Varje bil unik.

Citroën DS21 Cabriolet from 1969 (Foto: Slaunger Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0)

Det är svårt att förklara vad som händer när man tar bort taket på en redan perfekt bil. DS var futuristisk med tak. Utan tak blev den tidlös. Linjerna som Flaminio Bertoni hade ritat fick plötsligt luft att andas.

Den långa motorhuven, de indragna bakhjulen, den smala midjan. Allt blev tydligare, renare, mer självklart.

Och den tekniska innovationen fanns kvar under ytan. Hydropneumatisk fjädring som fick bilen att sväva. Halvautomatisk växellåda. Bromsar som var årtionden före sin tid. Men ingen pratade om tekniken.

Det enda som betydde något var hur den såg ut.I dag är Chaprons DS-cabrioleter bland de mest eftertraktade klassiska bilarna i världen. Priserna speglar det.

Men det är inte priset som gör dem speciella. Det är känslan av att se en bil som inte borde fungera utan tak, men som fungerar bättre.

Mercedes 230 SL Pagoda. Ett omöjligt uppdrag

Den här listan innehåller inga tyska bilar. Förutom en.

År 1958 fick Mercedes-ingenjören Karl Wilfert ett uppdrag som borde ha varit omöjligt. Ersätt två legender med en enda bil. 190 SL och 300 SL. Två ikoner. Ett chassi. Begränsad budget.

Designchefen Friedrich Geiger i vit skjorta och till vänster Karl Wilfert som blev huvudansvarig för att ta fram den nya modellen. Längst till höger designern Paul Bracq som spelade en avgörande roll för den slutliga designen. (Foto: Mercedes media)

Resultatet blev 230 SL. Och det blev inte bara bra. Det blev tidlöst.

En lycklig Pagoda-ägare i USA som fotas i samband med Pagodas 50-årsjubileum. Den amerikanska har större kofångare och tvingas ha de mindre snygga gola blinkers på flyglarna. (Foto: Mercedes media)

Designteamet bestod av Friedrich Geiger, Bela Barenyi och Paul Bracq. Bracq gav bilen en låg kaross med bred spårvidd och stora glasytor som skapade ett luftigt, nästan arkitektoniskt intryck.

Men det var taket som gav bilen sitt namn. Pagoda. En lätt konkav form som böjde sig inåt istället för utåt. Ingen hade gjort det förut. Ingen har gjort det bättre sedan.

Slank design med subtila fenor som börjar med en liten korva vid dörrslutet. Stora glaspartier bidrar till det luftiga och lätta intrycket. (Foto: Mercedes media)



Det var ett designbeslut som egentligen handlade om säkerhet. Det konkava taket var starkare om den eventuellt skulle volta.

Men resultatet var en siluett som stack ut ur varje parkeringsplats, varje landsväg, varje drömscenario en bilentusiast någonsin haft.

Här ser vi det slanka bakpartier med de subtila fenorna som bidrar till Pagodans karaktär (Foto:Mercedes media)

John Lennon körde en. Vid lanseringen 1963 kostade den 40 000 kronor. I dag ligger priserna mellan 700 000 och 900 000 kronor för välhållna exemplar. Mercedes byggde nästan 49 000 Pagodor fram till 1971. 261 såldes i Sverige.

Det är så här man vill uppleva Mercedes 230 SL Pagoda. Lugnt glida fram längs medelhavets stränder och möta de beundrande blickarna på Mercedes snyggaste cabriolet någonsin. (Foto: Mercedes Media)



Siffrorna är imponerande. Men det är inte siffrorna som får människor att stanna på gatan. Det är linjen. Den där enda, oavbrutna linjen från strålkastare till bakljus som säger allt utan att höja rösten.

Pegaso Z-102. Spansk passion i aluminium

I efterkrigstidens Spanien byggde en ingenjör vid namn Wifredo Ricart världens snabbaste produktionsbil. Inte i Maranello, inte i Stuttgart utan i Barcelona.

Spansk design och prestanda i framkant utmanade Ferrari i början av 50-talet. Visst hittar vi linjer här som inspirerat svenska P1800 som kom tio år senare. (Foto: Broad Arrow Actions)

Ricart hade arbetat på Alfa Romeo, sida vid sida med Enzo Ferrari. De två gillade inte varandra. När Ricart lämnade Italien och gick till spanska ENASA tog han med sig en enda ambition. Att bygga en bil som var bättre än allt Ferrari kunde drömma om.

Foto: Broad Arrow Actions

Pegaso Z-102 blev svaret. En V8-motor med fyra överliggande kamaxlar och dubbla Weber-förgasare. 1953 satte en kompressormatad version världsrekordet som snabbaste serieproducerade bil. Det var en teknisk maktdemonstration.

Men det var designen som etsade sig fast i minnet. Flytande linjer och skulpturala former som inte bara var vackra utan aerodynamiskt funktionella. Karosserna byggdes av Europas främsta karossbyggare och varje bil var unik.

Foto: Broad Arrow Actions

Pegaso tillverkade sportbilar i bara sju år, från 1951 till 1958. Färre än 90 exemplar. Sedan stängdes sportbilsproduktionen och företaget gick över till lastbilar och bussar.

Färre än 90 bilar. Sju år. Och ett arv som fortfarande får Ferrari-ägare att svälja hårt. Det finns något oerhört vackert i historien om en spansk ingenjör som vägrade acceptera att det bästa alltid måste komma från Italien.

Facel Vega. Bilen som Picasso inte kunde motstå

Pablo Picasso körde en. Ringo Starr körde en. Prinsessan av Monaco likaså. Joan Collins. Herbert von Karajan. Listan på ägare läser sig som en gästlista på den mest exklusiva festerna i efterkrigstidens Europa.

I början av 60-talet var det Facel Vega som stod högst upp på världskändisarnas önskelista. Kanske 60-talets vackraste coupé. (Foto: Eric MANESSE, CC BY-SA 4.0 Wikimedia Commons)

Facel Vega föddes ur en enda mans vision. Jean Daninos var ingenjör, designer och drömmare. Under andra världskriget tillverkade hans företag metalldelar. När freden kom ville han bygga bilar. Inte vilka bilar som helst. De vackraste kupéerna världen hade sett.

Facel Vega. (Foto: Bonhams)

1954 presenterade han sin skapelse. Bilen kombinerade fransk elegans med rå amerikansk kraft. Under den skulpturala karossen satt en Chrysler-motor. Det var som att klä en tungviktsboxare i skräddarsydd kostym.

Facel Vega från 1963. (Foto: Bonhams)

Designen var omisskännlig. Långa, horisontella linjer. En front som var både aggressiv och sofistikerad. Och en profil som fick alla andra GT-bilar att se klumpiga ut.

När Facel II lanserades 1961 med över 350 hästkrafter kallade många den för det vackraste kupén som någonsin byggts. Det var ingen överdrift.

Men Daninos dröm var dyrare än verkligheten tålde. Ett misslyckat försök med den billigare modellen Facellia dränerade företaget. 1964 stängdes portarna för gott.

Den mindre och billigare Facellia blev Facels fall. Foto: Bonhams

I dag kostar en Facel Vega mellan 800 000 och 3 miljoner kronor. Men det är inte pengarna som gör den speciell. Det är vetskapen om att en enda man, med en enda idé, skapade en bil som fick Picasso att öppna plånboken.

Isotta Fraschini Tipo 8A. Bortglömd italiensk perfektion

Alla känner till Rolls-Royce. Många känner till Bugatti. Nästan ingen minns Isotta Fraschini. Och det är en av bilhistoriens största orättvisor.

Såhär såg den ut. Den stora och pampiga Isotta Fraschini som levererades hem till Erik Åkerlund i Stocksund norr om Stocholm. (Foto: ur Autohistorica 6/82)



Det italienska märket grundades redan 1898 av Cesare Isotta och Vincenzo Fraschini. Från 1919 fokuserade de på en enda sak. Att bygga världens mest lyxiga bil.

Tipo 8A, introducerad 1924, var resultatet. En rak åttacylindrig motor på 110 hästkrafter. Karosser byggda av de finaste hantverkarna i Europa. Varje exemplar unikt.

I Hollywood var Isotta Fraschini statussymbolen. Jack Dempsey, boxningsmästaren, körde en. Rudolph Valentino, filmstjärnan, likaså. I Sverige köpte bokförläggaren Erik Åkerlund en Tipo 8A 1926.

De dåtida kändisarna Jack Dempsey och Rudolph Valentino har satt sig snyggt i fronten på en Isotta och diskuterar världsläget. (Foto: ganzomag)

Han hade redan ägt Packard, Rolls-Royce och Hispano-Suiza. Men det var den italienska bilen han valde att behålla.

Designen var subtil och samtidigt överväldigande. Där andra lyxbilar skrek om uppmärksamhet, viskade Isotta Fraschini. Långa motorhuvar, eleganta fendrar och proportioner som fick andra bilar att se obalanserade ut. Det var design för människor som inte behövde bevisa någonting.

Åkerlunds bil genomgick flera karossförändringar under hans ägarskap. Den var tvåfärgad cabriolet, sedan coupé, sedan något helt annat. Till slut fick den ett Duesenberg-karosseri och slutade sina dagar som brandbil i Hölö.

Otroligt snygg med sommarkarossen på. Här hade den också fått polerad motorhuv efter något av Erik Åkerlunds infall. (Foto: ur Autohistorica 6/82)

Det finns något smärtsamt poetiskt i den historien. En av världens exklusivaste bilar, ombyggd och ombyggd tills ingen längre kände igen den.

Men under alla lager fanns samma chassi. Samma själ.

Duesenberg Model J. 20 000 dollar och en dröm som tog slut för tidigt

Om du levde i Amerika på 1930-talet och hade obegränsat med pengar köpte du inte en Rolls-Royce. Du köpte en Duesenberg.

Duesenberg personifierade mer än något annat varumärke den amerikanska drömmen. Två bröder som lämnat Tyskland och som på kort tid byggde upp världens exklusivaste bilvarumärke. (Foto: Steve Ginn via Wikimedia Commons)

Bröderna Frederick och August Duesenberg emigrerade från Tyskland till USA i början av 1900-talet med en enda besatthet. Att bygga den snabbaste, starkaste, vackraste bilen världen någonsin sett. 1924 vann deras bil Indy 500. Det var bara början.

Clark Gable var en av de mest kända ägarna av en Duesenberg. Läs hela den spännande historien om hans bil i länken nedan. (Foto: Arkiv/colorerad av Michael James Kopcha)

Model J, lanserad under brinnande depression, var ett ingenjörsmässigt mästerverk. En rak åttacylindrig motor på 265 hästkrafter. Topphastighet på närmare 190 kilometer i timmen. På 1930-talet.

I en bil längre än en modern SUV. Priset var 20 000 dollar, en astronomisk summa när de flesta amerikaner kämpade för att få mat på bordet.

Men det var inte prestandan som gjorde Duesenberg till en legend. Det var karossen. Varje bil byggdes av de främsta karossörerna i världen. Varje exemplar var unikt.

Den legendariska Duesenberg model J som med sin karaktär avbildats i mängder av leksaksbilar världen över. I dag ett hett samlarobjekt i den klassiska bilvärlden där man får räkna mellan 3-4 miljoner US Dollar för ett bevarat exemplar. (Foto: CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org)

Varje färgkombination handplockad. Det här var inte bilar. Det var konstverk på hjul. Clark Gable körde en. Greta Garbo körde en. Al Capone körde en. Howard Hughes körde en. I Sverige ägdes två Duesenbergs av Erik Åkerlund och Torsten Kreuger, två av sin tids mäktigaste affärsmän.

1937 gick företaget i konkurs. Den sista bilen levererades 1940 till den tyske konstnären Rudolf Bauer. Chassit monterades i Chicago. Karossen byggdes av Rollston efter Bauers egna skisser. Ett sista mästerverk, levererat mitt under brinnande världskrig.

Ungefär 1 200 Duesenbergs byggdes totalt. I dag är de värda flera miljoner dollar styck. 2022 vann en Duesenberg J Figoni Sports Torpedo från 1932 Pebble Beach Concours d’Elegance, världens mest prestigefyllda veteranbilstävling.

I dag är Duesenberg en av de mest eftertraktade klassiska samlarobjekten i världen. Här en bild från den berömda Pebble Beach Concours dÉlegance som är den mest prestigefyllda mötet bland samlare och investerare av klassiska bilar. 2022 års vinnare blev Duesenberg J Figoni Sports Torpedo från 1932. (Foto: Pebble Beach)

Det har gjorts försök att återuppliva varumärket. Det senaste i början av 2000-talet. Men kanske är det bättre att låta Duesenberg vara. Låta mystiken växa. Låta de 1 200 bilarna tala för sig själva.

De vägrade kompromissa

Sju bilar. Sju designer som inte längre finns. Delahaye, Citroën DS i Chaprons händer, Mercedes Pagoda, Pegaso, Facel Vega, Isotta Fraschini och Duesenberg.

De hade en sak gemensamt. De byggdes av människor som vägrade kompromissa. Som valde skönhet framför lönsamhet. Passion framför pragmatik och som betalade priset för det.

Av dessa varumärken har bara Mercedes och Citroen överlevt. Ekonomiska kriser, världskrig och hård konkurrens krossade de andra.

Men deras bilar lever kvar. I privatsamlingar, på auktionsgolv, i böcker och i minnet hos alla som någon gång stått framför en Delahaye 165 eller en Duesenberg Model J och känt den där oförklarliga klumpen i magen.

Det är design som inte går att säga nej till. Inte då och inte nu.