Världens största konkurser: Lehman Brothers och därför sticker Sverige ut

Europas 10 största konkurser

I Europa väljer stater nästan alltid att rädda sina banker. RBS, Fortis, Dexia och Hypo Real Estate hade alla blivit större konkurser än Lehman Brothers om de fått gå under.

Men de räddades med skattepengar. Här räknas bara bolag som faktiskt dog.

1. Banco Espirito Santo (Portugal, 2014) — 109 miljarder dollar

Portugals näst största privata bank avslöjades driva ett pyramidliknande system via ägarfamiljens holdingstruktur. 3,6 miljarder euro i förluster på ett halvår.

Banken delades upp. Den sunda delen blev Novo Banco, den ursprungliga BES-enheten sattes i formell likvidation 2016.

2. Parmalat (Italien, 2003) — 32 miljarder dollar

Europas största företagsbedrägeri utanför finanssektorn. Mejerikonglomeratet hade fabricerat en bekräftelse om att 3,95 miljarder euro fanns på ett konto hos Bank of America. Pengarna existerade inte.

En förtvivlad Calisto Tanzi, grundare av Parmalat, under rättegången 2006. Foto: TT/AP Photo/Luca Bruno

Bedrägeriet hade pågått i 13 år. Skulderna uppgick till 14,3 miljarder euro, motsvarande cirka 1 procent av Italiens BNP.

3. Wirecard (Tyskland, 2020) — 19 miljarder dollar

Tyska fintechbolaget på DAX-börsen ansökte om insolvens efter att revisorn EY inte kunde hitta 1,9 miljarder euro som sannolikt aldrig existerat.

Borgenärskrav på 15,4 miljarder euro mot tillgångar värda knappt 650 miljoner. Operativa chefen Jan Marsalek flydde och befinner sig enligt uppgift i Moskva, fortfarande efterlyst av tyska myndigheter.

Tysklands största bokföringsskandal sedan andra världskriget.

4. Swissair (Schweiz, 2001) — 19 miljarder dollar

”The Flying Bank” tvingades landa den 2 oktober 2001 eftersom bolaget inte kunde betala för bränsle. Skulder på 17 miljarder schweizerfranc.

En aggressiv förvärvsstrategi hade varit katastrofal. Gruppen likviderades.

5. Thomas Cook (Storbritannien, 2019) — 14 miljarder dollar

Det 178-åriga reseföretagets likvidation tvingade fram Storbritanniens största evakuering i fredstid. 150 000 turister fick flygas hem med 746 specialflyg.

Skulder på 9 miljarder pund mot tillgångar som realiserades till under 250 miljoner.

6. Steinhoff (Nederländerna/Sydafrika, 2017-2023) — 13 miljarder dollar

Massivt bokföringsbedrägeri avslöjades i december 2017 och utplånade börsvärdet. Skulder på 10,4 miljarder euro kunde inte återbetalas.

Bolaget avlistades från börsen och sattes i likvidation i oktober 2023.

7. Carillion (Storbritannien, 2018) — 13 miljarder dollar

Storbritanniens näst största byggbolag gick i likvidation med 6,9 miljarder pund i skulder och 29 miljoner pund i kassan.

43 000 anställda drabbades, varav 19 000 i Storbritannien. Parlamentets utredning kallade det ”en historia om dumdristighet, hybris och girighet”.

8. Northvolt (Sverige, 2024-2025) — 5,8 miljarder dollar

Europas stora batterihopp ansökte om Chapter 11 i USA hösten 2024 och försattes i svensk konkurs 2025.

Bolaget hade rest över 15 miljarder dollar men lyckades aldrig nå lönsam volymproduktion. Skulder på 5,8 miljarder dollar mot 30 miljoner i kassan. Tillgångarna såldes till amerikanska Lyten.

9. Arcandor/Karstadt (Tyskland, 2009) — 5,3 miljarder dollar

Tysklands största detaljhandelskoncern med varuhuskedjan Karstadt och postorderbolaget Quelle ansökte om insolvens efter att tyska staten nekat en räddning.

43 000 anställda drabbades. Quelle likviderades.

10. Saab Automobile (Sverige, 2011) — 2,8 miljarder dollar

GM sålde Saab till nederländska Spyker Cars 2010, men Saab förlorade 1,3 miljoner dollar per dag. Kinesiska investerare försökte rädda bolaget men GM blockade affärerna.

Omkring 3 400 anställda i Trollhättan förlorade jobbet. Konkursboet tog cirka 10 år att avveckla.

Europeiskt mönster: Bedrägerierna dominerar. Parmalat, Wirecard och Steinhoff var alla bokföringsskandaler. Och två svenska bolag tar sig in på Europas topp 10: Northvolt och Saab.

Sveriges 10 största konkurser

Sverige har sin egen dramatiska historia. Och den börjar med en man som förändrade hela världens finansregler.

1. Northvolt (2024-2025) — 80 miljarder kronor

Europas stora batterihopp, grundat av den tidigare Tesla-chefen Peter Carlsson, blev Sveriges största konkurs någonsin mätt i absoluta tal.

Peter Carlsson, vd och grundare till Northvolt uttalar sig efter bolagets konkursbesked. Ingen annan svensk konkurs har påverkat så många svenska pensioner i modern historia. Foto: Jonas Ekströmer / TT / Kod 10030

Trots enorma investeringar lyckades gigafabriken i Skellefteå aldrig nå lönsam volymproduktion. Skulder på 80 miljarder kronor mot tillgångar på bara 2,4 miljarder. Tillgångarna såldes till amerikanska Lyten.

2. Kreugerkraschen (1932) — 60 miljarder kronor

Ivar Kreuger byggde världens största finansimperium genom Kreuger & Toll och Svenska Tändsticksbolaget. Han kontrollerade uppemot tre fjärdedelar av världens tändstickstillverkning, ägde Ericsson, SCA och Boliden, och lånade ut pengar till 14 regeringar.

Vid kollapsen stod Kreugers skulder hos svenska affärsbanker för 10 procent av Sveriges BNP, enligt Riksbankens data.

Ingen modern konkurs har haft en så stor relativ påverkan på en nations ekonomi som Kreugerkraschen.

Den 12 mars 1932 sköt sig Kreuger i sin lägenhet i Paris. Eller blev han mördad? Frågan diskuteras fortfarande.

Utredningen avslöjade att han förfalskat 42 italienska statsobligationer.

Den viktigaste konsekvensen: Kreugerkraschen var en direkt drivkraft bakom att USA skapade SEC och införde modern revisionsplikt genom Securities Act 1933 och Securities Exchange Act 1934.

Samma regelverk som styr världens största finansmarknad idag har alltså sina rötter i en svensk företagskonkurs.

3. Northland Resources (2014) — 19 miljarder kronor

Gruvbolaget öppnade Tapuli-gruvan utanför Pajala med stora löften om järnmalm. Fallande järnmalmspriser, tekniska problem och massiva kostnadsöverskridanden gjorde projektet ohållbart.

14 miljarder i skulder. Alla dotterbolag likviderades. Största svenska konkursen i modern tid, tills Northvolt.

4. Saab Automobile (2011) — 17 miljarder kronor

GM sålde Saab till nederländska Spyker Cars 2010, men Saab blödde pengar. Produktionen stoppades upprepade gånger under 2011.

Kinesiska investerare försökte rädda bolaget men GM blockade affärerna. Omkring 3 400 anställda förlorade jobbet.

5. Prosolvia (1998) — 8 miljarder kronor

Göteborgsbaserat IT-bolag som redovisade vinster som i verkligheten var förluster. Resultatet hade blåsts upp från minus 36 miljoner till plus 80 miljoner genom aggressiv intäktsredovisning.

Bilder från rättegången mot ledande personer i IT-bolaget Prosolvia. De åtalas bland annat för grovt svindleri. En av de huvudåtalade var koncernchefen Dan Lejerskär. Foto Roger Lundsten / Scanpix Code 70010

Aktien rasade 99,9 procent på tio månader. Revisorerna på PwC dömdes att betala skadestånd, men parterna förliktes på 742 miljoner kronor. Konkursprocessen tog 20 år.

6. Serneke (2025) — 2,6 miljarder kronor

Stort göteborgskt byggbolag bakom bland annat Karlatornet, Nordens högsta byggnad. Fastighets- och byggkrisen med stigande räntor slog hårt.

Tyska Mutares tog över bolaget i november 2024 men knappt sex veckor senare gick Serneke i konkurs. Kaoset efter konkursen pågår fortfarande. Över hundra byggprojekt stoppades.

7. Boo.com (2000) — 2,2 miljarder kronor

Internetmodeföretaget med svenska grundare, däribland Ernst Malmsten och Kajsa Leander, brände 135 miljoner dollar på 18 månader. Ambitionen var att bli världens ledande onlinebutik för sportkläder.

Sajten var för långsam, tekniken fungerade inte och pengarna tog slut. Likviderades av KPMG. Blev en global symbol för IT-bubblans excesser.

8. Panaxia (2012) — 870 miljoner kronor

Värdetransportbolaget försattes i konkurs efter att hundratals miljoner saknades från kundkonton. Den tidigare VD:n dömdes för grov trolöshet mot huvudman. Alla bolag i gruppen likviderades.

Vad har vi lärt oss?

Banker kraschar hårdast.

Hävstången gör att banker alltid toppar listorna. Lehman Brothers ensam var större än alla europeiska konkurser tillsammans. När förtroendet försvinner försvinner pengarna på timmar, inte månader.

Europa räddar, USA fäller.

Skillnaden är politisk. Hade RBS, Fortis och Dexia tillåtits gå under hade Europa dominerat världslistan. Lehman Brothers hade kunnat räddas. Konsekvenserna hade sett helt annorlunda ut.

Sverige sticker ut relativt sin storlek

Kreugerkraschen var världens största vid sin tid och drev fram SEC. Northvolt blev en av Europas största industriella konkurser.

Två svenska bolag finns på Europas topp 10. För ett land med 10 miljoner invånare är det anmärkningsvärt.

Frågan är inte om nästa megakonkurs kommer. Frågan är om vi har lärt oss tillräckligt av historien.

Kreuger skapade SEC. Enron skapade Sarbanes-Oxley. Finanskrisen skapade Dodd-Frank.

Varje gång tror vi att vi har löst problemet. Varje gång har vi fel.