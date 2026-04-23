Här förbjuds bensin- och diesellastbilar

Räddningen kan bli införandet av så kallade nollutsläppszoner, alltså områden där traditionella diesel- eller bensindrivna lastbilar inte tillåts köra.

Läs mer: 50 procent av A-traktorerna saknar avgasrensning – helt lagligt

”För att nå klimatmålen behöver vi komplettera dagens styrmedel med nya verktyg som faktiskt driver efterfrågan på eldrivna lastbilar”, säger Tobias Gustavsson Binder, projektledare och expert på transporternas klimatomställning på IVL.

28 städer får nollutsläppszoner

I ett projekt ska man nu analysera hur nollutsläppszoner skulle kunna fungera i Sverige. Dels tittar man på studier av lastbilstrafiken i svenska städer, dels tittar man på hur man gjort i andra länder – bland annat Nederländerna.

28 städer i Nederländerna och Schiphol-flygplatsen ska nu få en eller flera nollutsläppszoner för att minska utsläppen från bland annat lastbilstrafiken.

Företagsbilar, också lastbilar och skåpbilar, registrerade efter 1 januari 2025 får endast köra in i zonerna om de är helt utsläppsfria.

Har du en skåpbil med utsläppsklass Euro 4 eller lägre får du inte köra in i områdena. Detsamma gäller lastbilar tillverkade före 2017.

”Det som gör Nederländerna intressant är inte bara att de inför nollutsläppszoner, utan hur de gör det. De har arbetat systematiskt med regelverk, samordning mellan städer och dialog med näringslivet, vilket har gett tydliga resultat”, säger Gustavsson Binder.

I projektet vill man också ta reda på hur svenska aktörer, bland annat transportbolagen, kan komma att påverkas av ett eventuellt införande nollutsläppszoner.