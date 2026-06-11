Pensionsråden gynnar bara banken och förmedlarna – inte dig

Barnfamiljer har det tuffare än pensionärer

Enligt SCB har närmare 14 procent av 35–44-åringarna svårt att få ekonomin att gå ihop. Bland 65–74-åringar är siffran under 6 procent.

Det är 2,5 gånger vanligare att småbarnsföräldrar kämpar ekonomiskt än nyblivna pensionärer. Bolånet är nedamorterat. Boendebehovet har krympt. Barnen har flyttat ut.

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Ändå uppmanar bankernas privatekonomer pressade hushåll att avvara några hundralappar i månaden till pensionssparande.

”De enda säkra vinnarna på råden är just försäkringsbolag och banker genom de avgifter de tar in för hushållens sparande”, konstaterade Holmberg och Kreicbergs.

Monica Zettervall, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten, kallar bankernas budskap till unga rakt ut för ”skrämselpropaganda”. Allmän pension och tjänstepension utgör de stora delarna, påpekar hon. Eget sparande spelar en marginell roll.

”Rådgivarna”och deras egna fonder

Bankerna är inte ensamma. Söderberg & Partners och Max Matthiessen dominerar marknaden för pensionsförmedling. De presenterar sig som rådgivare. Men pengarna kommer från att styra sparare till egna fonder med höga avgifter.

Småspararguiden har granskat bolagens årsredovisningar. Söderberg & Partners förvaltar 65 miljarder kronor i egna fonder med en snittavgift på 1,6 procent, vilket ger 934 miljoner kronor om året i avgiftsintäkter.

Max Matthiessen förvaltar 61 miljarder med 1,9 procent i snittavgift och drar in runt 1 miljard per år.

En billig indexfond kostar 0,1–0,3 procent. Småspararguiden beräknar att spararna förlorar 1,6 miljarder kronor per år på omotiverat höga avgifter bara i dessa två bolags fonder.

Tre av sex fonder var förmedlarens egna

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En granskning i Dagens PS i maj visade hur det går till i praktiken. En sparare fick sex fondrekommendationer av Max Matthiessen.

Hälften kom från bolagets eget fondbolag Ruth Asset Management, registrerat i Luxemburg, med en snittavgift på 1,63 procent.

Max Matthiessens chef för Liv & Pension, Johan Keding, erkände att bolaget ”inte kan utge sig för att tillhandahålla en opartisk och oberoende personlig analys”.

Sparerens sambo reagerade. De bytte fonder direkt.

FI har sett problemen i 19 år

Finansinspektionen granskade 278 förmedlarbolag i rapporten ”Ersättningar och intressekonflikter hos svenska försäkringsförmedlare” som kom i juni 2025.

Hälften av alla ersättningar till förmedlare utgick utan att rådgivning hade utförts. 42 procent av företagen kunde inte koppla provisionerna till specifika kunder.

Omkring 60 procent av ”rådgivarna” hade ägande eller optioner i den egna koncernen.

Småspararguiden räknade på siffrorna. Med 910 kunder per rådgivare och en snittintjäning på 5 000–10 000 kronor per kund och år landar en enskild rådgivare på mellan 4,5 och 9,1 miljoner kronor om året.

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De försäkringsbolag som betalade högst ersättningar fick också flest kundövergångar.

Provisioner hade inte accepterats

Inom vården är provisioner förbjudna. Om en tandläkare som fick provision per lagning så skulle de laga tänder som inte behöver lagas. Om en läkare tjänade mer på att gipsa patienter så skulle betydlig fler vara gipsade.

Inom revisionen får en revisor inte äga aktier i bolaget den granskar. Inom juridiken regleras intressekonflikter av advokatsamfundets vägledande regler.

Men inom pensionsrådgivningen, som är en av de viktigaste samhällsfunktionerna för våra medborgares ekonomi, så är provisioner underligt nog en branschstandard.

Vart vänder du dig?

Konsumenternas listar tydliga krav för oberoende pensionsrådgivning. Rådgivaren måste analysera ett brett utbud av externa produkter, får inte rekommendera det egna bolagets fonder och får inte ta emot provision.

Bankerna klarar inte det. Söderberg & Partners och Max Matthiessen klarar inte det heller.

Kvar finns Konsumenternas Försäkringsbyrå, som ger gratis vägledning men inte individuella råd. minPension.se, som visar siffror men inte ger rekommendationer. Och så finns fackens pensionsrådgivare, som bara hjälper medlemmar.

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Tre länder visar att det går

Storbritannien, Nederländerna och Norge har infört provisionsförbud för finansiell rådgivning. Finansinspektionens granskning visar att fondavgifterna sjönk, produkterna blev enklare och rådgivningen skiftade till kundens behov.

Finansinspektionen har rekommenderat samma sak i Sverige under lång tid. Ingenting har hänt.