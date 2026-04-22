Börskrasch-experten avslöjar sin viktigaste lärdom

Mer internationella kriser i dag

”Många av börskrascherna pågår dock betydligt kortare än så, kanske bara ett par månader”.

Experten ser att kraschernas natur har ändrats över tid.

”De var mycket mer nationella förr, egentligen ända fram till 1980-talet då olika typer av avregleringar bidrog till att börshandeln blev mer internationell”.

”Fram till dess var det huvudsakliga 80-90 procent svenska investerare på Stockholmsbörsen, nu är det knappt hälften”.

Börskraschens förlopp den samma

Färre institutionella investerare och mindre av spekulation kännetecknade också det svenska börsklimatet förr i tiden menar Magnus Ullman.

”Däremot så var kreditgivningen mycket mer tillåtande så man kunde högbelåna aktier på ett helt annat sätt då jämfört med i dag”.

Samtidigt finns det mönster som går igen oavsett om det är börskrascherna på senare år eller under 1900-talet som studeras;

”Det händer något dramatiskt i världen. Köparna blir rädda. Säljarna kan i vissa fall bli panikslagna och det får naturligtvis direkta kurspåverkan”, förklarar han det gängse händelseförloppet för en krasch.

Ha is i magen

Lärdomen från över 100 år av svenska börskrascher för svenska småsparare är denna; ha is i magen.

”På sikt så har ju börsen repat sig efter alla krascher. Marknaden har lugnat sig och insett att det inte var så farligt som man trodde”, förklarar Magnus Ullman.

Återstår att se om den pågående krisen i Mellanöstern blir en av de större krascherna i svensk börshistorik eller bara ett litet hack i kurvan.

Läs även: Trump backar – och det gör oljepriset med – Dagens PS