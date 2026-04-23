Oligark döms till 19 års fängelse för "århundrandets stöld"

Domen markerar ett avgörande steg i rättsprocessen kring det som i Moldavien kommit att kallas “århundradets stöld”.

Bedrägeriet ägde rum under 2014 och 2015 och omfattade motsvarande omkring en miljard dollar.

Tog emot stora summor

I ett relativt fattigt land som Moldavien är det mycket pengar, och motsvarade då cirka tolv procent av landets bruttonationalprodukt.

Pengarna fördes bort från tre banker genom en komplex struktur av lån och överföringar till bolag registrerade i bland annat Storbritannien och Hongkong, skriver BBC.

Händelsen skapade ett massivt hål i de offentliga finanserna efter att staten tvingats rädda banksystemet för att skydda insättare.

Domstolen fann att Plahotniuc spelade en central roll i upplägget och att han personligen mottog över 40 miljoner dollar.

Läs mer: Bedrägerivarningarna exploderar – upp 1 450 procent. Realtid