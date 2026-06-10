Du kan glömma billigare bolån - skuldberget rusar

Den 13 maj small det

Redaktionen följer obligationsmarknaden varje dag. Den 13 maj passerade avkastningen på 30-åriga amerikanska statsobligationer 5 procent för första gången sedan 2007.

Inom en vecka var vi uppe på 5,2 procent. Citigroup flaggade för att 5,5 procent kan bli nästa nivå. I april sålde Storbritannien 10-åriga obligationer till 4,9 procent. Högst sedan 2008.

Italien har emitterat nästan 70 miljarder euro i syndikerade obligationer bara i år. Tyskland, Europas mest sparsamma ekonomi, har tagit in 14 miljarder euro efter att ha släppt sin budgetdisciplin för att rusta militärt.

Och Sverige då?

Här blir det intressant. Vi pratar gärna om vad som händer i USA och Europa, men Riksgälden har också trappat upp. Den årliga emissionsvolymen av nominella statsobligationer har höjts till 220 miljarder kronor 2026.

Från och med den 17 juni, alltså nästa vecka, hålls auktioner varje vecka istället för varannan. Det prognostiserade underskottet för 2026 är 196 miljarder kronor enligt Bloomberg.

Statsskulden väntas växa från 1 244 miljarder till 1 633 miljarder vid utgången av 2027. Sverige lånar alltså mer, precis som alla andra och vi konkurrerar om samma kapital på samma globala marknad.

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Därför spelar det ingen roll vad Riksbanken gör

Och det är här pusslet faller på plats.

Riksbankens styrränta ligger på 1,75 procent sedan september förra året. Nästa besked kommer den 24 juni. Men styrräntan styr bara din rörliga ränta.

Dina fasta bolåneräntor med längre bindningstider sätts av internationella obligationsmarknader. Och där stiger avkastningskraven för varje miljard som stater pumpar ut i nya obligationer.

Realtid skrev det rakt på sak. Bankerna struntar i Riksbanken. Trots stillastående styrränta har utlåningsräntorna rört sig uppåt.

SBAB prognostiserar rörlig bolåneränta kring 2,7 procent i juni men varnar för att riskerna ligger på uppsidan och att den kan nå 2,8 procent vid årets slut.

Samtidigt pekar allt mot att ECB höjer depositräntan till 2,25 procent vid mötet den 11 juni. Marknaden prisar in höjningen med 99,6 procent sannolikhet, drivet av energiprisernas inflationseffekt.

ECB-ledamoten Isabel Schnabel sa i maj att en höjning ”kommer behövas”. Fed under nye ordföranden Kevin Warsh håller stilla på 3,50-3,75 procent men tonen är hökaktig.

Ingen centralbank kommer att rädda obligationsmarknaden genom att pressa ned räntorna.

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Ta höjd för att priset på ditt bolån ökar

Jag säger inte att räntorna aldrig kommer ned. Men jag säger att det finns en kraft som de flesta underskattar.

USA:s statsskuld passerade 39 biljoner dollar i maj och växer med över 7 miljarder dollar per dag, enligt kongressens ekonomiska kommitté.

Eurozonens stater refinansierar pandemiåren till mångfalt högre kostnader. Portugal, Spanien, Österrike och Belgien har redan börjat emittera tidigare än planerat.

Den som räknat med billigare bolån behöver göra om kalkylen.

Så länge stater tävlar om kapital, oljan ligger kvar över 100 dollar och inflationen inte ger vika så motverkas varje räntesänkning Riksbanken planerar av krafter som ligger långt utanför deras kontroll.

504 miljarder dollar på ett halvår. Och det är bara den del vi kan mäta.