KOMMENTAR. En norsk redarmiljardär har i det tysta byggt upp ett stort ägande i Volvo Cars. Nu har det avslöjats vem som står bakom aktieposten. Investeringen har tappat nästan 70 procent i värde. Förlusten är tyvärr ännu ett exempel på hur Europas bilkris slår mot både bolag och aktieägare.
Hemlige miljardärens Volvofiasko blottar Europas djupa bilkris
Det är lätt att förstå varför investeringen en gång såg intressant ut.
Volvo Cars är ett av Sveriges mest välkända industribolag med ett globalt varumärke och en lång historia. Men de senaste årens utveckling har blivit en dyr historia för aktieägarna.
Bakom den tidigare anonyma storägaren Ithaki Limited finns truster bildade av den norskfödde skeppsredaren John Fredriksen, en av världens mest förmögna affärsmän.
Det visar Affärsvärldens kartläggning av bolagsregister på Jersey och Cypern samt amerikanska börsanmälningar.
700 miljoner blev 254 miljoner
Ithaki köpte omkring 21,5 miljoner B-aktier i Volvo Cars under november eller december 2025. Då låg aktiekursen mellan 30 och 36 kronor. Enligt Affärsvärldens beräkningar kostade aktieposten mellan 640 och 770 miljoner kronor.
Nu är innehavet värt omkring 254 miljoner kronor. Minst 380 miljoner har därmed gått upp i rök – en värdeminskning på 60–67 procent.
Det är en rejäl smäll även i miljardärskretsar. Förlusten är dock orealiserad eftersom Ithaki fortfarande äger aktierna och därmed kan få tillbaka en del av värdet om kursen vänder.
Bakom kursraset finns en rad tunga bakslag. Den 5 februari föll aktien 23 procent efter ett bokslut med ett sämre rörelseresultat än väntat. I oktober kom en vinstvarning och när Volvo Cars senare redovisade en rörelseförlust för tredje kvartalet och drog tillbaka sin helårsprognos föll aktien ytterligare 24 procent, skriver Affärsvärlden.
Hela Europas bilindustri skakar
Volvo Cars är långt ifrån ensamt om problemen.
I vår genomgång av Europas stora börsnoterade biltillverkare i Börsbarometern framträdde en bransch under hård press.
Volkswagen kämpar med lönsamheten och interna motsättningar. Stellantis har fabriker som går på halvfart och BMW har fått se Kinaförsäljningen falla kraftigt. Även Mercedes pressas av den hårdnande konkurrensen.
Gemensamt är en kostsam omställning till elbilar och kinesiska konkurrenter som flyttar fram positionerna. De europeiska tillverkarna måste investera tungt i ny teknik samtidigt som de försöker försvara sina marknadsandelar.
I en Reuters-intervju i oktober beskrev Volkswagens vd Oliver Blume situationen för Europas volymtillverkare som mycket pressad. Volkswagen, Stellantis och Renault står tillsammans för mer än 60 procent av Europas fordonsproduktion.
Reuters rapporterade också i slutet av oktober att en tillfällig återhämtning för europeiska bilaktier inte behöver betyda att branschen har vänt. Konkurrensen från Kina och teknikutvecklingen fortsätter att pressa de etablerade tillverkarna.
Miljardförlusten säger något om riskerna
Det finns en intressant kontrast i Affärsvärldens granskning.
Ithaki har nämligen också investerat i gruvbolagen Meridian Mining och Atalaya Mining. Investeringen i Meridian har utvecklats betydligt bättre. Aktien har nästan femdubblats sedan köpet och innehavet är nu värt omkring 580 miljoner kronor.
Volvo Cars har alltså blivit den stora förlustaffären i en portfölj där andra investeringar gått åt motsatt håll.
Det är en smärtsam påminnelse om hur svårt Europas biltillverkare har att övertyga marknaden om sin framtida intjäningsförmåga.
Låga aktiekurser kan locka investerare, men en pressad värdering är ingen garanti för att botten är nådd.
Det visar Fredriksen-affären smärtsamt tydligt.
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