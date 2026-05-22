Sveriges billigaste – och dyraste – villatomter: "Mer för pengarna"

Här är det dyrast

Bjurfors har sammanställt försäljningar av villatomter i hela Sverige under perioden 2021-2025. Samtliga kommuner har inkluderats i analysen, även de med ett begränsat antal försäljningar. Det innebär, alltså, att snittet i vissa kommuner bygger på extremt få försäljningar.

”Men även med det i åtanke är det tydligt att skillnaderna i Sverige är mycket stora”, menar Irja Amolin, vd på Bjurfors.

Dyrast är, inte helt oväntat, Stockholm. Där kostade en villatomt i snitt drygt 3,25 miljoner kronor under 2025. Därefter följer Halland, där snittpriset låg på drygt 2,36 miljoner kronor.

I Västerbottens län har tomtpriserna i sin tur mer än fördubblats sedan 2021. Även Västernorrland och Kronoberg sticker ut med mycket kraftiga uppgångar.

”Till skillnad från bostadspriserna har tomtpriserna fortsatt att ticka uppåt även under de tuffa åren. Men utvecklingen är långt ifrån jämn. I vissa regioner har priserna rusat, medan de i andra har backat eller stått stilla”, säger Irja Amolin.

