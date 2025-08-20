Feds beslut om räntesänkningar eller ej i september väcker oro på Wall Street. Strateger ser paralleller till finanskrisen 2007-2008.
Finanskrisens spöke oroar Wall Street
Mest läst i kategorin
Så har Lasse Åberg investerat: "Inte köpt Tesla"
Folkkäre konstnären, skådespelaren och filmmakaren Lasse Åbergs filmer har enligt uppgifter dragit in hundratals miljoner I en intervju i podden TV-fabriken med Fredrik Ralstrand berätttar han nu hur pengarna har investerats. Läs även: Portföljen som utklassat Stockholmsbörsen – Dagens PS Lasse Åberg kan inte bekräfta intäkterna ”Det sägs att dina filmer har blivit kassasuccé och …
Expertens råd på börsen till småsparare i höst
Peter Nelson, portföljchef vid DNB Carnegie Private Banking, tycker att osäkerheten i marknaden har minskat något vilket också den starka börsen i sommar har bevisat. Inför hösten har han flera konkreta råd till investerare. Läs även: Portföljen som utklassat Stockholmsbörsen – Dagens PS Mer positiv än förra hösten Inför hösten 2024 trodde börsexperten Peter Nelson …
Aktiespararna tror på jättelyft i Novo Nordisk aktie
Den danska läkemedelsjätten Novo Nordisk aktie har sjunkit som en sten senaste året. Men nu ser Aktiespararnas expert ett rejält köpläge och tror på en uppsida på nära 60 procent. ”Utsikterna är fortsatt goda och aktien har blivit riktigt billig”, skriver intresseorganisationens analytiker Jan Lindroth i en färsk analys. Läs även: Efter danska börsens smäll: …
Portföljen som utklassat Stockholmsbörsen
Målet var att få en utdelning på minst åtta procent kommande år. Facit blev en sammanlagd avkastning på hela 27 procent samtidigt som Stockholmsbörsen stått helt still. Den fiktiva aktieportföljen har fullständigt krossat index de senaste 12 månaderna. Läs även: Aktiespararna tror på jättelyft i Novo Nordisk aktie – Dagens PS Stockholmsbörsen har stått still …
Balder: Livsförändringen bakom vd-bytet – inget drama enligt storbanken
I går kom beskedet att Erik Selin kliver av vd-jobbet på fastighetsbolaget Balder efter nära två decennier i rollen. Nu berättar han om livsförändringen som delvis ledde fram till beslutet. Läs även: Miljardglapp av Entras värdering i Balders bokföring – Dagens PS Parhästen tar över Balder Det var efter börsens stängning på måndagen som det …
Det är fortfarande oklart om Fed kommer att sänka de amerikanska räntorna i september, men oron växer på Wall Street och gör det med historiska paralleller, skriver Fortune.
Bank of Americas strateger ser oroande likheter med månaderna före finanskrisen 2007-2008.
Silvrets grund vacklar – men bankerna höjer prognoserna. Dagens PS
Varnar och ser paralleller
En nyligen publicerad rapport från strategen Howard Du och hans team varnar för att det landskap vi nu ser påminner om förra gången Fed sänkte räntorna i en miljö av stigande inflation.
”Detta är en möjlig men historiskt sett sällsynt regim”, konstaterar rapporten.
Förra gången det hände var från andra halvåret 2007 till första halvåret 2008, konstaterar de i sin rapport, där denna notering har rubriken “Spökena från 2007″…
Samtidigt jämför Bank of America Global Research en annan historisk parallell, den mellan megacap-aktierna, Nifty 50”, där Nvidia och andra ur ”Magnificent Seven” ingår, och hur dessa överpresterat kontra S&P 500.
“Megacap-aktierna ledde i sju år men kraschade i juli”, skriver teamet lett av Savita Subramanian.
Senaste nytt
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Algoritmer som slår magkänslan - AI tar plats i spelvärlden
AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …
Jämför med dotcom-bubblan
De tillägger att den sista minnesvärda perioden för de 50 största aktierna, sett till börsvärde, var 1990-talets upptakt till dotcom-bubblan.
Den var ungefär sex år lång, en liknande varaktighet som det mönster vi nu sett, påpekar teamet.
Analysen från Howard Dus team noterar att sambandet fallande styrräntor och accelererande inflation är ytterst sällsynt och bara skett 16 procent av tillfällena sedan 1973.
Historiskt har centralbanker generellt sänkt räntorna som svar på sjunkande inflation, inte som svar på stigande priser.
”Slående likheter”
Räntesänkningar nu kan försvaga den amerikanska dollarn ytterligare, skriver teamet och ser ”slående likheter” med 2007.
Marknaden är å sin sida övertygad om en räntesänkning i september. Sannolikheten för en sänkning med 25 punkter vid nästa Fed-möte närmar sig 100 procent i alla gallupar som görs.
Marknaden tror på minst två räntesänkningar före årets slut och en Fed-styrränta under 3 procent under 2026.
Hårda kritiken: “Trump agerar som en kung”. Dagens PS
Historisk splittring inom Fed – Trump-favorit gick emot Powell. Realtid
Senaste nytt
Maffian bakom 80 procent av kokainet – nu i Sverige
En expert varnar för att världens farligaste maffia redan har nätverk i Sverige – och ser landet som ett högintressant mål. Det handlar om ’Ndrangheta, maffian som pekas ut som världens mäktigaste och farligaste. Organisationen styr större delen av Europas kokainhandel och omsätter över 600 miljarder kronor om året. Enligt experten har den redan inflytande …
Ta rygg på Persson – så mycket ska aktien upp enligt banken
I måndags gjorde Stefan Persson med familj sitt senaste storköp i H&M. Många experter är tveksamma till aktien med Handelsbanken ser köpläge. "Vi upprepar vår syn att det är dags att vara motvalls då vi menar att sentimentet kring aktien är svagt, det värsta ligger bakom oss och vinstrevideringarna är på väg at bli positiva", …
Trots mångmiljonsatsningar – kunderna flyr AI-supporten
Idag pratar alla om artificiell intelligens, eller ai. Företag använder det i allt högre grad, inte minst för att förbättra kundupplevelsen. En ny rapport från Verizon Business, skapad tillsammans med FT Longitude, visar att chefer är nöjda med sina ai-satsningar. Enligt rapporten har ai spelat en viktig roll när det kommer till att förbättra både …
Finanskrisens spöke oroar Wall Street
Feds beslut om räntesänkningar eller ej i september väcker oro på Wall Street. Strateger ser paralleller till finanskrisen 2007-2008. Det är fortfarande oklart om Fed kommer att sänka de amerikanska räntorna i september, men oron växer på Wall Street och gör det med historiska paralleller, skriver Fortune. Bank of Americas strateger ser oroande likheter med …
Dina hörlurar är smutsigare än en toalett
En ny undersökning avslöjar att en vanlig pryl som många använder dagligen kan vara betydligt smutsigare än de flesta tror, med en mängd bakterier som kan leda till problem. Undersökningens oväntade resultat En studie utförd av det brittiska apoteket och hörselvårdsföretaget Boots Hearingcare har kastat nytt ljus över våra hörlursvanor. Undersökningen, som kombinerade bakteriell analys …