Donald Trump är nu den mest impopulära amerikanska presidenten sedan 2009, enligt The Economists mätningar med YouGov. Bara 34 procent av amerikanerna godkänner hans arbete, medan 58 procent är missnöjda.
Historiskt bottenrekord för Trump – så påverkas ekonomin
Nettosiffran på minus 24 har aldrig varit lägre under hans tid i Vita huset.
Ekonomin tynger mest
Det är inte Iran-kriget som driver missnöjet hårdast. Det är ekonomin. Tre av fyra amerikaner anser att ekonomin är i ”dåligt” eller ”medelmåttigt” skick, och 63 procent tror att det blir värre.
Konsumentförtroendet har fallit till de lägsta nivåerna sedan finanskrisen och hushållen märker av prisökningarna i vardagen.
Trumps nettosiffra för hanteringen av inflation och priser ligger på minus 43, den sämsta noteringen under hela mandatperioden. Före Iran-kriget kostade en gallon bensin under 3 dollar. Nu ligger priset på 4,48 dollar per gallon.
Finansminister Scott Bessent har lovat att ”hjälpen är på väg”. Men givet administrationens motsägelsefulla signaler om kriget har amerikanerna goda skäl att vara skeptiska.
Mellanårsvalet kan bli en jordbävning
The Economists prognosmodell ger demokraterna nio av tio chanser att ta kontroll över representanthuset i höstens mellanårsval. Senaten bedöms vara helt öppen.
Missnöjet är spritt även i delstater som röstade på Trump 2024. Trump tappar bland sina kärnväljare, och unga män som tidigare var en stark stödgrupp vänder sig bort.
Pensionärer, normalt en solid republikansk väljargrupp, är överraskande ljumma. Svarta väljare och personer med högskoleutbildning eller mer är de mest negativa grupperna.
Trump styr fortfarande partiet
Trots bottenrekorden i opinionen dominerar Trump sitt eget parti. I primärvalen har hans kandidater vunnit genomgående. Ken Paxton, Texas skandalomsusade attorney general, slog en fyra gånger omvald sittande senator och blev republikanernas kandidat till en senatsplats efter Trumps stöd.
Politiker som vågat utmana presidenten har rensats ut, bland dem Louisiana-senatorn Bill Cassidy och Kentucky-kongressledamoten Thomas Massie enligt The Economist.
Lojalitet vinner primärvalet, men med Trumps opinionssiffror kan det samtidigt leda till förlust i det riktiga valet.
Inflation slår allt annat
Inflation och priser är den viktigaste frågan för amerikanska väljare oavsett partitillhörighet. 29 procent av alla vuxna amerikaner pekar ut det som landets största problem, följt av jobb och ekonomi på 15 procent och sjukvård på 9 procent.
Tullarna har redan förskjutit den amerikanska ekonomin och priset på mat och drivmedel har stigit i spåren av Iran-kriget.
493 dagar in i mandatperioden sitter Trump fast mellan ett krig han inte kan avsluta, priser han inte kan sänka och ett mellanårsval som kan ta ifrån honom kongressen.