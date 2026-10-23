BMW pressas av Kinafiaskot – tvingas kapa 8 000 jobb

Mini går mot strömmen

I koncernen ingår också Mini och Rolls-Royce, märken som riktar sig till olika delar av bilmarknaden.

Mini ökade leveranserna med 6,8 procent under årets första nio månader till 220 247 bilar. Tillväxten drivs bland annat av efterfrågan på märkets elbilar och sportigare John Cooper Works-modeller, enligt BMW:s preliminära leveranssiffror för tredje kvartalet.

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Rolls-Royce, som tillverkar handbyggda lyxbilar, levererade 3 592 fordon under samma period – en nedgång med 12,4 procent, enligt samma siffror.

Mini blir därmed ett ljusare inslag i koncernen, medan lyxbilsmärket backar.

Kina fortsätter tynga

Om BMW-märkets leveranser i Kina föll med 30 procent under andra kvartalet var det något ljusare i det tredje. Då föll märkets leveranser där med 24,8 procent.

För hela koncernen minskade leveranserna med 6,3 procent till 551 072 fordon. Europa utvecklades bättre, med en ökning på 2,7 procent under kvartalet, enligt bolagets siffror.

Kina är därmed fortsatt den stora utmaningen för BMW.

Nästa rapport blir ett test

Den 4 november publicerar BMW sin kvartalsrapport för tredje kvartalet 2026.

Investerarna lär framför allt granska om marginalen i bilverksamheten håller sig inom prognosen på 1–3 procent för helåret, hur kassaflödet utvecklas och om bolaget ser tecken på en stabilisering i Kina.

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BMW har satt ett mål om ett fritt kassaflöde på mer än 2,5 miljarder euro i bilverksamheten för helåret, enligt Reuters.

Rapporten blir därför viktig för bedömningen av om koncernen kan nå sina finansiella mål trots den svaga Kinaförsäljningen.

Detta är en del i Dagens PS:s granskande artikelserie om Europas största börsnoterade bilbolag.

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