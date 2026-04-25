Stöldvåg: Tjuvarnas nya favorit – din laddkabel

Från Blekinge rapporteras det nu om uppåt ett 30-tal stölder av laddkablar till elbilar. Otto Ingesson i Lyckeby blev av med sin kabel mitt på ljusa dagen, trots att han bor i ett vältrafikerat villaområde. Han berättar att ingen märkte något förrän det var för sent.

Han måste nu köpa en ny laddstation och ”det kostar 15 000 kronor och jag får betala självrisk på 1800 kronor”, förklarar han för Carup.

Tjuvarna måste vara flitiga

Kopparvärdet i en genomsnittlig laddkabel rör sig om ungefär en hundralapp, vilket gör att tjuvarna måste klippa många kablar för att det ska löna sig.

Men för den som drabbas är skadan mångdubbelt större. Även om försäkringen täcker en del av kostnaden kvarstår självrisken som ofta överstiger vad tjuven tjänat på stölden flera gånger om. Som om det inte räckte att elbilen står med tomt batteri.

