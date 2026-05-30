Enligt Elizabeth Axtelius, chef för flygmarknad på Swedavia, har produktionen ökat och bränsle har köpts in från andra delar av världen.
Ingen brist på flygbränsle ännu
Risken för en brist på flygbränsle ligger längre fram än man tidigare fruktat, spår statliga Swedavia enligt Sveriges Radios Ekot.
Enligt Elizabeth Axtelius, chef för flygmarknad på Swedavia, har produktionen ökat och bränsle har köpts in från andra delar av världen.
Det finns bränsle på våra flygplatser och leveranser sker i normal takt, säger hon till radion.
Priset på bränsle har dock enligt Axtelius fördubblats sedan kriget i Iran inleddes, något som lett till ökade biljettpriser och indragna flygningar.