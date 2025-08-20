Dagens PS
Finanskrisens spöke oroar Wall Street

Oro på Wall Street inför nästa räntebesked
Wall Street fortsätter hysa oro. Nu dras paralleller till finanskrisen 2007-2008 inför nästa tillfälle då Feds Jerome Powell dyker upp på skärmen. (Foto: Seth Wenig/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 20 aug. 2025Publicerad: 20 aug. 2025

Feds beslut om räntesänkningar eller ej i september väcker oro på Wall Street. Strateger ser paralleller till finanskrisen 2007-2008.

Mest läst i kategorin

Det är fortfarande oklart om Fed kommer att sänka de amerikanska räntorna i september, men oron växer på Wall Street och gör det med historiska paralleller, skriver Fortune.

Bank of Americas strateger ser oroande likheter med månaderna före finanskrisen 2007-2008.

Varnar och ser paralleller

En nyligen publicerad rapport från strategen Howard Du och hans team varnar för att det landskap vi nu ser påminner om förra gången Fed sänkte räntorna i en miljö av stigande inflation.

”Detta är en möjlig men historiskt sett sällsynt regim”, konstaterar rapporten.

Förra gången det hände var från andra halvåret 2007 till första halvåret 2008, konstaterar de i sin rapport, där denna notering har rubriken “Spökena från 2007″…

Samtidigt jämför Bank of America Global Research en annan historisk parallell, den mellan megacap-aktierna, Nifty 50”, där Nvidia och andra ur ”Magnificent Seven” ingår, och hur dessa överpresterat kontra S&P 500.

“Megacap-aktierna ledde i sju år men kraschade i juli”, skriver teamet lett av Savita Subramanian.

Senaste nytt

Jämför med dotcom-bubblan

De tillägger att den sista minnesvärda perioden för de 50 största aktierna, sett till börsvärde, var 1990-talets upptakt till dotcom-bubblan.

Den var ungefär sex år lång, en liknande varaktighet som det mönster vi nu sett, påpekar teamet.

Analysen från Howard Dus team noterar att sambandet fallande styrräntor och accelererande inflation är ytterst sällsynt och bara skett 16 procent av tillfällena sedan 1973.

Historiskt har centralbanker generellt sänkt räntorna som svar på sjunkande inflation, inte som svar på stigande priser.

”Slående likheter”

Räntesänkningar nu kan försvaga den amerikanska dollarn ytterligare, skriver teamet och ser ”slående likheter” med 2007.

ANNONS

Marknaden är å sin sida övertygad om en räntesänkning i september. Sannolikheten för en sänkning med 25 punkter vid nästa Fed-möte närmar sig 100 procent i alla gallupar som görs.

Marknaden tror på minst två räntesänkningar före årets slut och en Fed-styrränta under 3 procent under 2026.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Senaste nytt

