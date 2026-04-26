Oligarken förlorade allt, centralbank varnar för börskrasch och stöld av laddkablar

Bank of England: ”Aktiemarknaden kommer att falla rejält”

Sarah Breeden, vice ordförande vid Bank of England, väljer att inte linda in budskapet. Hon varnar för att globala aktiemarknader kan stå inför en betydande korrigering mitt i en period där tillgångspriserna ligger på rekordnivåer. Tack, AI-hypen.

I egenskap av vice centralbankschef i Storbritannien är Sarah Breeden ett tungt namn. (Foto: Alastair Grant/AP/TT).

Särskilt oroande är den privata kreditmarknaden, värd flera biljoner dollar, som aldrig testats under en djup recession.

Vissa fonder har redan börjat begränsa investerares uttag. Det brukar inte vara ett gott tecken.

Oligark döms till 19 års fängelse för ”århundradets stöld”

Vladimir Plahotniuc var en gång Moldaviens rikaste man. Nu har han dömts till 19 års fängelse för en bankskandal där en miljard dollar försvann, 12 procent av hela landets BNP.

Pengarna slussades via lånekaruseller till bolag i Storbritannien och Hongkong.

Själv fick han ut 40 miljoner dollar som gick till fastigheter och ett privatflygplan. Han flydde 2019, levde som fri man i sex år och greps till slut i Aten.

Det var kul så länge det varade.

Ryssland auktionerar ut oligarkens guld för 17 miljarder

Att vara oligark i Ryssland har blivit ett allt mer riskfyllt yrke. Staten säljer nu en majoritetandel i guldproducenten Yuzhuralzoloto, beslagtagen från Konstantin Strukov, värderad till 17 miljarder kronor.

Oligarkens beslagtagna guldtackor auktioneras nu ut för 17 miljarder kronor. Foto: ANDERS WIKLUND / TT/TT

Strukov köpte bolaget 1993 för 1,5 miljoner kronor. Bra deal – tills staten ville ha tillbaka det.

Han försökte fly med privatjet till Turkiet men stoppades. Sedan kriget i Ukraina har Ryssland konfiskerat privata tillgångar värda 50 miljarder dollar. Auktionen planeras till maj.

Norges rikaste man stäms på miljardbelopp

John Fredriksen, Norges rikaste man, har uppenbarligen inte en lugn vecka.

Han dras in i en stämning på en miljard dollar från tidigare anställda i oljehandelsbolaget Alta Trading som hävdar att de förlorat över en miljard dollar i intäkter under tio år.

Norske rederimagnaten John Fredriksen har ökat på sin förmögenhet med 11,4 miljarder i år. (Foto: TT)

Fredriksen sålde Golden Ocean-aktier för 19,2 miljarder kronor förra året och gjorde 600 miljoner i supervinst från Noba Bank.

Man kan tycka att en miljard dollar hit eller dit inte borde göra ont, men det gör det tydligen.

Här förbjuds bensin- och diesellastbilar

Nederländerna tar steget och inför nollutsläppszoner i 28 städer där bara eldrivna lastbilar tillåts.

Sverige tittar nu på hur liknande zoner kan fungera här. Något som lär glädja en del och förfära andra.

”Vi behöver komplettera dagens styrmedel med nya verktyg som faktiskt driver efterfrågan på eldrivna lastbilar”, säger Tobias Gustavsson Binder på IVL.

Volvo Lastvagnar har presenterat en el-lastbil med 700 kilometers räckvidd. Frågan är vad det kostar.

Forskare: vatten i dieseln sänker utsläppen

Det låter som ett dåligt skämt, men det fungerar. En ny studie visar att vatten blandat i diesel kan minska kväveoxider med upp till 67 procent och partikelutsläpp med 68 procent.

Tekniken bygger på mikroexplosioner i förbränningskammaren. Amerikanerna testade metoden redan på 1970-talet, så helt nytt är det inte.

Forskarna betonar att det inte ersätter elektrifiering, men som brygga för befintliga motorer är siffrorna svåra att ignorera.

Grönt ljus till vägprojekt för 20 miljarder

Infrastrukturminister Andreas Carlson ger klartecken till Tvärförbindelse Södertörn. Drygt två mil ny väg mellan Kungens kurva och Jordbro, varav sex kilometer i tunnel.

Prislapp: över 20 miljarder kronor. Byggtid: tio år.

Regeringen har nu klubbat det omstridda vägbygget i Stockholm med byggstart redan i år. Kostnaden väntas bli över 20 miljarder kronor. (Foto: Trafikverket)

E4/E20 breddas från tre till fyra körfält i vardera riktningen.

Stockholmare som pendlar söderut lär betrakta det som julafton. Alla andra lär betrakta notan.

Kolla passet nu – annars kan sommaren ryka

Det är sista veckan i april och redan bråttom. Många länder kräver 3–6 månaders giltighet efter hemkomst, och trasiga pass med sprickor eller lösa sidor räknas som ogiltiga.

Köerna hos polisen är långa, precis som vanligt.

Tips: ansök online, planera minst en månad i förväg och räkna baklänges från resdatumet plus sex månader.

Och ja – kolla barnens pass också. De har en tendens att glömmas bort.

Stöldvåg: tjuvarnas nya favorit – din laddkabel

Att äga elbil innebär tydligen nya sorger. Omkring 30 stölder av laddkablar har rapporterats bara i Blekinge, där tjuvar klipper av kablar mitt på ljusa dagen för att komma åt koppar värt hundralappen.

Reparationen kostar ägaren femton tusen.

”Jag skulle köra frun till jobbet och tänkte – inte nu igen”, säger Bebben Malmström i Karlskrona som drabbats två gånger.

Polisen misstänker organiserade ligor. Rekommendationen: belysning, kameror och laddbox med uttag i stället för kabel.