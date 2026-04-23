Moldaviens offentliga liv dominerades i åratal av Vladimir Plahotniuc. Men snart sitter han bakom lås och bom efter ett jättebedrägeri.
Oligark döms till 19 års fängelse för "århundrandets stöld"
Vladimir Plahotniuc var tidigare Moldaviens rikaste man. Men nu har han dömts till 19 års fängelse för sin roll i en omfattande bankskandal som skakat landets ekonomi och politiska system.
Domen markerar ett avgörande steg i rättsprocessen kring det som i Moldavien kommit att kallas “århundradets stöld”.
Bedrägeriet ägde rum under 2014 och 2015 och omfattade motsvarande omkring en miljard dollar.
Tog emot stora summor
I ett relativt fattigt land som Moldavien är det mycket pengar, och motsvarade då cirka tolv procent av landets bruttonationalprodukt.
Pengarna fördes bort från tre banker genom en komplex struktur av lån och överföringar till bolag registrerade i bland annat Storbritannien och Hongkong, skriver BBC.
Händelsen skapade ett massivt hål i de offentliga finanserna efter att staten tvingats rädda banksystemet för att skydda insättare.
Domstolen fann att Plahotniuc spelade en central roll i upplägget och att han personligen mottog över 40 miljoner dollar.
Måste betala skadestånd
Utöver fängelsestraffet har han ålagts att betala skadestånd till staten på motsvarande cirka 60 miljoner dollar. Han har hela tiden förnekat brott och väntas överklaga domen.
Enligt åklagarsidan användes delar av de förskingrade medlen till privata investeringar, inklusive fastigheter, tjänster och köp av ett privatflygplan av modellen Embraer Legacy 650.
Fallet har blivit symboliskt för hur politisk makt och ekonomiska intressen flätats samman i landet.
Utredningar har också kopplat delar av de försvunna medlen till nätverk kring affärsmannen Ilan Shor, som i dag befinner sig utanför Moldavien.
Har bott i Grekland
Han misstänks ha haft en nyckelroll i att kontrollera banker som användes i bedrägeriet.
Plahotniuc var länge en av Moldaviens mest inflytelserika personer, med starkt grepp om både politik och näringsliv genom Democratic Party of Moldova, skriver Euronews.
När maktbalansen skiftade 2019 lämnade han landet och höll sig undan rättvisan i flera år.
Efter sex år på flykt greps han sommaren 2025 i Aten och utlämnades senare till Moldavien. Domen ses som en viktig signal i landets försök att stärka rättsstaten och återvinna förtroendet för sina institutioner.
