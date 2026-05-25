Ett enkelt knep med aluminiumfolie bakom routern har blivit viralt världen över och många användare säger sig få starkare wifi-signal hemma.
Trick med aluminiumfolie förstärker ditt wifi - så fungerar det
Dåligt wifi har blivit ett av de vanligaste irritationsmomenten i moderna hem.
Videosamtal hackar, streaming laggar och vissa rum verkar helt sakna täckning trots dyra abonnemang och nya routrar.
Nu sprids samtidigt ett oväntat knep på nätet.
Genom att placera en böjd bit aluminiumfolie bakom routern hävdar användare att signalen kan styras och förstärkas i rätt riktning.
Metoden har fått miljontals visningar på sociala medier och teknikforum där många beskriver resultatet som förvånansvärt effektivt.
Och bakom det märkliga knepet finns faktiskt viss vetenskap.
Samtidigt påpekar flera nätverksexperter att många användare aldrig får ut den internethastighet de faktiskt betalar för.
Väggar, routerplacering, gamla enheter och störningar från andra nätverk kan göra att wifi hastigheten i praktiken blir långt lägre än vad bredbandsabonnemanget lovar.
Därför kan aluminium påverka signalen
Wifi fungerar genom radiovågor som sprids från routern i olika riktningar.
Problemet är att mycket av signalen ofta försvinner åt håll där den egentligen inte behövs, exempelvis mot väggar eller ut ur bostaden.
Aluminiumfolie kan då fungera som en enkel reflektor som hjälper till att styra signalen mer koncentrerat mot de delar av hemmet där täckningen är sämst.
Liknande principer används redan i avancerad kommunikationsteknik och satellitutrustning.
I tester som genomförts av teknikmedier har vissa användare fått både starkare signal och stabilare uppkoppling efter att ha placerat aluminium bakom routern i en böjd form.
Resultaten varierar mellan olika hem
Effekten är däremot långt ifrån identisk för alla.
Hur mycket förbättring man får beror bland annat på bostadens planlösning, väggmaterial, routermodell och var routern står placerad från början.
I vissa hem märks nästan ingen skillnad alls medan andra upplever tydligt bättre täckning i rum som tidigare haft svag signal.
Experter betonar därför att placeringen av routern fortfarande är det viktigaste.
Att ställa routern öppet och centralt i bostaden ger ofta större effekt än själva aluminiumtricket.
Ett tecken på växande teknikfrustration
Fenomenets enorma spridning säger samtidigt något större om dagens uppkopplade samhälle.
I takt med att allt fler arbetar hemifrån och hela hushåll är beroende av stabilt internet ökar också frustrationen över långsamma nätverk.
Många letar därför efter billiga lösningar istället för att köpa nya routersystem för flera tusen kronor.
Och kanske är det just därför aluminiumfolie bakom routern blivit så populärt.
Det är enkelt, nästan gratis och tillräckligt märkligt för att människor faktiskt ska vilja testa det själva.
Missa inte:
Bezos utmanar Musk – nytt wifi på 500 Delta-plan – Dagens PS
Därför bör du alltid stänga av Wi-Fi innan du går hemifrån – Dagens PS