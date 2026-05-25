Trick med aluminiumfolie förstärker ditt wifi - så fungerar det

Nu sprids samtidigt ett oväntat knep på nätet.

Genom att placera en böjd bit aluminiumfolie bakom routern hävdar användare att signalen kan styras och förstärkas i rätt riktning.

Metoden har fått miljontals visningar på sociala medier och teknikforum där många beskriver resultatet som förvånansvärt effektivt.

Och bakom det märkliga knepet finns faktiskt viss vetenskap.

Samtidigt påpekar flera nätverksexperter att många användare aldrig får ut den internethastighet de faktiskt betalar för.

Väggar, routerplacering, gamla enheter och störningar från andra nätverk kan göra att wifi hastigheten i praktiken blir långt lägre än vad bredbandsabonnemanget lovar.

Därför kan aluminium påverka signalen

Wifi fungerar genom radiovågor som sprids från routern i olika riktningar.

Problemet är att mycket av signalen ofta försvinner åt håll där den egentligen inte behövs, exempelvis mot väggar eller ut ur bostaden.

Aluminiumfolie kan då fungera som en enkel reflektor som hjälper till att styra signalen mer koncentrerat mot de delar av hemmet där täckningen är sämst.

Liknande principer används redan i avancerad kommunikationsteknik och satellitutrustning.

I tester som genomförts av teknikmedier har vissa användare fått både starkare signal och stabilare uppkoppling efter att ha placerat aluminium bakom routern i en böjd form.