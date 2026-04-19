Ta ut pensionen redan vid 64 – experten: "Det är faktiskt ett tips"

Han menar att pensionssystemet mer eller mindre har lämnats åt sitt eget öde, något som lett till en kraftigt försvagad allmän pension.

”Den som tar ut sin allmänna pension och kan jobba vidare från 64 fram till riktålder kan bli en vinnare”” säger Svärdman.

”Har inte gjort något åt problemen”

”Man har ju inte gjort något åt problemen på åtminstone 17 år”, säger han nu i en intervju med News55.

Han menar att pensionssystemet i grunden kan fungera bra, men bara om det underhålls. Och det har inte skett. I stället har problemen vuxit sig större år efter år samtidigt som den allmänna pensionen tappat mark.

”Pensionen har sjunkit stadigt sedan de som var födda 1940 gick i pension i början på 2000-talet. Nu ligger allmänpensionen på en kompensationsgrad som motsvarar 43 procent av slutlönen. Det är långt under målsättningen på 60 procent som länge gällde”, säger Svärdman.

