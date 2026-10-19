Volkswagen pressas av fallande lönsamhet och hårdnande konkurrens från Kina. Men inom koncernen går Skoda mot strömmen.
Krisen fördjupas i Volkswagen – Skoda kör ifrån huvudmärket
Volkswagen Group var länge en symbol för tysk industriell styrka och utmanade Toyota om positionen som världens största biltillverkare.
Efter dieselutsläppsskandalen 2015 har koncernen dock fått kämpa med nya problem. Då avslöjades att Volkswagen hade installerat mjukvara i dieselbilar som manipulerade utsläppstester så att bilarna framstod som renare än de var. Skandalen ledde till miljardböter, kostsamma återkallelser och ett kraftigt skadat förtroende.
Överkapacitet, höga kostnader och en svagare position i Kina sätter nu åter press på lönsamheten.
Utmaningen är inte enbart att sälja fler bilar. Volkswagen måste också tjäna pengar på dem i en bransch där konkurrensen hårdnar och investeringarna i ny teknik är omfattande.
Rörelseresultatet har halverats
Under 2025 föll Volkswagens rörelseresultat från 19,1 till 8,9 miljarder euro. Rörelsemarginalen sjönk från 5,9 till 2,8 procent trots att omsättningen låg kvar på ungefär samma nivå. Amerikanska importtullar och nedskrivningar kopplade till Porsche bidrog till nedgången, enligt senaste årsredovisningen.
Under första halvåret 2026 fortsatte pressen. Rörelseresultatet föll med 11,6 procent till 5,9 miljarder euro jämfört med samma period året före. Omsättningen var i stort sett oförändrad på 158,1 miljarder euro. Koncernen levererade omkring fyra miljoner fordon, en minskning med 8,4 procent.
Volkswagens finanschef Arno Antlitz konstaterar att rörelsemarginalen på 3,8 procent fortfarande är för låg och att bolaget måste öka takten i besparingsarbetet.
”Vi måste påskynda arbetet med att strukturellt sänka vår kostnadsbas och förbättra lönsamheten”, säger han i bolagets halvårsrapport för 2026 och pekar på behovet av effektivare fabriker, lägre omkostnader och snabbare teknikutveckling.
Skoda kör om huvudmärket
Alla delar av koncernen utvecklas inte lika svagt. Tjeckiska Skoda har blivit ett lönsamhetsmässigt utropstecken. Under första halvåret 2026 redovisade märket ett rörelseresultat på 1,37 miljarder euro och en rörelsemarginal på 8,5 procent.
Volkswagen Passenger Cars, koncernens största bilmärke, nådde under samma period ett rörelseresultat på knappt en miljard euro och en marginal på 2,4 procent. Skodas omsättning var bara omkring 38 procent av huvudmärkets, enligt bolaget.
Skoda har lyckats kombinera konkurrenskraftiga priser med en produktportfölj som lockar europeiska kunder. För Volkswagen är skillnaden en påminnelse om hur avgörande kostnadskontroll och rätt produktmix har blivit.
Audi och Porsche pressas av Kina
Även premiummärkena har problem. Audi möter hård konkurrens i Kina där lokala tillverkare har ett försprång i innovationstakt och utveckling av elbilar.
Audis vd Gernot Döllner har själv konstaterat att kinesiska märken för närvarande sätter tempot på flera områden. Audi försöker möta utmaningen genom att utveckla nya modeller tillsammans med lokala partner och korta utvecklingstiderna.
Enligt Döllner kunde utvecklingstiden för modellen E5 Sportback kapas med 30 procent genom samarbetet med kinesiska SAIC.
Porsche har drabbats ännu hårdare. Volkswagens sport- och lyxbilssegment redovisade ett rörelseresultat på bara 0,1 miljarder euro 2025 jämfört med 5,3 miljarder året före. Nedgången förklaras bland annat av en svagare marknad i Kina, amerikanska importtullar och kostnader för att lägga om produktstrategin och batteriverksamheten, skriver bolaget.
Volkswagens vd Oliver Blume varnade i oktober för att Europas volymbilstillverkare befinner sig under ”enorm press”. Han pekade på konkurrensen från kinesiska tillverkare och svårigheten att utveckla prisvärda elbilar med bibehållen lönsamhet.
”Vi kan inte bygga vår framtid enbart på exportvinster”, sade Blume enligt Reuters.
Familjen behåller makten
Volkswagen har en komplicerad ägarstruktur. Porsche Automobil Holding, som kontrolleras av familjerna Porsche och Piëch, ägde vid utgången av 2025 31,9 procent av kapitalet i Volkswagen men kontrollerade 53,3 procent av rösterna, enligt bolaget.
Volkswagen äger i sin tur indirekt 75,4 procent av kapitalet i den börsnoterade sportbilstillverkaren Porsche AG.
Även lastbilskoncernen Traton är börsnoterad, men Volkswagen är dess dominerande ägare med 87,5 procent av aktierna vid utgången av 2025.
För investerare innebär strukturen exponering mot flera stora fordonsmärken genom en och samma koncern. Men den innebär också att Volkswagen inte ensamt äger alla verksamheter och att utvecklingen skiljer sig kraftigt mellan märkena. Porsche AG och Traton har egna börskurser och minoritetsägare, vilket är viktigt att beakta när man bedömer värdet på Volkswagenaktien.
|Nyckeltal
|Utfall
|Omsättning 2025
|321,9 miljarder euro
|Rörelseresultat 2025
|8,9 miljarder euro
|Rörelsemarginal 2025
|2,8 procent
|Rörelseresultat första halvåret 2026
|5,9 miljarder euro
|Rörelsemarginal första halvåret 2026
|3,8 procent
|Skodas rörelsemarginal första halvåret 2026
|8,5 procent
|Volkswagen Passenger Cars rörelsemarginal första halvåret 2026
|2,4 procent
|Porsche-verksamhetens rörelseresultat 2025
|cirka 0,1 miljarder euro
Källa: Volkswagen Groups årsredovisning för 2025 och halvårsrapport för januari–juni 2026. Märkessiffrorna avser Volkswagen Passenger Cars respektive Škoda Auto. Porsche-siffran avser koncernens Sport Luxury-segment.
Detta är en del i Dagens PS:s granskande artikelserie om Europas största börsnoterade bilbolag.
Läs mer: Aktien rasat 99 procent – och har gjort 7 konkurser