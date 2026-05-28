Historiskt bottenrekord för Trump – så påverkas ekonomin

Ekonomin tynger mest

Det är inte Iran-kriget som driver missnöjet hårdast. Det är ekonomin. Tre av fyra amerikaner anser att ekonomin är i ”dåligt” eller ”medelmåttigt” skick, och 63 procent tror att det blir värre.

Konsumentförtroendet har fallit till de lägsta nivåerna sedan finanskrisen och hushållen märker av prisökningarna i vardagen.

Trumps nettosiffra för hanteringen av inflation och priser ligger på minus 43, den sämsta noteringen under hela mandatperioden. Före Iran-kriget kostade en gallon bensin under 3 dollar. Nu ligger priset på 4,48 dollar per gallon.

Finansminister Scott Bessent har lovat att ”hjälpen är på väg”. Men givet administrationens motsägelsefulla signaler om kriget har amerikanerna goda skäl att vara skeptiska.