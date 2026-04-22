Ett bolag kopplat till den norske miljardären John Fredriksen stäms av tidigare anställda. Det handlar om ett belopp på omkring en miljard dollar.
Norges rikaste man i blåsväder – bolag stäms på miljardbelopp
Dagens PS har följt John Fredriksen, Norges rikaste man, genom sina affärer de senaste åren.
Han har dragit in enorma summor på att sälja aktier, som i Golden Ocean för 19,2 miljarder kronor förra året.
Fredriksen gjorde även en supervinst på 600 miljoner kronor i den svenska nischbankjätten Noba Bank.
Norges rikaste man skapar rubriker
Finansmannen och redaren skapar ständigt nya rubriker, så även i början av 2026 genom en ny mångmiljardaffär – med sig själv. Affären var ett köp av nio fartyg där han gav sig själv en miljardrabatt.
Nu är det dags för nya rubriker, kanske inte lika positiva denna gång.
Enligt uppgifter till Bloomberg har tidigare anställda i Alta Trading, ett oljehandelsbolag som är del i Fredriksens imperium, stämt bolaget på runt en miljard dollar.
Tidigare anställda stämmer bolag
Tvisten gäller två tidigare toppchefer från Alta Trading som tidigare hette Arcadia – där bolaget stämde cheferna för bedrägeri redan 2015. Det målet har avfärdats i domstol och de tidigare anställda stämmer nu på egen hand bolaget.
En stämning på en miljard dollar gör fallet anmärkningsvärt stort, även i internationell kontext. Om kravet skulle vinna gehör i domstol kan det få betydande ekonomiska konsekvenser för bolaget, men också skapa prejudikat för liknande fall i branschen, enligt norska Dagens Næringsliv.
Vill få tillbaka pengar
Alta Trading har hittills inte kommenterat fallet men för de två männen som nu stämmer bolaget, den tidigare vd:n Peter Bosworth och finansdirektören Colin Hurley, handlar det om att få tillbaka förlorade pengar.
De hävdar att den tidigare stämningen mot dem skickade dem till ”randen av ekonomisk ruin”, där de inte kunde starta egna oljehandelsföretag eller hitta nya jobb.
Enligt deras advokater förlorade männen över än en miljard dollar i intäkter under tio år till följd av att deras tillgångar frystes – pengar som de nu ska försöka få tillbaka i domstol.
