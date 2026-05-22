En ny analys visar att priset på villatomter skiljer sig kraftigt mellan olika delar av Sverige. I vissa kommuner kostar marken nästan lika mycket som en lyxvilla. I andra går det att köpa en tomt för några tiotusentals kronor.
Sveriges billigaste – och dyraste – villatomter: "Mer för pengarna"
Bostadsmarknaden har haft flera tuffa år bakom sig. Men tomtpriserna har ändå, som helhet, fortsatt upp.
Sett till hela landet har snittpriset på en villatomt stigit från 1,34 miljoner kronor 2021 till 1,76 miljoner kronor 2025. Det motsvarar en ökning på drygt 30 procent.
Här är det dyrast
Bjurfors har sammanställt försäljningar av villatomter i hela Sverige under perioden 2021-2025. Samtliga kommuner har inkluderats i analysen, även de med ett begränsat antal försäljningar. Det innebär, alltså, att snittet i vissa kommuner bygger på extremt få försäljningar.
”Men även med det i åtanke är det tydligt att skillnaderna i Sverige är mycket stora”, menar Irja Amolin, vd på Bjurfors.
Dyrast är, inte helt oväntat, Stockholm. Där kostade en villatomt i snitt drygt 3,25 miljoner kronor under 2025. Därefter följer Halland, där snittpriset låg på drygt 2,36 miljoner kronor.
I Västerbottens län har tomtpriserna i sin tur mer än fördubblats sedan 2021. Även Västernorrland och Kronoberg sticker ut med mycket kraftiga uppgångar.
”Till skillnad från bostadspriserna har tomtpriserna fortsatt att ticka uppåt även under de tuffa åren. Men utvecklingen är långt ifrån jämn. I vissa regioner har priserna rusat, medan de i andra har backat eller stått stilla”, säger Irja Amolin.
Från Lidingö till Övertorneå
De största kontrasterna syns när Bjurfors jämför kommunerna.
I Lidingö låg snittpriset på nästan 15 miljoner kronor för en villatomt förra året. I Danderyd var snittet 9 miljoner kronor och i Vaxholm drygt 7,4 miljoner kronor.
I andra änden av listan finns Övertorneå. Där låg snittpriset på 15 000 kronor. I Färgelanda var motsvarande siffra 45 000 kronor och i Orsa 50 000 kronor.
”Skillnaderna är betydande. Det visar hur lokala förutsättningar, efterfrågan och tillgång på byggbar mark påverkar prisbilden”, säger Irja Amolin. Hon fortsätter:
”I takt med att räntorna har sänkts är det fler som börjat räkna på nyproduktion igen, men skillnaderna i tomtpris gör att kalkylen kan se helt olika ut. Är man beredd att flytta på sig går det att få mycket mer hus för pengarna. Samtidigt vet vi att läget är avgörande för många. Det blir en klassisk avvägning mellan pris och läge. Många landar dock i en balans. Ett bra läge, men utan att behöva göra avkall på allt man vill ha i huset”.
Dyraste kommunerna för villatomter 2025:
- Lidingö: 14 986 200 kronor
- Danderyd: 9 000 000 kronor
- Vaxholm: 7 463 300 kronor
- Vellinge: 7 275 000 kronor
- Nacka: 7 075 800 kronor
Billigaste kommunerna för villatomter 2025:
- Övertorneå: 15 000 kronor
- Färgelanda: 45 000 kronor
- Orsa: 50 000 kronor
- Skinnskatteberg: 59 000 kronor
- Gnosjö: 100 000 kronor
