Utdelningsjägaren byter spår – här hittar han nästa börsfavoriter

Målet är att hitta bolag som kan kombinera stabil tillväxt med högre direktavkastning, skriver han i Privata Affärer.

Bahnhof har varit ett attraktivt utdelningsbolag med en direktavkastning på omkring 3–4 procent. Bolaget har dessutom vanligtvis vuxit med 8–10 procent om året.

”Få bolag är lika stabila”, konstaterar Hernhag.

Det blir en utmaning att hitta ersättare med samma kombination av egenskaper.

Bankaktier och försäkring lockar

Bland alternativen finns storbankerna. Handelsbanken är redan ett stort innehav i Hernhags portfölj. Han bedömer att banken kan behålla eller höja sin ordinarie utdelning eftersom utdelningsandelen är relativt låg.

De övriga storbankerna erbjuder enligt Hernhag omkring 5–6 procents direktavkastning på sina ordinarie utdelningar. Han pekar också på att högre marknadsräntor kan gynna sektorn.

Ett mindre uppmärksammat alternativ är Solid Försäkring. Hernhag ser potential i aktien om bolaget lyckas nå sina tillväxtmål.

Bolagets senaste delårsrapport visar att det försäkringstekniska resultatet steg till 106,9 miljoner kronor under årets första nio månader – från 104,1 miljoner motsvarande period i fjol.