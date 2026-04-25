En våg av stölder där tjuvar klipper av laddkablar direkt från laddboxar skakar villaområden. Det är kopparen i sladden som lockar och för drabbade bilägare blir det dyrt.
Stöldvåg: Tjuvarnas nya favorit – din laddkabel
Med den ökande mängden elbilar har tjuvarna hittat en ny, lättillgänglig källa för metallskrot. Genom att enkelt klippa av laddkabeln lämnas bilägaren kvar med en förstörd dyr laddstation och en elbil som inte går att ladda.
Från Blekinge rapporteras det nu om uppåt ett 30-tal stölder av laddkablar till elbilar. Otto Ingesson i Lyckeby blev av med sin kabel mitt på ljusa dagen, trots att han bor i ett vältrafikerat villaområde. Han berättar att ingen märkte något förrän det var för sent.
Han måste nu köpa en ny laddstation och ”det kostar 15 000 kronor och jag får betala självrisk på 1800 kronor”, förklarar han för Carup.
Se klippet: Vilken bildel stjäls mest – och varför? DagensPS
Tjuvarna måste vara flitiga
Kopparvärdet i en genomsnittlig laddkabel rör sig om ungefär en hundralapp, vilket gör att tjuvarna måste klippa många kablar för att det ska löna sig.
Men för den som drabbas är skadan mångdubbelt större. Även om försäkringen täcker en del av kostnaden kvarstår självrisken som ofta överstiger vad tjuven tjänat på stölden flera gånger om. Som om det inte räckte att elbilen står med tomt batteri.
Missa inte: Tjuvarnas topp 10 – se om din bil är med DagensPS
Bestals på kabeln två gånger
Problemet är inte isolerat till enskilda händelser. Bebben Malmström i Karlskrona har drabbats två gånger på kort tid. Endast ett par dagar efter att den första kabeln stulits var det dags igen.
”Jag skulle köra frun till jobbet och tänkte inte nu igen”, säger han till P4 Blekinge.
Polisen bekräftar vågen av anmälningar. En teori är att det rör sig om organiserade ligor som dammsuger områden på metall. Att stölderna sker i dagsljus tyder på en hög grad av nonchalans och att momentet att klippa av kabeln går på bara några sekunder.
För att gripa tjuven krävs det att vederbörande tas på bar gärning, eller att vittnen kan peka ut förövaren.
Läs också: Tjuvarna skyr elbilar: Nästan omöjliga att stjäla DagensPS
Så skyddar du dig mot stölderna
För de elbilsägare som har en laddbox med fast kabel finns det få sätt att fysiskt låsa fast utrustningen. Experter råder nu boende att vara extra vaksamma och om möjligt installera rörelsestyrd belysning eller övervakningskameror vid laddplatsen.
Ett annat alternativ för den som ska installera ny box är att välja en modell med uttag i stället för fast kabel. Då kan kabeln tas med in i bilen eller huset när den inte används, vilket gör laddboxen till ett betydligt mindre attraktivt mål för tjuvarna.
Läs mer: Polisen: Lås in och larma din hybridbil DagensPS
Läs vidare: Katalysatorer inte längre hetast: Nu stjäl tjuvarna det här i stället DagensPS