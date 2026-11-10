Stockholmsbörsen gick upp i oktober, men svenska fondsparare fortsatte att dra ned på risken. För andra månaden i rad noterades nettouttag ur aktiefonder. I stället strömmade miljardbelopp in i räntefonder.
Börsen stiger – ändå flyr spararna från aktiefonder
Oktober blev ännu en månad där svenska fondsparare visade försiktighet.
Trots att Stockholmsbörsen steg med 0,8 procent inklusive utdelningar gjordes nettouttag från aktiefonder på 2,6 miljarder kronor.
Det är andra månaden i rad som aktiefonderna tappar kapital. I september uppgick nettouttagen till 6,9 miljarder kronor.
Det visar den senaste månadsstatistiken från Fondbolagens förening.
Räntorna lockar miljarderna
Pengarna har i stället sökt sig till räntefonder. Långa räntefonder lockade nettoinsättningar på 9 miljarder kronor under oktober. Korta räntefonder fick in ytterligare 4,4 miljarder.
Totalt uppgick nysparandet i fonder till 11,8 miljarder kronor. Exkluderas pensionsutbetalningarna inom premiepensionssystemet var nettoinflödet 15,3 miljarder.
”Även i oktober präglades fondsparandet av viss försiktighet. Aktiva fondsparare gjorde nettoinsättningar i både långa- och korta räntefonder, medan aktiefonder noterade nettouttag för andra månaden i rad”, säger Fredrik Hård, ekonom på Fondbolagens förening.
Olika signaler från spararna
Statistiken från nätmäklarna visar dock en delvis annan bild av hur privatspararna agerade under månaden.
Hos Avanza var globalfonder, Sverigefonder och teknikfonder de mest köpta kategorierna. Nettoköpen i teknik- och Nordamerika-fonder var omkring tio gånger större än i september.
”Tron på den långsiktiga potentialen i AI tycks fortsatt stark och spararna passar på att öka sin exponering när kurserna backat”, säger Avanzas sparekonom Felicia Schön.
Även hos Nordnet dominerade breda indexfonder och globalfonder köplistan. Länsförsäkringar Global Index var månadens mest köpta fond.
Skillnaden kan delvis förklaras av att Fondbolagens förenings statistik omfattar både hushåll och institutioner samt hela premiepensionssystemet. Nätmäklarnas siffror speglar i stället handeln bland deras egna kunder.
Fondförmögenheten krymper
Den samlade fondförmögenheten i Sverige minskade med 228 miljarder kronor under oktober och uppgick vid månadens slut till 10 116 miljarder kronor.
Av beloppet var 6 959 miljarder placerade i aktiefonder, vilket motsvarar 69 procent av den totala fondförmögenheten.
Hittills under 2026 har fondsparandet genererat nettoinsättningar på 124,5 miljarder kronor. Exklusive premiepensionen överstiger nysparandet 150 miljarder kronor.