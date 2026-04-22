Norges rikaste man i blåsväder – bolag stäms på miljardbelopp

Fredriksen gjorde även en supervinst på 600 miljoner kronor i den svenska nischbankjätten Noba Bank.

Norges rikaste man skapar rubriker

Finansmannen och redaren skapar ständigt nya rubriker, så även i början av 2026 genom en ny mångmiljardaffär – med sig själv. Affären var ett köp av nio fartyg där han gav sig själv en miljardrabatt.

Nu är det dags för nya rubriker, kanske inte lika positiva denna gång.

Enligt uppgifter till Bloomberg har tidigare anställda i Alta Trading, ett oljehandelsbolag som är del i Fredriksens imperium, stämt bolaget på runt en miljard dollar.