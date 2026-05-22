Sverige tappar rejält som investeringsland där grannar som Finland gasar förbi. Det finns dock sätt att ta igen förlusten – så att investerare åter igen blickar mot Sverige.
Vändningen – så ska Sverige bli ett investeringsland igen
Det ser inte ljust ut för Sverige i den senaste rapporten från EY, European Attractiveness Survey.
Där står det klart att Sverige tappar som investeringsland och hamnar på plats 17 på listan av direktinvesteringar inom Europa förra året.
Finland hamnar på plats 12, och höst upp ligger Frankrike som hade hela 852 projekt under fjolåret, att jämföra med Sveriges 56 projekt.
Ett exempel på varför det går så bra för Frankrike är AI-bolaget Mistral AI – som på kort tid vuxit till ett av Europas mest uppmärksammade techföretag, med en värdering på omkring 14 miljarder dollar.
Sverige halkar efter
För i år finns inte Sverige ens med när det gäller topp-15, när 500 företagsledare har rankat vilka europeiska länder de vill lägga sina investeringar i.
Även där ligger Frankrike i topp, följt av Storbritannien och Tyskland.
Northvolts fall fick många investerare att tänka ett varv till innan de lägger pengar på svenska projekt. Hur länge det kommer hålla i sig återstår att se.
”Hade Northvolt lyckats hade det kanske sett annorlunda ut”, säger Magnus Kuchler, Sverigechef på EY, till Di.
Hur ska Sverige då vända utvecklingen i tider då många investerare håller hårt i sina utgifter?
Enligt Magnus Kuchler finns det några saker som måste ske för att Sverige ska närma sig länder som Finland – som lyckas dra till sig en större andel av både industrisatsningar och expansionskapital på sistone.
Brottslighet och regelverk på agendan
Sverige brottas fortfarande med hög brottslighet och det problemet måste lösas för att inte skrämma iväg potentiella investerare.
Likaså byråkratin måste lösas. I nuläget går det alldeles för trögt att starta projekt med alla regelverk som sätter käppar i hjulen.
”Vi måste snabbare kunna garantera energiförsörjning och bygglov”, säger Magnus Kuchler vidare.
Samtidigt, menar han, kan de strikta regelverken blir en konkurrensfördel, när allt fler bolag efterfrågar säker datahantering, så kallad ”suverän AI”.
Investerare väljer hellre Finland
Sverige ses fortfarande som ett stabilt och högteknologiskt land, men inte längre som ett självklart förstaval i Norden.
Istället handlar det om länder som Finland, Danmark och Nederländerna som allt oftare nämns som mer attraktiva alternativ i större investeringsbeslut.
Sverige har samtidigt en stark position inom hållbarhet – något som landet bör hålla fast vid.
Om landet kan slå ihop alla de ingredienserna till en magisk formel kan det locka investerare framöver, och Sverige kan klättra på listan som investeringsland.
”Kombinationen av teknologi och AI tillsammans med innovation och hållbarhet är en stor möjlighet för Sverige.”
Missa inte:
Trumps AI order skakar techvärlden – kan slå mot svenska bolag. Dagens PS
Aluminiumpriset 6 procent upp – svenska bolag drabbas. Dagens PS