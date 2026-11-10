Börsen stiger – ändå flyr spararna från aktiefonder

Det är andra månaden i rad som aktiefonderna tappar kapital. I september uppgick nettouttagen till 6,9 miljarder kronor.

Det visar den senaste månadsstatistiken från Fondbolagens förening.

Räntorna lockar miljarderna

Pengarna har i stället sökt sig till räntefonder. Långa räntefonder lockade nettoinsättningar på 9 miljarder kronor under oktober. Korta räntefonder fick in ytterligare 4,4 miljarder.

Totalt uppgick nysparandet i fonder till 11,8 miljarder kronor. Exkluderas pensionsutbetalningarna inom premiepensionssystemet var nettoinflödet 15,3 miljarder.

”Även i oktober präglades fondsparandet av viss försiktighet. Aktiva fondsparare gjorde nettoinsättningar i både långa- och korta räntefonder, medan aktiefonder noterade nettouttag för andra månaden i rad”, säger Fredrik Hård, ekonom på Fondbolagens förening.