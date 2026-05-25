Samsung betalar 3,2 miljoner i bonus till varje anställd

Det hotet har nu gjort susen då Samsung Electronics, som till en början satte sig på tvären och deklarerade att man kunde gå med på prestationsbaserade löner, utlovat bonusmiljoner till samtliga anställda om de låter bli att strejka.

Alla får en bonus på över 3 miljoner

I en överenskommelse som Samsungs ledning och fackets representanter träffat framgår det att var och en av de omkring 125 000 anställda i Sydkorea nu ska kompenseras med en bonus på nästan 300 000 euro, cirka 3,2 miljoner kronor per skalle. Det gäller alltså alla som jobbar på företagets avdelning för halvledare i Sydkorea.

Det rör sig om en engångsutbetalning av bonusarna till personalen som kommer att kosta Samsung 36,37 miljarder euro, vilket kan låta som extremt mycket pengar.

Givetvis är det också ett stort belopp, men i ljuset av att Samsung i sin prognos räknar med en årlig vinst på runt 189 miljarder euro är det kanske rimligt.

Fler bonusar i pipen från Samsung

Det här uppger tyska Spiegel och konstaterar att det som gör att affärerna just nu blommar för den sydkoreanska bjässen är AI-boomen och den stora efterfrågan på marknaden på minnen och chip.

Även om den aktuella bonusen, som redan nämnts, är ett engångsbelopp kommer de anställda få fler bonusar de kommande åren. Förutsatt att medvinden håller i sig för Samsung, men för stunden finns det inte mycket som talar mot det.

De bonusar som det handlar om framöver för medarbetarna i chipdivisionen kommer att utgöra 10,5 procent av bolagets årliga rörelsevinst, enligt det avtal som fackliga representanter kommit överens om med Samsung.

