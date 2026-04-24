Det är ovanligt att centralbankschefer går ut och varnar för aktiemarknaden. Ändå är det precis vad Bank of Englands vice ordförande nu gör.
Centralbank: Aktiemarknaden kommer att falla rejält
Sarah Breeden är en av de mest seniora ekonomerna i Storbritannien och arbetar som deputy governor vid Bank of England.
Hon varnar nu för att globala aktiemarknader kan stå inför en nedgång, trots att värderingarna ligger nära historiska toppnivåer.
Bedömningen bygger på en växande diskrepans mellan marknadspriser och de risker som präglar den globala ekonomin.
”Kommer ske en korrigering”
Under det senaste året har ledande index som S&P 500 och FTSE 100 stigit kraftigt, drivna bland annat av stora investeringar i artificiell intelligens och tekniksektorn.
Samtidigt pekar flera indikatorer på ökad sårbarhet, däribland geopolitisk osäkerhet, energimarknadens utveckling och höga skuldnivåer.
”Det finns mycket risk där ute och ändå är priserna på tillgångar på rekordnivåer. Vi förväntar oss att det kommer att ske en korrigering vid något tillfälle”, säger hon till BBC.
Finns flera riskfaktorer
En central risk anses vara att flera negativa faktorer kan inträffa samtidigt. Ett sådant scenario skulle kunna utlösa en bred marknadskorrigering med följdeffekter för både finanssektorn och realekonomin.
Särskild oro riktas mot den snabbt växande marknaden för privat kreditgivning, ofta kallad skuggbanksektorn.
Denna sektor har expanderat kraftigt under de senaste två decennierna och uppgår nu till flera biljoner dollar globalt, utan att ha testats fullt ut i en djup lågkonjunktur.
Kan få stora konsekvenser
Parallellt har vissa fonder inom privat kredit redan visat tecken på stress genom att begränsa investerares möjligheter att ta ut kapital.
Det väcker frågor om likviditet och stabilitet vid en mer omfattande marknadsnedgång.
Ett fall i aktiekurserna skulle kunna få stora konsekvenser. Minskade förmögenhetsvärden riskerar att dämpa hushållens konsumtion, samtidigt som företag kan få svårare att finansiera investeringar.
Det kan i sin tur påverka sysselsättning och tillväxt negativt.
Förbereder sig på sämre tider
Trots dessa risker har marknaderna hittills visat motståndskraft. Perioder av oro har följts av återhämtningar, vilket tyder på att investerare i viss mån bedömer riskerna som hanterbara.
Den starka utvecklingen inom tekniksektorn, särskilt kopplad till AI, har bidragit till optimismen, även om paralleller dragits till tidigare spekulativa bubblor.
Centralbankens fokus ligger nu på att säkerställa att det finansiella systemet är robust nog att hantera en eventuell korrigering, säger Sarah Breeden.
Läs mer: Avgörande tid för Tesla – då testar Musk en annan stil. Realtid