En växande skara svenskar pressas att jobba längre för att få pensionen att räcka. Men för vissa kan det faktiskt vara smart att börja ta ut den allmänna pensionen redan vid 64 års ålder, menar pensionsexperten.
Ta ut pensionen redan vid 64 – experten: "Det är faktiskt ett tips"
”Det svenska pensionssystemet mår rätt så dåligt. Under de senaste 20 åren har pensionsnivåerna totalt sett minskat”, sa Håkan Svärdman, pensionsexpert på Folksam, till PS i fjol.
Han menar att pensionssystemet mer eller mindre har lämnats åt sitt eget öde, något som lett till en kraftigt försvagad allmän pension.
”Den som tar ut sin allmänna pension och kan jobba vidare från 64 fram till riktålder kan bli en vinnare”” säger Svärdman.
”Har inte gjort något åt problemen”
”Man har ju inte gjort något åt problemen på åtminstone 17 år”, säger han nu i en intervju med News55.
Han menar att pensionssystemet i grunden kan fungera bra, men bara om det underhålls. Och det har inte skett. I stället har problemen vuxit sig större år efter år samtidigt som den allmänna pensionen tappat mark.
”Pensionen har sjunkit stadigt sedan de som var födda 1940 gick i pension i början på 2000-talet. Nu ligger allmänpensionen på en kompensationsgrad som motsvarar 43 procent av slutlönen. Det är långt under målsättningen på 60 procent som länge gällde”, säger Svärdman.
Ta ut pensionen vid 64
Idag är kopplingen mellan arbete och pension för många utraderad, menar han. Därför kan det för vissa vara klokare att ta ut allmän pension tidigt, och samtidigt fortsätta jobba.
”Ja det är faktiskt ett tips. Om jag skulle fylla 64 år och börja ta ut pension helt och hållet på en gång, så skulle förvisso min skatt bli lite högre de första åren. Men jämför man med någon som är lika gammal och som väntar till riktåldern så kommer det dröja tills vi fyller 80-82 år innan de går om mig i pensionsutbetalning. Och vem vet om man lever så länge”, säger Svärdman till News55.
Inkomsten från den allmänna pensionen blir 120 000-140 000 kronor per år, vilket motsvarar över 360 000-420 000 kronor totalt mellan 64 och 67 års ålder. Om pengarna dessutom sparas, exempelvis i en kapitalförsäkring, kan värdet bli ännu högre.
Gäller inte tjänstepensionen
Tjänstepensionen bör du dock inte röra, menar Svärdman. Den bör istället få växa på kontot under så många år som möjligt.
”De pengarna kan du låta ligga kvar tills dess du behöver dem på allvar, kanske när du fyller 67”, avslutar Svärdman.
