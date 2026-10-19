Krisen fördjupas i Volkswagen – Skoda kör ifrån huvudmärket

Skoda kör om huvudmärket

Alla delar av koncernen utvecklas inte lika svagt. Tjeckiska Skoda har blivit ett lönsamhetsmässigt utropstecken. Under första halvåret 2026 redovisade märket ett rörelseresultat på 1,37 miljarder euro och en rörelsemarginal på 8,5 procent.

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Volkswagen Passenger Cars, koncernens största bilmärke, nådde under samma period ett rörelseresultat på knappt en miljard euro och en marginal på 2,4 procent. Skodas omsättning var bara omkring 38 procent av huvudmärkets, enligt bolaget.

Skoda har lyckats kombinera konkurrenskraftiga priser med en produktportfölj som lockar europeiska kunder. För Volkswagen är skillnaden en påminnelse om hur avgörande kostnadskontroll och rätt produktmix har blivit.

Audi och Porsche pressas av Kina

Även premiummärkena har problem. Audi möter hård konkurrens i Kina där lokala tillverkare har ett försprång i innovationstakt och utveckling av elbilar.

Audis vd Gernot Döllner har själv konstaterat att kinesiska märken för närvarande sätter tempot på flera områden. Audi försöker möta utmaningen genom att utveckla nya modeller tillsammans med lokala partner och korta utvecklingstiderna.

Enligt Döllner kunde utvecklingstiden för modellen E5 Sportback kapas med 30 procent genom samarbetet med kinesiska SAIC.

Porsche har drabbats ännu hårdare. Volkswagens sport- och lyxbilssegment redovisade ett rörelseresultat på bara 0,1 miljarder euro 2025 jämfört med 5,3 miljarder året före. Nedgången förklaras bland annat av en svagare marknad i Kina, amerikanska importtullar och kostnader för att lägga om produktstrategin och batteriverksamheten, skriver bolaget.

Volkswagens vd Oliver Blume varnade i oktober för att Europas volymbilstillverkare befinner sig under ”enorm press”. Han pekade på konkurrensen från kinesiska tillverkare och svårigheten att utveckla prisvärda elbilar med bibehållen lönsamhet.

”Vi kan inte bygga vår framtid enbart på exportvinster”, sade Blume enligt Reuters.

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Familjen behåller makten

Volkswagen har en komplicerad ägarstruktur. Porsche Automobil Holding, som kontrolleras av familjerna Porsche och Piëch, ägde vid utgången av 2025 31,9 procent av kapitalet i Volkswagen men kontrollerade 53,3 procent av rösterna, enligt bolaget.

Volkswagen äger i sin tur indirekt 75,4 procent av kapitalet i den börsnoterade sportbilstillverkaren Porsche AG.

Även lastbilskoncernen Traton är börsnoterad, men Volkswagen är dess dominerande ägare med 87,5 procent av aktierna vid utgången av 2025.

För investerare innebär strukturen exponering mot flera stora fordonsmärken genom en och samma koncern. Men den innebär också att Volkswagen inte ensamt äger alla verksamheter och att utvecklingen skiljer sig kraftigt mellan märkena. Porsche AG och Traton har egna börskurser och minoritetsägare, vilket är viktigt att beakta när man bedömer värdet på Volkswagenaktien.

Nyckeltal Utfall Omsättning 2025 321,9 miljarder euro Rörelseresultat 2025 8,9 miljarder euro Rörelsemarginal 2025 2,8 procent Rörelseresultat första halvåret 2026 5,9 miljarder euro Rörelsemarginal första halvåret 2026 3,8 procent Skodas rörelsemarginal första halvåret 2026 8,5 procent Volkswagen Passenger Cars rörelsemarginal första halvåret 2026 2,4 procent Porsche-verksamhetens rörelseresultat 2025 cirka 0,1 miljarder euro

Källa: Volkswagen Groups årsredovisning för 2025 och halvårsrapport för januari–juni 2026. Märkessiffrorna avser Volkswagen Passenger Cars respektive Škoda Auto. Porsche-siffran avser koncernens Sport Luxury-segment.

Detta är en del i Dagens PS:s granskande artikelserie om Europas största börsnoterade bilbolag.

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