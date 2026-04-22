Få kan så mycket om ämnet börskrascher som Magnus Ullman. Författaren har djupdykt i inte mindre än 15 svenska börskriser från 1907 och framåt.
Börskrasch-experten avslöjar sin viktigaste lärdom
”Det som händer nu skulle absolut kvala in som en börskrasch i min bok”, säger han i en intervju med Dagens PS där han också delar med sig av sin viktigaste insikt för hur man ska tänka när kraschen slår till.
Skrivit flera böcker
Magnus Ullman är advokat men med stort intresse för historia och särskilt det som rör ekonomi och finans.
Han har exempelvis porträtterat finansmännen Ivar och Torsten Kreuger i flera böcker och efter Corona-krisen 2020 gav han sig på utmaningen att skildra över hundra år av svenska börskrascher.
”Jag har alltid tyckt det varit väldigt spännande med historia men sen tycker jag också den psykologiska aspekten av börskrascher är intressant”, berättar han för Dagens PS om initiativet bakom boken ”Dramatiska kursfall på Stockholmsbörsen 1907-2020”.
Själv minns han hur mor- och farföräldrarna berättade om kraschen på 1920-talet som varade i flera år.
Mer internationella kriser i dag
”Många av börskrascherna pågår dock betydligt kortare än så, kanske bara ett par månader”.
Experten ser att kraschernas natur har ändrats över tid.
”De var mycket mer nationella förr, egentligen ända fram till 1980-talet då olika typer av avregleringar bidrog till att börshandeln blev mer internationell”.
”Fram till dess var det huvudsakliga 80-90 procent svenska investerare på Stockholmsbörsen, nu är det knappt hälften”.
Börskraschens förlopp den samma
Färre institutionella investerare och mindre av spekulation kännetecknade också det svenska börsklimatet förr i tiden menar Magnus Ullman.
”Däremot så var kreditgivningen mycket mer tillåtande så man kunde högbelåna aktier på ett helt annat sätt då jämfört med i dag”.
Samtidigt finns det mönster som går igen oavsett om det är börskrascherna på senare år eller under 1900-talet som studeras;
”Det händer något dramatiskt i världen. Köparna blir rädda. Säljarna kan i vissa fall bli panikslagna och det får naturligtvis direkta kurspåverkan”, förklarar han det gängse händelseförloppet för en krasch.
Ha is i magen
Lärdomen från över 100 år av svenska börskrascher för svenska småsparare är denna; ha is i magen.
”På sikt så har ju börsen repat sig efter alla krascher. Marknaden har lugnat sig och insett att det inte var så farligt som man trodde”, förklarar Magnus Ullman.
Återstår att se om den pågående krisen i Mellanöstern blir en av de större krascherna i svensk börshistorik eller bara ett litet hack i kurvan.
