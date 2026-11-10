Hemlige miljardärens Volvofiasko blottar Europas djupa bilkris

Hela Europas bilindustri skakar

Volvo Cars är långt ifrån ensamt om problemen.

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I vår genomgång av Europas stora börsnoterade biltillverkare i Börsbarometern framträdde en bransch under hård press.

Volkswagen kämpar med lönsamheten och interna motsättningar. Stellantis har fabriker som går på halvfart och BMW har fått se Kinaförsäljningen falla kraftigt. Även Mercedes pressas av den hårdnande konkurrensen.

Gemensamt är en kostsam omställning till elbilar och kinesiska konkurrenter som flyttar fram positionerna. De europeiska tillverkarna måste investera tungt i ny teknik samtidigt som de försöker försvara sina marknadsandelar.

I en Reuters-intervju i oktober beskrev Volkswagens vd Oliver Blume situationen för Europas volymtillverkare som mycket pressad. Volkswagen, Stellantis och Renault står tillsammans för mer än 60 procent av Europas fordonsproduktion.

Reuters rapporterade också i slutet av oktober att en tillfällig återhämtning för europeiska bilaktier inte behöver betyda att branschen har vänt. Konkurrensen från Kina och teknikutvecklingen fortsätter att pressa de etablerade tillverkarna.

Miljardförlusten säger något om riskerna

Det finns en intressant kontrast i Affärsvärldens granskning.

Ithaki har nämligen också investerat i gruvbolagen Meridian Mining och Atalaya Mining. Investeringen i Meridian har utvecklats betydligt bättre. Aktien har nästan femdubblats sedan köpet och innehavet är nu värt omkring 580 miljoner kronor.

Volvo Cars har alltså blivit den stora förlustaffären i en portfölj där andra investeringar gått åt motsatt håll.

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Det är en smärtsam påminnelse om hur svårt Europas biltillverkare har att övertyga marknaden om sin framtida intjäningsförmåga.

Låga aktiekurser kan locka investerare, men en pressad värdering är ingen garanti för att botten är nådd.

Det visar Fredriksen-affären smärtsamt tydligt.

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