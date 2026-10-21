7 saker som skitit sig för Volvo Cars senaste tiden

2. Fabrikerna används inte fullt ut

Volvo Cars produktionskapacitet är större än vad de nuvarande försäljningsvolymerna motiverar. Det innebär att bolaget inte får full utväxling på sina fabriker, något som pressar lönsamheten.

I sin strategiska uppdatering i september uppgav den svenska biltillverkaren att produktionskapaciteten behöver anpassas till efterfrågan.

När färre bilar tillverkas ska kostnader för fabriker och produktionsutrustning fördelas på en mindre volym. Det driver upp kostnaden per bil och gör det svårare att nå lönsamhetsmålen.

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3. Vinstvarnar och slopar prognosen för helåret

Den 2 oktober meddelade Volvo Cars att bolaget inte längre räknar med att nå sina tidigare mål för försäljning och kassaflöde under 2026.

Vinstvarningen kom efter en period av svagare efterfrågan och ökade utmaningar på viktiga marknader.

Beskedet visade att bolagets tidigare förväntningar på året inte längre bedöms vara realistiska. Det ökade oron för lönsamheten och förmågan att generera pengar i verksamheten.

4. Försäljningen rasar i Kina

Volvo Cars globala försäljning minskade med 10,7 procent under tredje kvartalet till 141 609 bilar. I Kina föll leveranserna med hela 40,6 procent jämfört med samma period året före, enligt bolagets försäljningsstatistik.

Den kraftiga nedgången i Kina är särskilt bekymmersam eftersom konkurrensen från lokala biltillverkare har hårdnat.

Försäljningsfallet kommer också i ett läge där utvecklingen på den amerikanska marknaden går trögt, skriver Affärsvärlden.

5. Aktien faller till nya bottennivåer

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Efter vinstvarningen den 2 oktober föll Volvo Cars-aktien till strax över 14 kronor, rapporterade Dagens industri.

Det motsvarar omkring 75 procent under teckningskursen på 53 kronor vid börsnoteringen 2021, enligt Affärsvärlden.

Kursraset speglar marknadens oro för bolagets försäljning, lönsamhet och framtida kassaflöde. Nedgången innebär också att börsens värdering av bolaget har pressats rejält sedan noteringen.

6. Problem med nya ödesbilen EX60

Den kommande elbilen EX60 är en viktig modell för Volvo Cars framtid. Men lanseringen uppges ha stött på problem med batteripaketen, enligt uppgifter till EFN.

Som Dagens PS senare kunnat rapportera har det även varit fortstta problem med produktionstakten. EX60 byggs i en tiondel av den planerade takten.

Det har även kommit rapporter om att köpare avbeställer bilen.

7. Tvingas återkalla 234 000 elbilar

Den 13 oktober kom beskedet att Volvo Cars återkallar 234 000 elbilar, rapporterade Dagens industri.

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Omkring 15 000 bilägare i Sverige berörs av återkallelsen, enligt bilsajten Carup. Orsaken är att kuddarna i nackstöden på bilarnas framsäten riskerar att lossna vid en kraftig kollision.

”Det gör att nackskyddet inte skyddar lika bra som vi vill att det ska. Det handlar om att ta in bilarna till verkstad och förstärka nackskyddet”, säger Volvo Cars presschef Magnus Holst enligt Di.

Detta är en del i Dagens PS:s granskande artikelserie om Europas största börsnoterade bilbolag.

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