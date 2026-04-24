Forskare: "Vatten i dieseln sänker utsläppen"

Idéen är egentligen inte ny, och brukar ofta gå under benämningen WiDE (Water in Diesel Emulsions). Enligt tyska medier var amerikanska forskare på bollen redan 1970.

En sorts lösningsämnen används för att blanda ut små mängder vatten i dieseln, emulsionen håller sig stabil i cirka 60 dagar och enligt en litteraturstudie i Carbon Research kan diesel/vatten-mixen minska utsläppen av kväveoxider med upp till 67 procent och partikelutsläppen med cirka 68 procent.

Så funkar det

Franska Science-et-vie har gjort ett djupdyk i forskningsrapporten. Det hela går ut på att mikroexplosioner av vatten i förbränningskammaren finfördelar dieselpartiklarna, vilket ger en mer fullständig förbränning.

Följaktligen sjunker temperaturerna i cylindern avsevärt, vilket minskar bildningen av kväveoxider. Och den renare förbränningen minskar mängden sot.

Kanske inte så nyttigt för motorn

Hur bra motorn mår av att vatten blandas i dieseln är omtvistat. Olika studier visar olika resultat: Ibland rapporteras försämrad effekt och vridmoment – ibland tvärt om.

Andra oroväckande fynd är kraftigt motorknack vid lite högre belastning.

ANNONS

Hur bränsleförbrukningen påverkas av WiDE-tekniken är också något oklart, även där visar olika studier olika resultat – ibland blir bilen mer bränslesnål, och andra gånger mer törstig.

Den stora variationen i forskningsresultaten förklaras med att testförhållandena hittills skiljt sig åt mellan olika studier.

”Ersätter inte elektrifieringen”

De nigerianska forskarna som författat studien skriver själva att mer forskning krävs på ämnet innan tekniken skulle kommersialiseras. De uppger också att WiDE inte ska ersätta elektrifieringen av den globala fordonsflottan, utan skulle kunna utgöra en slags brygga till en mer utsläppsneutral transportsektor.