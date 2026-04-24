Centralbank: Aktiemarknaden kommer att falla rejält

Finns flera riskfaktorer

En central risk anses vara att flera negativa faktorer kan inträffa samtidigt. Ett sådant scenario skulle kunna utlösa en bred marknadskorrigering med följdeffekter för både finanssektorn och realekonomin.

Särskild oro riktas mot den snabbt växande marknaden för privat kreditgivning, ofta kallad skuggbanksektorn.

Denna sektor har expanderat kraftigt under de senaste två decennierna och uppgår nu till flera biljoner dollar globalt, utan att ha testats fullt ut i en djup lågkonjunktur.

Kan få stora konsekvenser

Parallellt har vissa fonder inom privat kredit redan visat tecken på stress genom att begränsa investerares möjligheter att ta ut kapital.

Det väcker frågor om likviditet och stabilitet vid en mer omfattande marknadsnedgång.

Ett fall i aktiekurserna skulle kunna få stora konsekvenser. Minskade förmögenhetsvärden riskerar att dämpa hushållens konsumtion, samtidigt som företag kan få svårare att finansiera investeringar.

Det kan i sin tur påverka sysselsättning och tillväxt negativt.

Förbereder sig på sämre tider

Trots dessa risker har marknaderna hittills visat motståndskraft. Perioder av oro har följts av återhämtningar, vilket tyder på att investerare i viss mån bedömer riskerna som hanterbara.

Den starka utvecklingen inom tekniksektorn, särskilt kopplad till AI, har bidragit till optimismen, även om paralleller dragits till tidigare spekulativa bubblor.

Centralbankens fokus ligger nu på att säkerställa att det finansiella systemet är robust nog att hantera en eventuell korrigering, säger Sarah Breeden.

