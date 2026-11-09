Efter försäljningen av Bahnhof letar aktieprofilen Marcus Hernhag efter nya utdelningsaktier. Storbanker, försäkringsbolag och fastighetsaktier finns bland kandidaterna när han bygger om portföljen.
Utdelningsjägaren byter spår – här hittar han nästa börsfavoriter
Telenors uppköp av Bahnhof ser ut att gå igenom efter att Konkurrensverket godkänt affären.
Det får konsekvenser för aktieprofilen Marcus Hernhag som nu har sålt sina aktier i bredbandsbolaget och letar efter nya placeringar.
Målet är att hitta bolag som kan kombinera stabil tillväxt med högre direktavkastning, skriver han i Privata Affärer.
Bahnhof har varit ett attraktivt utdelningsbolag med en direktavkastning på omkring 3–4 procent. Bolaget har dessutom vanligtvis vuxit med 8–10 procent om året.
”Få bolag är lika stabila”, konstaterar Hernhag.
Det blir en utmaning att hitta ersättare med samma kombination av egenskaper.
Bankaktier och försäkring lockar
Bland alternativen finns storbankerna. Handelsbanken är redan ett stort innehav i Hernhags portfölj. Han bedömer att banken kan behålla eller höja sin ordinarie utdelning eftersom utdelningsandelen är relativt låg.
De övriga storbankerna erbjuder enligt Hernhag omkring 5–6 procents direktavkastning på sina ordinarie utdelningar. Han pekar också på att högre marknadsräntor kan gynna sektorn.
Ett mindre uppmärksammat alternativ är Solid Försäkring. Hernhag ser potential i aktien om bolaget lyckas nå sina tillväxtmål.
Bolagets senaste delårsrapport visar att det försäkringstekniska resultatet steg till 106,9 miljoner kronor under årets första nio månader – från 104,1 miljoner motsvarande period i fjol.
Letar även bland fastighetsaktier
På tillväxtsidan lyfter Hernhag fram Lifco och Sagax B. De har lägre direktavkastning på omkring 1–2 procent, men har i gengäld höjt utdelningarna under lång tid. Sagax har höjt sin utdelning 16 år i följd och Lifco i 11 år.
Även Beijer Ref och investmentbolaget Latour finns bland kandidaterna. Båda har enligt Hernhag goda förutsättningar att fortsätta växa och har nyligen visat styrka på börsen.
Fastighetsbolaget Cibus Real Estate är ett annat alternativ. Bolaget delar ut varje månad och Hernhag ser möjligheter till en vändning i sektorn om räntetoppen ligger bakom oss.
Den senaste delårsrapporten visar att Cibus hyresintäkter ökade med nästan 13 procent till 138 miljoner euro under årets första nio månader.
Förvaltningsresultatet sjönk däremot till 66 miljoner euro från 79,3 miljoner euro – påverkat av en jämförelsestörande intäkt föregående år. Nettobelåningsgraden ligger på 59 procent.
Ökar i utdelningsfond med 6 procent
För den som vill sprida riskerna över flera bolag lyfter Hernhag fram börshandlade fonden Xact Norden Högutdelande. Den har en direktavkastning på 4,2 procent men en stor exponering mot finanssektorn.
Själv väljer han att öka i Montrose Global Dividend. Fonden har en direktavkastning på 6 procent, mycket tack vare en optionsstrategi.
Hernhag pekar också på Tele2 och Telia som etablerade högutdelare. Tele2 föredrar han framför Telia med hänvisning till ägarbilden.
|Aktie eller fond
|Direktavkastning
|Bahnhof
|3–4 %
|Lifco
|0,95 %
|Sagax B
|1–2 %
|Beijer Ref
|0,97 %
|Latour B
|2,17 %
|Handelsbanken A
|5–6 % ordinarie*
|Swedbank A
|7,42 %
|SEB A
|5,12 %
|Nordea
|8,4 %
|Solid Försäkring
|6,36 %
|Tele2 B
|6,53 %
|Telia
|4,13 %
|Cibus Real Estate
|7,49 %
|Xact Norden Högutdelande
|4,2 %
|Montrose Global Dividend
|6 %
*Direktavkastningen avser historiska utdelningar i förhållande till aktiekursen och bygger på uppskattningar från Aktieradar, Aktieportalen och Privata Affärer. Handelsbankens uppgift avser den ordinarie utdelningen exklusive extrautdelning. Övriga procentsatser kan inkludera extrautdelningar och samtliga uppgifter varierar med aktiekursen. Uppgifterna avser huvudsakligen november 2026.