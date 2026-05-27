Fem F-35B stridsflygplan på väg till Europa – två anlände aldrig

Nödlandningen skedde den 9 mars 2026 och de har stått kvar sedan dess. Enligt Navy Lookout kräver planen insatser från Lockheed Martins egna ingenjörer innan de kan flygas vidare. Brittiska försvarsdepartementet har inte kommenterat felets orsak eller natur.

F-35-plan har tidigare fått nödlanda

Det är inte första gången leveranser havererar mitt i Atlanten.

Hösten 2025 tvingades ett av fyra belgiska F-35A att landstiga på exakt samma mellanlandningsplats på Azorerna på grund av tekniska problem.

En brittisk F-35B fastnade i Indien under 37 dagar efter ett hydraulikfel sommaren 2025.

Dagens PS har tidigare följt hur Europa i allt snabbare takt börjar ifrågasätta F-35-beroendet, med Spanien och Schweiz som tydligast har brutit med Lockheed Martin.

Brittiska parlamentets Public Accounts Committee kritiserade nyligen Försvarsdepartementet för att HMS Prince of Wales skickades upp med reservdelspaket dimensionerade för 12 F-35B trots att fartyget bar 24 plan.

Saab och börsen: Vem vinner?

Incidenterna är knappast isolerade olyckor. De speglar ett systemiskt underhållsproblem som Realtid nyligen kartlade i sin analys av Europas F-35-skepsis, där flera nationer nu omprövar sina beställningar. Varje ny teknisk smäll för F-35 förstärker det utrymmet.

ANNONS

PS analys: Varje strandsatt flygplan i Atlanten är ett förtroendekapital som Lockheed Martin förlorar i realtid. Europeiska länder letar redan efter skäl att diversifiera. För Saab är varje sådant här haveri indirekt marknadsföring.

Läs även: Nvidias nya drag kan krossa Intel – schack matt för chipbranschen

Läs även: Kärnkraftsdriven ubåt ska säkerställa fred vid marina konflikter