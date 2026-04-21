Ryssland auktionerar ut oligarkens guld för 17 miljarder

Kort därefter, i juli 2025, beslutade en rysk domstol att hans 67,2-procentiga andel i guldproducenten Yuzhuralzoloto (UGC) skulle överföras till staten, rapporterar Realtid.

Nu värderar den ryska fastighetsmyndigheten Rosimushchestvo andelen till 140,4 miljarder rubel, motsvarande 17 miljarder kronor, och planerar en auktion i början av maj, enligt Reuters.

Köpte guldbolaget för 1,5 miljoner — värt miljarder i dag

Strukov anklagas för att ha utnyttjat sina politiska poster i Chelyabinskregionen för att säkra gruvavtal för guld och kol, registrerade i anhörigas namn. Han köpte UGC efter privatiseringen 1993 för 12,8 miljoner rubel, drygt 1,5 miljoner kronor. Under hans ledning trefaldigades guldproduktionen till tio ton per år.

Auktionen var planerad till 2025 men sköts upp när guldpriset rusade och staten ville ha mer betalt. Vid dagens marknadspriser är andelen värd 1,6 miljarder dollar.

Rysslands centralbank har kritiserat hanteringen. I oktober 2025 konstaterade centralbanken att staten brutit mot minoritetsaktieägarnas rättigheter genom att inte lämna ett obligatoriskt uppköpsbud efter beslagtagandet.

Oligarkerna oroar sig — vem är näst?

UGC är ett av de senaste exemplen i en våg av förstatliganden. Enligt Moskvabaserade advokatbyrån NSP har ryska myndigheter beslagtagit privata tillgångar för omkring 50 miljarder dollar sedan invasionen av Ukraina.

Drabbade är både utländska bolag och inhemska ägare.

ANNONS

Kreml riktar nu blicken allt oftare mot ryska oligarkers tillgångar. Det sker samtidigt som den ryska ekonomin bromsar in och statskassan behöver fyllas på.

För guldmarknaden adderar oron ytterligare en osäkerhetsfaktor. Ryska gruvbolag står för en betydande del av världens guldproduktion, och frågan är hur statlig kontroll påverkar utbudet framöver. Guldpriset har redan nått rekordnivåer under 2026.