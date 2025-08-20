Finanskrisens spöke oroar Wall Street

Det är fortfarande oklart om Fed kommer att sänka de amerikanska räntorna i september, men oron växer på Wall Street och gör det med historiska paralleller, skriver Fortune.

Bank of Americas strateger ser oroande likheter med månaderna före finanskrisen 2007-2008.

Varnar och ser paralleller

En nyligen publicerad rapport från strategen Howard Du och hans team varnar för att det landskap vi nu ser påminner om förra gången Fed sänkte räntorna i en miljö av stigande inflation.

”Detta är en möjlig men historiskt sett sällsynt regim”, konstaterar rapporten.

Förra gången det hände var från andra halvåret 2007 till första halvåret 2008, konstaterar de i sin rapport, där denna notering har rubriken “Spökena från 2007″…

Samtidigt jämför Bank of America Global Research en annan historisk parallell, den mellan megacap-aktierna, Nifty 50”, där Nvidia och andra ur ”Magnificent Seven” ingår, och hur dessa överpresterat kontra S&P 500.

“Megacap-aktierna ledde i sju år men kraschade i juli”, skriver teamet lett av Savita Subramanian.

